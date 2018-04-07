«Не те документы»: почему не пустили в Лондон Викторию Скрипаль

Племянница отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля Виктория объяснила, почему Великобритания отказала ей во въездной визе, передает ФАН.
Сотрудники посольства заявили, что ее документы якобы не соответствуют иммиграционным правилам. В Великобритании женщина хотела навестить пострадавших родственников.
Она предполагает, что отказ в визе свидетельствует о желании Лондона препятствовать ее приезду в Великобританию. В МВД Великобритании также заявили, что заявка Виктории Скрипаль «не соответствовала иммиграционным правилам», передает RT.
Кроме того, по ее мнению, Сергей и Юлия отравились из-за того, что «съели что-то не то» в баре. Отметим, что ранее она заявляла, что верит в «бытовую» версию отравления родственников.
«Для меня сейчас существует только одна версия — бытовая. То, что это преподнесли так, значит, это кому-то нужно», — рассказала Виктория.
Россия раскритиковала отказ в разрешении на въезд племянницы Скрипаля, передает РИА «Новости».
«Решение было принято из чисто политических соображений. Заявление МВД Великобритании о нарушении иммиграционных правил не выдерживает критики», — так прокомментировали произошедшее в российской дипмиссии в Лондоне.
Кроме того, российские дипломаты попеняли британским властям на отказ сотрудничать по делу Скрипаля.
«В результате данного решения мы видим ситуацию, в которой Сергей и Юлия Скрипали, оба, согласно сообщениям, выздоравливающие, остаются скрыты от общественности, журналистов и сотрудников консульства, а единственный родственник, который резонно мог бы рассчитывать на то, чтобы их увидеть, удерживается за пределами страны. Упрямый отказ сотрудничать, обеспечить прозрачность и ответить на многочисленные вопросы означает, что Великобритании есть что скрывать», — сказали в посольстве.
Ранее Виктория рассказала, что общалась по телефону с Юлией Скрипаль, передает НСН.
«Голос это был Юлин, тембр это ее», — рассказала племянница Сергея Скрипаля.
Однако после этого связаться с Юлией Виктория ни разу не смогла. Стоит отметить, что в пятницу 6 апреля британские СМИ сообщили об улучшении состояния Сергея Скрипаля. Медики рассказали, что Скрипаль хорошо реагирует на лечение и его состояние «быстро улучшается», он больше не находится в «критическом состоянии».
Накануне Юлия Скрипаль впервые сделала заявление о своем состоянии. Ее слова были приведены в официальном заявлении, опубликованном на сайте полиции Великобритании.
«Я пришла в сознание больше недели назад и рада сообщить, что силы прибывают с каждым днем. Я благодарю вас за беспокойство обо мне и за большое количество сообщений с пожеланиями выздоровления, которые я получила», — цитировали Юлию Скрипаль британские правоохранительные органы.
Она также выразила признательность людям, благодаря которым ей удалось остаться в живых, в том числе неравнодушным жителям Солсбери, вызвавшим врачей, когда она и ее отец Сергей Скрипаль находились на улице в бессознательном состоянии.
«Кроме того, я бы хотела поблагодарить персонал госпиталя Солсбери за их работу и профессионализм», — добавила Юлия.
«Я уверена, что вы воспринимаете весь этот эпизод как нечто дезориентирующее, и надеюсь, что вы проявите уважение к моей частной жизни и частной жизни моей семьи во время моего выздоровления», — говорилось в тексте заявления.
Неделей ранее Россия решила подвести своеобразную черту под всеми информационными спекуляциями вокруг дела об отравлении Срикпалей и обвинениями Москвы со стороны Запада в причастности к произошедшему.
МИД России составил вопросы по данному расследованию двум странам — Великобритании и Франции. Они были изложены в ноте, которую отправило посольство РФ в Лондоне британскому внешнеполитическому ведомству. В документе «дело Скрипаля» характеризуется, как сфабрикованное.
Ответы на эти вопросы спустя два были обнародованы Лондоном, однако они не удовлетворили МИД России. В Москве указали на то, что ответ Британии больше похож на отписку, чем на детальный разбор ситуации. В посольстве РФ в Великобритании также констатировали, что «по существу получен ответ только на один вопрос».