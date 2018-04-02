На чужом поле: Трамп позвал Путина в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 20 марта предложил провести двустороннюю встречу в Белом доме. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

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«Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», — сказал Ушаков.

По его словам, возможность такого контакта в первой половине года не обсуждалась. Ушаков отметил, что Москва рассчитывает, что, несмотря на текущую ситуацию, удастся обсудить возможность встречи президентов России и США.

Эту информацию подтвердили и в самом Белом доме. «Как говорил сам президент [Трамп] 20 марта через несколько часов после телефонного звонка с президентом Путиным, они обсудили двустороннюю встречу «в не столь отдаленном будущем» и ряд возможных мест, включая Белый дом. На данный момент нам к этому нечего добавить», — заявила пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс.

Сам Трамп охарактеризовал состоявшийся разговор с Путиным, как «очень хороший». «Я говорил по телефону с президентом Путиным и поздравил его с победой.

Мы, возможно, встретимся в не столь далеком будущем, чтобы мы смогли обсудить гонку вооружений, Украину, Сирию, Северную Корею и другие вещи», — отметил американский президент.

Стоит отметить, что, по данным американских СМИ, подобная инициатива со стороны Трампа стала неожиданной даже для его администрации. Газета The Washington Post писала, что до звонка в Москву возможная встреча не упоминалась, и помощники Трампа не получали указаний готовиться к ней.

Расписание Путина и Трампа в ближайшем будущем, по данным издания, при этом не пересекается. Президенты двух стран не будут находиться в одной стране вплоть до саммита «Большой двадцатки», который пройдет в ноябре в Аргентине.

Однако о готовности предоставить площадку для подобной встречи быстро заявили представители третьих стран. «Финляндия будет очень рада предоставить данную возможность, когда это необходимо», — говорили в канцелярии финского президента Саули Ниинисте. Впрочем, позже, когда на совместной российско-финской панельной дискуссии в Архангельске Владимир Путин заявил, что Хельсинки был бы подходящей площадкой для такой встречи, Ниинисте призвал не предвосхищать события. Он напомнил, что возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждалась еще в прошлом году, однако с тех пор никаких особых продвижений достигнуто не было.

Тем не менее, сам факт, что возможную встречу Путина и Трампа начали обсуждать на высшем уровне — хороший знак, считают в дипломатических кругах.

«Было предложение организовать саммит. Я считаю, что это очень позитивный сигнал от США, что настало время для президентов сесть (за стол переговоров) обсудить состояние наших отношений и обсудить, как стабилизировать (ситуацию)», — говорит посол России в США Анатолий Антонов.

В Кремле, впрочем, считают преждевременным говорить о прорывах в отношениях России и США. «Давайте не будем говорить ни о каких прорывах, сначала нужно все-таки говорить о том, чтобы наладить диалог, как минимум», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, добавляя, что «до прорыва здесь еще далеко».

По его словам, звонок Трампа Путину после выборов носил «протокольный смысл», однако важно, что оба президента понимают необходимость в личном общении.

«Не встречаясь лично, не укрепляя какую-то атмосферу взаимного доверия, выйти на расшивку этих проблем невозможно. Они это понимают, и они констатировали свои желания начать обсуждать возможности такой встречи и поручить соответственно министру иностранных дел Лаврову и госсекретарю Помпео связаться и начать разговор на эту тему», — говорит Песков.