Согласно заявлению британского постпредства при ООН, девять держав предложили в экстренном порядке собрать заседание Совета Безопасности ООН по вопросу возможной химической атаки в Сирии. Великобританию поддержали США, Франция, Нидерланды, Швеция, а также Кувейт, Перу, Польша и Кот-д'Ивуар. Напомним, что постоянными членами Совбеза из вышеперечисленных стран являются только первые три.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил о призыве Парижа — как можно скорее провести заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить ситуацию в Восточной Гуте.

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Россия также предложила провести в понедельник заседание Совбеза на тему «угроз миру и безопасности», сообщает RT. По расписанию работы ООН, российская инициатива состоится 9 апреля в 15:00 в Нью-Йорке (22:00 мск), в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

По окончании этого заседания Совбез должен обсудить сообщения западных СМИ о химической атаке в Сирии. Изначально информацию о 70 погибших в результате распыления хлора мирных жителях распространили противостоящие легитимным властям САР организации, такие, как «Белые каски».

После этого командующий Центром по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко назвал доказательством того, что химическое оружие не применялось в городе Дума в Восточной Гуте, открытие гуманитарного коридора для вывода боевиков группировки «Джейш аль-Ислам».

«Никакое химическое оружие в этом районе не применялось, и все обвинения в адрес правительственных войск со стороны Запада — не более, чем очередная фальшивка», — передает слова Евтушенко ФАН.

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере обвинил президента России Владимира Путина и руководство Ирана в поддержке президента Сирии Башара Асада.

«Многие погибли, включая женщин и детей, в бездумной химической атаке в Сирии. Зона поражения оцеплена и окружена армией Сирии, которая делает ее совершенно недоступной извне. Президент Путин, Россия и Иран ответственны в поддержке Зверя Асада. Придется заплатить большую цену», — написал Трамп.

Кроме того, Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в «катастрофической» ситуации в Сирии.

«Если бы президент Обама пересек заявленную им «красную линию в песке», сирийская катастрофа закончилась бы давным-давно. Зверь Асад канул бы в Лету»,

— написал Трамп.

Президент США также призвал как можно скорее открыть зону для оказания медицинской помощи и назвал ситуацию «еще одной гуманитарной катастрофой безо всяких причин».

США призвали Россию помочь предотвратить дальнейшие химатаки в Сирии, заявила официальный представитель американского Госдепартамента Хизер Науэрт.

«[Призываем] Россию прекратить свою безусловную поддержку [правительства Башара Асада] и работать с международным сообществом над предотвращением дальнейших варварских химатак», — выступил Госдеп.

При этом США вновь косвенно обвинили власти Сирии и Москву в неподтвержденных нападениях с использованием химоружия.

«Эти сообщения, если они подтвердятся, вселяют ужас и требуют немедленного ответа со стороны международного сообщества. Режим Асада и поддерживающие его должны быть привлечены к ответственности, а любые дальнейшие нападения немедленно предотвратить. Россия со своей твердой поддержкой режима в конечном счете ответственна за эти жестокие нападения», — подчеркнула Науэрт.

Британское министерство иностранных дел также настаивает на срочном выяснении обстоятельств ситуации в Думе.

«Нужно срочное расследование, международное сообщество должно дать свой ответ. Мы призываем режим Асада и его сторонников, Россию и Иран, остановить насилие против мирных граждан», — заявили в Форин-офис. Глава ведомства Борис Джонсон призвал Россию не препятствовать проведению расследования инцидента в Восточной Гуте, передает НСН.

В ответ на эти нападки в МИД России заявили, что

сообщения западных СМИ о газовой атаке в сирийском городе Дума — «лживая провокация», тенденциозно обеляющая боевиков.

«Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Также в российском МИДе подчеркнули, что военное вмешательство третьих стран в конфликт в Сирии недопустимо, а вбросы и фейки мешают проведению в регионе миротворческой операции.