«Действия Украины тяжело объяснить здравым смыслом»

Власти Украины гарантируют переход экипажа судна через границу в районе пропускного пункта «Чонгар» в Херсонской области, заявила представитель судовладельца сейнера «Норд», рыбколхоза им. 1 Мая Анна Шевелева. По данным RT, Шевелева заявила: для обеспечения перехода выделена группа пограничников, рыбаков должны пропустить по выданным команде российским документам.

Сейчас, отметила Шевелева, девять членов экипажа «Норда» находятся в гостинице в Харькове, «отдыхают и отсыпаются».

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При этом постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил в своем фейсбуке, что власти Украины не давали гарантий возвращения российских рыбаков обратно в Россию. По словам Бабина,

распространяемая в СМИ информация о «договоренностях <…> об организованном пропуске членов экипажа», — фейковая.

Ранее Госпогранслужба Украины (ГПСУ) опубликовала пресс-релиз, в котором заявила, что представители Генконсульства России вечером 7 апреля пытались вывезти моряков через КПП «Гоптовка» в Харьковской области. При этом, несмотря на то, что экипаж и консулы ехали в двух «фольксвагенах» с дипломатическими номерами, рыбаков сначала задержали, а потом отправили в Харьков.

В заявлении ГПСУ значится, что во время паспортного контроля экипаж «Норда» предъявил свидетельства на возвращение в Российскую Федерацию. Но рыбаков не выпустили — в Киеве их считают гражданами Украины, а «соответствующих документов они [на границе] не предъявили» и права пересекать границу «не имели».

«Пограничная служба добилась того, чтобы экипаж вышел из автомобилей, на экипаж были составлены протоколы за попытку «незаконного пересечения границы Украины», заявил представляющий интересы команды судна адвокат Владимир Войтюк. По его словам, суд должен состояться на следующей неделе, после выходных.

В посольстве России в Киеве заявили, что российские граждане действительно находятся в Харькове. «Прорабатывается вопрос о том, как быстрее их отправить на родину», — передал ТАСС слова представителя посольства РФ.

Сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков в свете этих событий заявил, что действия российской стороны однозначно повлияли на поведение органов государственной власти Украины, сообщает ФАН.

«Все прекрасно осознают, что решения, касающиеся судьбы наших сограждан, на Украине принимают не правоохранительные органы и не суды, а непосредственно власть. И наша заявленная жесткая позиция по этому инциденту, безусловно, нашла свое отражение в действиях руководства Киева и способствовала принятию промежуточных решений, которые пока еще не полностью нас удовлетворяют, но которые делают это хотя бы частично», — подчеркнул Цеков.

Он подчеркнул, что граждане России в ближайшее время окажутся на родине, и это — самое главное. Действия же украинских властей, отметил Цеков, едва ли можно объяснить «с точки зрения логики и здравого смысла».

Сенатор добавил, что судно в момент задержания находилось на расстоянии около 30 км от украинского берега, а следовательно — эти воды не являлись территориальными водами Украины.

«Все необходимые рычаги воздействия у нас, безусловно, есть. Сейчас нужно сделать все возможное, чтобы был освобожден не только экипаж, но и капитан судна», — подытожил он.

6 апреля за капитана сейнера «Норд» Владимира Горбенко был внесен залог. Необходимую сумму в 35 тысяч рублей внесли его адвокаты, передает НСН.

Российское рыболовецкое судно «Норд» с десятью членами экипажа было задержано украинскими пограничниками в Азовском море еще 25 марта. Траулер был арестован и под прицелами двух пулеметов отбуксирован в порт Бердянска. Экипажу запретили покидать судно, полное тухлой рыбы.

Капитана «Норда» Владимира Горбенко заключили под стражу на два месяца, перед этим «фактически похитили», и перед судом у него дважды случился гипертонический криз.

В свою очередь, крымское УФСБ завело на украинских пограничников дело по статье «угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». МИД России требует немедленного освобождения моряков и прорабатывает варианты разрешения этого скандального кризиса.