— Один из основных выводов, которые приводятся в докладе КГИ, — это низкий уровень конкуренции. Насколько такая оценка адекватна прошедшей президентской кампании?

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- Это всего лишь банальный пропагандистский трюк экспертов КГИ. Утверждение, что «стандартным показателем уровня реальной конкуренции является эффективное число кандидатов» со ссылкой на использование индекса Лааксо-Таагеперы по меньшей мере недостоверно.

Во-первых, сам по себе этот индекс действительно часто используется, но не для оценки уровня конкуренции на выборах президента, а для подтверждения эффективного количества партий на выборах в парламент и их представительства, во-вторых, он уже лет двадцать как считается устаревшим и несовершенным. В данном случае мы имеем дело с использованием названия научного инструмента для манипулирования политическими выводами экспертов.

(Индекс Лааксо-Таагепера, введенный в сравнительную политологию в 1979 году исследователями Маркку Лааксо и Рейном Таагепера, используется в политической науке для измерения уровня фрагментации партийной системы и отражает так называемое эффективное число политических партий. — «Газета.Ru»)

Доказательством манипуляции является тот факт, что авторы доклада, используя этот индекс, не делают необходимых методологических оговорок.

В результате и сам доклад, и его публикация становятся инструментом для атаки КГИ на электоральные процессы в целом и ЦИК.

Это, конечно, печально. Нужно научиться разделять научные и пропагандистские инструменты. Тем более что в докладе есть и вполне аргументированные выводы.

— То есть этот индекс в подобного рода исследованиях использовать нельзя?

— К нашим президентским выборам сравнительный анализ, основанный на индексе Лааксо-Таагеперы, не применим. Российская политическая система и электоральная процедура построены на принципах, исключающих формальный подход. Возможно, в будущем — при накоплении определенного количества фактуры — можно будет экспериментировать и с подобными методиками.

— В докладе также отмечается, что небольшие проценты, отданные за либеральных кандидатов, — это последствия так называемой электоральной забастовки, к которой призывал блогер Алексей Навальный из-за недопуска его к выборам.

— Какая-то часть либерального электората, действительно, была сориентирована на поддержку «забастовки». Но размеры этой части очевидно, невелики и с трудом поддаются подсчету. Впрочем, опросы общественного мнения фиксировали, что размер всей электоральной ниши был сравнительно невелик. Если не сводить все к анализу данных, а проанализировать логику и динамику электоральной мобилизации, то можно сделать вывод, что электоральная забастовка действительно оказала негативное влияние на либералов, но не более того.

— Что касается результатов еще одного кандидата. Авторы исследования утверждают, что невысокий результат Павла Грудинина (КПРФ) стал итогом развернутой в СМИ контркампании по формированию образа «ненастоящего коммуниста». Насколько это действительно могло подорвать его позиции?

— В каждой кампании следует анализировать не только результаты, но и прочие факторы: стартовые условия, возможности, наличие ресурсов и т.д. Конкуренция может быть высокой, но при этом кандидат может провести неудачную кампанию. Либо наоборот — конкуренции может не быть вообще, но кампания будет удачной на фоне других, и кандидат «попадет» в ожидания избирателей.

По-моему, главной проблемой Грудинина была вовсе не негативная кампания против него. Во-первых, такие кампании всегда проводятся. На то они и выборы. Во-вторых, причины поражения Грудинина нужно искать в нем самом и в его коллегах по выдвинувшей его партии.

Сыграло несколько факторов. Поздний старт, плохой расчет возможностей, расфокусировка имиджа, слабый «месседж» и так далее. Негативная кампания против Грудинина, конечно, была заметной. Но настоящие причины поражения находятся в действиях и бездействиях самой Компартии и ее политтехнологов, выбравших неправильную стратегию на эту избирательную кампанию.

— Какие вы еще можете выделить моменты в докладе, на которые стоит обратить внимание?

— Сам доклад достаточно интересный. Обработано большое количество очень важных данных по регионам. Много корректных оценок. Даже позитивные оценки организаторов выборов присутствуют, — например, чистка списков избирателей. Позитивно оценивается и высокая явка и т.д. Думаю, этот доклад мог бы стать хорошим поводом для дискуссии относительно допустимости некоторых методов оценки и научного анализа электоральных кампаний и использования их в целях политической пропаганды.