Месяц Скрипаля: почему Лондон не смог ничего доказать

4 апреля в Гааге состоялось созванное российской стороной специальное заседание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посвященное в том числе «делу Скрипаля». Встреча проходила в закрытом режиме.

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Британская газета The Guardian пишет, что на заседании представители ЕС и Великобритании заявили, что Москва должна начать сотрудничать с ОЗХО в рамках проведения расследования.

«Крайне важно, чтобы Российская Федерация дала ответы на обоснованные вопросы британского правительства, начала сотрудничать с секретариатом ОЗХО и предоставила организации полную и исчерпывающую информацию», — заявили представители Евросоюза на заседании ОЗХО в Гааге.

Вместе с тем британская делегация в ОЗХО отвергла предложение России по совместному расследованию инцидента в британском Солсбери.

«Российское предложение о совместном российско-британском расследовании инцидента в Солсбери противоестественно. Это тактика отвлечения внимания, и будет еще больше дезинформации с целью уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти», — говорится в официальном твиттере британской делегации.

Стоит отметить, что спецзаседание ОЗХО проходит тогда, когда экспертиза сотрудников организации в Великобритании все еще не завершена. Не закончено и расследование инцидента в Солсбери, проводимое самим Лондоном.

При этом Deutsche Welle указывает на то, что главу британского МИД Бориса Джонсона уличили в искажении фактов по делу об отравлении Скрипаля и якобы причастности России к данному событию.

1 апреля МИД России направил список из 13 вопросов в Организацию по запрещению химического оружия. Ответы были получены 3 апреля и в настоящее время изучаются российскими дипломатами. Между тем в посольстве уже констатировали, что «по существу получен ответ только на один вопрос».

В российском дипломатическом ведомстве неоднократно подчеркивали, что Москва не имеет отношения к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также призывали британские власти предоставить все материалы дела в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

Хроника событий

4 марта. В тот день экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его 33-летняя дочь Юлия, приехавшая из Москвы навестить отца, были найдены в бессознательном состоянии на скамейке в городке Солсбери. После госпитализации пострадавших события начали развиваться крайне стремительно.

6 марта. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон — еще до обнародования следствием какой-либо конкретной информации о произошедшем — выступил с заявлением о «российском следе», пригрозив Москве бойкотом чемпионата мира по футболу 2018 года. В этот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела встречу Национального совета безопасности, чтобы обсудить отравление Скрипаля.

12 марта. На протяжении недели в британских СМИ появлялись различные подробности о ходе расследования. При этом пресса сразу взяла обвинительный тон в отношении Москвы. И не прогадала — в этот день

Тереза Мэй выступила перед парламентом, заявив, что вещество, которым был отравлен Скрипаль, является нервно-паралитическим веществом из семейства «Новичок», разработанным в России. На основании этого Мэй сделала вывод, что Россия «очень вероятно» является виновником произошедшего.

По словам британского премьера, «либо Россия напрямую ответственна за отравление, либо она позволила нервно-паралитическому газу попасть в руки третьих лиц».

Мэй дала России два дня, чтобы предоставить объяснение по этому вопросу, однако Москва отказалась говорить на языке ультиматумов.

14 марта. Мэй снова выступила перед парламентом — на этот раз для того, чтобы вынести приговор. Британский премьер анонсировала ряд мер, направленных против России. Среди них — высылка 23 сотрудников российского посольства, бойкот ЧМ-2018 официальными лицами страны, а также подготовка законодательной основы для борьбы с российским капиталом в Великобритании.

22 марта. Стало окончательно понятно, что прямой диалог невозможен — стороны стали представлять свои позиции через третьих стран. В этот день российский МИД провел брифинг для послов иностранных государств касательно отравления Скрипалей, на котором планировалось «довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств». Однако ряд стран уже тогда был готов проявить солидарность с Лондоном: главы дипмиссий Великобритании, Германии, США и Франции отказались принять участие в этой встрече.

Великобритания, в свою очередь, использовала для этой цели саммит ЕС в Брюсселе, на котором Мэй предложила выработать единую позицию по отношению к «российской угрозе» и призвала европейцев к жестким шагам против России в связи с «делом Скрипаля».

