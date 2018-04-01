«Cделал все, что мог»: Тулеев ушел в отставку

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. Глава региона в своем видеообращении заявил, что считает уход в отставку «правильным, осознанным, единственно верным решением».

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«Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя», — сказал политик.

Он добавил, что «сделал все, что мог», относительно пожара в торговом центре в Кемерове.

«Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования», — пояснил Тулеев.

Путин с доводами губернатора согласился. »...Принять отставку губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию», — говорится в указе, подписанном президентом, сообщила пресс-служба Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев. Новому главе региона 56 лет, он родился в городе Жданове Донецкой области. В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова по специальности «Вооружение кораблей», 16 лет он провел на службе в Военно-морском флоте. В 1999 году закончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит». В политике он недавно, вице-губернатором был назначен 2 марта этого года.

Вокруг возможной отставки Амана Тулеева, возглавлявшего региона более 20 лет, ходили слухи. Тремя днями ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на этот вопрос, напомнил, что глава государства уже высказывался по этому поводу.

«На этот вопрос ответил сам президент, поэтому повторяться я не вижу необходимости. Вы знаете, что никогда никакие кадровые решения мы не анонсируем. Если они происходят, мы даем соответствующую информацию», — сказал Песков.

Также представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать поведение кемеровских властей, в частности, Амана Тулеева, который не приехал к месту трагедии и не вышел к жителям, а также вице-губернатора, заявившего о желании митингующих попиариться, и первого вице-премьера, сказавшего, что митинг был акцией по дискредитации властей.

«Главное — детально разобраться в том, что произошло, выяснить причины того, что произошло, и потом обдуманно уже давать какие-то оценки. Большего я сказать не могу», — подчеркнул Песков.

За несколько дней до этого Владимир Путин пообещал принять кадровые решения после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, однако сообщил, что меры не будут скоропалительными.

«Произошла страшная трагедия. Для того чтобы принять решения подобного рода… Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», — заявил Путин.

По его словам, не стоит сразу «назначать» виновных.

«Все, кто должен отвечать, все ответят», — заверил глава государства.

Президент также добавил, что все версии будут проверяться и «никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается».

Тем не менее, ряд СМИ со ссылкой на источники в администрации президента сообщали, что Тулеев все-таки покинет пост губернатора Кемеровской области. При этом подчеркивалось, что в администрации президента это решение планировалось еще до кемеровской трагедии.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар, при котором погибли 64 человека, в их числе 41 ребенок в возрасте от четырех до 13 лет. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в настоящее время задержаны шесть обвиняемых.

После этого жители Кемерово провели стихийный митинг в центре города с требованием отставки властей из-за трагедии. Тулеев так и не вышел к участникам акции.

На тот момент вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе митинга на коленях попросил прощения у собравшихся на главной площади Кемерово.

Вскоре первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко в ходе конференции преподавателей общественных наук в Фонде развития гражданского общества согласился с тем, что трагедия в Кемерово показала проблему коммуникации власти и общества.

«И на примере того же Волоколамска, и на примере, к сожалению, ряда не самых удачных комментариев по Кемерово. К сожалению, это факт, да. Поэтому вопрос коммуникации, почему власть не всегда слышит и не всегда или вовремя находит правильные слова для коммуникации. Это и вопрос доверия, да и человеческий в том числе», — заявил чиновник, отвечая на вопросы участников.

Аман Тулеев (Аман-гельды Молдагазыевич) родился в мае 1944 года в городе Красноводск Туркменской ССР. Первая его работа — стрелочник на железнодорожной станции «Краснодар-1». В 1961 году поступил в Тихорецкий железнодорожный техникум, который окончил с отличием.

В 1969 году стал начальником железнодорожной станции Мундыбаш Западно-Сибирской железной дороги. В 1973 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. Дослужился до начальника Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги.

В 1985 году началась политическая карьера Тулеева: его назначили заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского обкома партии. В этом же году он вступил в должность начальника Кемеровской железной дороги, одной из крупнейших в Советском Союзе.

В 1990 году был избран в Верховный совет РСФСР, а также назначен председателем Кемеровского облисполкома. В 90-х работал членом правительства РФ, министром по сотрудничеству с государствами-участниками СНГ. Кемеровскую область возглавлял с 1997 года.