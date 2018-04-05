Чертова дюжина «за»: кто поддержал Россию в Гааге

Проект заявления России, Китая и Ирана о необходимости совместного российско-британского расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, представленный во время заседания исполкома Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 4 апреля в Гааге, поддержали 13 стран, сообщило посольство России в Нидерландах в своем твиттере.

Среди поддержавших Россию стран — Белоруссия, Сирия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Иран, Венесуэла, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Никарагуа и Куба.

Однако этой поддержки оказалось недостаточно: для принятия решения необходимы две трети голосов. Всего же в исполнительный комитет ОЗХО входит 41 государство.

Реклама

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал предложение Москвы о проведении совместного расследования «нелепым». «Цель нелепого предложения России в Гааге была ясна — скомпрометировать независимую, непредвзятую работу международного наблюдателя по химоружию. У России с момента попытки убийства на британской земле посредством боевого химоружия была одна цель — скрыть правду и смутить общественность», — говорится в заявлении Джонсона, поступившем в РИА «Новости».

«Против выступили британцы и американцы, затем, следуя их примеру, послушно проголосовали скованные натовской и еэсовской дисциплиной государства-члены Евросоюза, члены НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии», — сказал постпред России при ОЗХО Александр Шульгин после заседания.

Конфликт между Москвой и Лондоном разгорелся после отравления 4 марта в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания полагает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», который, как утверждают британские власти, «с высокой степенью вероятности» был произведен в России. Более конкретных доказательств пока представлено не было. Однако это не помешало сначала Великобритании, а затем и другим странам объявить о высылку российских дипломатов из своих стран. Москва ответила зеркально в каждом конкретном случае.

4 апреля Россия потребовала созвать экстренное заседание СБ ООН по делу Скрипалей. «Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра (5 апреля. — «Газета.Ru») в три часа открытое заседания Совета безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери», — сказал постпред России при ООН Василий Небензя председателю СБ. После этого в ООН сообщили, что новое заседание будет созвано 5 апреля после 22.00 мск.

Вместе с тем стало известно, что британским ученым из лаборатории в Портон-Дауне не удалось установить страну происхождения вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали, хотя они с уверенностью заявили, что этот агент действительно был «Новичком».

«Мы смогли идентифицировать его как «Новичок», определить, что это было боевое нервно-паралитическое вещество. Мы не определили точное происхождение, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы сложить воедино выводы», — сказал руководителя оборонной научно-технической лаборатории Гари Эйткенхеда.

При этом британский МИД удалил из своего аккаунта в твиттере запись от 22 марта о том, что британские ученые якобы достоверно установили российское происхождение яда.

«У Великобритании теперь есть своя «пробирка позора». Вот этот удаленный твит британского МИД о том, что лаборатория Портон-Дауна установила принадлежность вещества, которым были, по словам Лондона, отравлены скрипали, России. Лжецы», — прокомментировала удаление твита официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В самом удаленном твите говорилось, что «анализ, произведенный ведущими мировыми экспертами в Лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Дауне, дал понять, что «Новичок» — нервно-паралитическое боевое отравляющее вещество, произведенное в России».

Тем не менее отравление Скрипалей привело к негативным последствиям в разрезе дипломатических отношений России и ряда стран. В частности, более 160 российских дипломатов были высланы из около 30 стран, которые объявили о своей «солидарности с позицией Лондона».