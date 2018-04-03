Митинг не помог: мэра Екатеринбурга выберут без жителей

Законодательное собрание Свердловской области приняло решение об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. По сути, прямые выборы будут заменены процедурой, при которой главу регионального центра области будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией.

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«Приняли в трех чтениях», — цитирует РИА «Новости» представителя законодательного собрания Свердловской области.

Очередные выборы мэра Екатеринбурга должны были состояться в сентябре 2018 года.

Автором соответствующего проекта закона выступил губернатор региона Евгений Куйвашев. За инициативу проголосовали 42 депутата, против — четыре. Закон вступит в силу после того, как его подпишет глава Свердловской области. Присутствовавший на заседании действующий мэр Евгений Ройзман заявил, что если закон будет принят, он будет восприниматься как «оскорбление жителей Екатеринбурга».

При этом накануне, 2 апреля, в региональном центре Свердловской области прошел согласованный митинг против отмены прямых выборов мэра. По данным администрации города, в нем приняли участие 1,7 тыс. человек.

Евгений Ройзман ранее в беседе с РИА «Новости» высказал мнение, что единственная задача новой системы является попытка не допустить его на выборы градоначальника. Однако представитель Куйвашева Александр Иванов пояснил, что законопроект никак «не ограничивает в правах граждан на занятие руководящих должностей в органах местного самоуправления».

Вместе с тем руководитель администрации Свердловской области Владимир Тунгусов заявил, что предложенная модель имеет ряд преимуществ. В частности, он указывал, что «концентрация всех необходимых полномочий в рамках компетенций одного должностного лица обеспечивает согласованные оперативные решения возникающих управленческих задач».

«Это позволяет исправить недостатки так называемой двухголовой модели, при которой глава города — председатель думы не имеет ключевых полномочий в хозяйственной сфере», — цитирует портал Ura.ru Тунгусова.

В 2010 году в Екатеринбурге ввели новую систему управления, при которой избранный мэр одновременно является председателем городской думы. При этом администрацией Екатеринбурга руководит нанятый по контракту сити-менеджер (в настоящий момент это Александр Якоб).

Практика замены прямых выборов глав городов — не новая для России. Ключевой задачей инициаторы подобных изменений называют повышение качества профессионального отбора будущих градоначальников, а также повышение статуса местных органов законодательной власти, в связи с которой должен работать мэр.

Председатель комитета заксобрания Свердловской области по местному самоуправлению Михаил Ершов, выступая с докладом в преддверии принятия законопроекта, заявил, что «выборы не уходят, они остаются».

«Это практика, которая присутствует в 11 миллионниках из 15 в РФ и четыре из пяти регионов УрФО.

Мы не изобретаем велосипед — это нормальная действующая система управления крупным муниципальным образованием. Мы поднимаем статус наших коллег-депутатов, появляется прямая связка депутатов и главы», — заявил Ершов.

Кроме того, вопрос отмены прямых выборов мэров городов увязывается некоторыми политологами с экономической целесообразностью организации избирательной кампании. В частности, завкафедрой политологии ОмГУ имени Ф.М. Достоевского Инна Ветренко в беседе с «Газетой.Ru» ранее отмечала, что, например, в Омске интерес избирателей к выборам мэра был достаточно низким, поэтому замена прямых выборов, по крайней мере, для Омска стала эффективным управленческим решением. Напомним, последний раз омичи напрямую выбирали градоначальника в 2012 году, тогда до избирательных участков дошли лишь 17% жителей города.

В последний раз жители Екатеринбурга напрямую выбирали в 2013 году, явка тогда составила 33,6%. Евгений Ройзман набрал на них 33,31%, обойдя кандидата от «Единой России» Якова Силина, набравшего 29,71%.

В настоящий момент прямые выборы мэра сохраняются в Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Кемерове, Томске и Якутске. Кроме того, напрямую руководителей городов определяют жители Москвы и Санкт-Петербурга, которые являются городами федерального значения.