26 марта. Стратегия Мэй увенчалась успехом.

Страны Запада в массовом порядке стали анонсировать высылку российских дипломатов, многие из которых были обвинены в шпионской деятельности и работе на разведку.

Всего за несколько дней к дипломатическому демаршу присоединились более 30 западных государств и Австралия. Основной способ «наказания», который был использован по отношению к России, — высылка наших дипломатов. Их число превысило 150 человек.

С 29 марта. Москва поочередно принимает зеркальные меры против тех стран, которые выслали российских дипломатов.

31 марта. Российское посольство в Великобритании направляет местным властям перечень из 14 вопросов по делу Скрипаля, но ответов от Лондона так и не последовало.

Взломали Disney

Пока на высшем уровне из-за «дела Скрипаля» проходит полномасштабная «дипломатическая война», успехи британских правоохранителей по его расследованию выглядят весьма скромно. До сих пор Лондон не представил ни одной правдоподобной версии отравления Скрипалей в Солсбери.

Изо дня в день меняется даже инструмент отравления: в прессе по очереди появляются заявления об отравленных цветах, косметике, чемодане, дверной ручке или гречневой каше.

По словам директора Центра европейской информации Николая Топорнина, такая ситуация, когда против страны принимаются столь серьезные дипломатические меры до официального завершения расследования и при отсутствии серьезных доказательств — абсолютно беспрецедентна для системы международного права.

«Даже против КНДР санкции вводятся после соответствующего решения Совбеза ООН», — отмечает эксперт.

«Наша страна оказалась один на один с евро-атлантическим сообществом. К сожалению, ни один наш партнер не проявил солидарности с нашей позицией», — говорит Топорнин.

Нет какой-либо ясности и по вопросу вещества, которым были отравлены Скрипали. 3 апреля были получены результаты химической экспертизы британской лаборатории Портон-Даун. Исследовав образцы отравляющего вещества, которым были атакованы Сергей и Юлия Скрипали, специалисты британской лаборатории не смогли установить, в какой стране было произведено нервно-паралитическое вещество, которым, как утверждает Лондон, были отравлены Скрипали.

Британским военным химикам удалось установить только характер отравляющего вещества, производство которого, согласно отчету лаборатории, настолько сложное, что могло быть осуществляться только силами хорошо оснащенных государственных структур.

Кстати, после оглашения результатов экспертизы из твиттера министерства иностранных дел Великобритании было удалено сообщение о российском происхождении вещества. Выводы британских специалистов уже прокомментировал и МИД.

«Не удивлюсь, если сейчас или завтра [британский премьер] Тереза Мэй и вся эта блестящая команда заявит, что все их выступления в парламенте и сколачивание мировых коалиций — это результат взлома русскими хакерами мультипликационной студии Disney, а на самом деле они всей этой чуши не произносили», — заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

О том, что штамм вещества вряд ли является российским, говорил один из создателей «Новичка» Леонид Ринк. По его мнению, Лондон не предоставляет образец отравляющего вещества Москве, поскольку технология производства яда непременно будет отличаться от заявленного вещества. «Это своеобразный «почерк». Сразу выяснится, что это не российская технология», — пояснял специалист. Химик добавил, что

в пользу непричастности России к инциденту со Скрипалем свидетельствует и то, что отравленные «Новичком» люди до сих пор живы.

Однако пострадавшие не просто живы. Полицейский, который был госпитализирован вместе со Скрипалями из-за наличия у него тех же симптомов, был выписан уже через пару дней. На прошлой неделе одна из главных пострадавших — Юлия Скрипаль — пришла в сознание.

В районной больнице в Солсбери 30 марта сообщили, что ее состояние уже не оценивается как критическое и «быстро улучшается». При этом врач-токсиколог Алексей Водовозов в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что британские власти намеренно не показывают пришедшую в себя Юлию Скрипаль, ограничиваясь лишь общими заявлениями об улучшении ее состояния.

«Пока британские власти только «говорят» об улучшении. Никто ничего не видел, никому никого не показывали. Если я посмотрю на такого пациента, то смогу сказать точно. И, видимо, поэтому [Юлию Скрипаль] и не показывают», — отметил эксперт.