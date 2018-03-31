Россия вышлет 50 британских дипломатов

В МИД России заявили о решении выслать 50 британских дипломатов. Такое решение станет ответом на высылку представителей российской дипмиссии в Лондоне.

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«Мы просили о паритете. У британцев на 50 дипломатов больше, чем у русских», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что Лондон должен вернуть на родину «чуть больше 50» сотрудников дипмиссий.

Накануне, 30 марта, Москва заявила об ответных мерах в отношении стран, выславших представителей российских дипмиссий в рамках «солидарности» с Великобританией в деле Скрипаля. В тот же день в российское внешнеполитическое ведомство вызвали послов ряда стран, принявших дипломатические санкции в отношении России.

«Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны», — говорилось в заявлении МИД.

Известно, что в российском МИД уже побывали послы Польши, Нидерландов, ФРГ, Украины, Сербии, Франции и Италии.

Посол Германии Рюдигер Фон Фрич по итогам посещения ведомства заявил об открытости ФРГ к диалогу с Россией. Он также призвал Москву сделать все, чтобы ответить на справедливые и открытые вопросы по делу об отравлении Скрипаля.

Россия не развязывала дипломатических войн, заявил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путин с самого начала был и остается сторонником налаживания добрых отношений со всеми странами, включая США. Россия никогда не была инициатором санкционных обменов, обменов по высылке дипломатов и так далее», — сообщил Песков.

Он добавил, что Россия была вынуждена ответить на «недружественные, неконструктивные, незаконные действия», связанные с высылкой представителей российских дипмиссий и закрытием консульств.

Напомним, что российско-британские отношения ухудшились после того, как в Великобритании 4 марта в бессознательном состоянии обнаружили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Скрипаля осудили в России за шпионаж в пользу Соединенного королевства, однако позже его выдали Лондону в рамках обмена задержанными разведчиками. Бывший шпион впоследствии читал представителям MI-6 и курсантам военных академий лекции. В частности, он рассказывал иностранным разведчикам о методах работы российских спецслужб и способах их проникновения в западные страны.

Позднее выяснилось, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Великобритания обвинила в случившемся Россию. В качестве санкций Лондон выслал 23 сотрудников российской дипмиссии и призвал другие европейские стран поступить так же. Москва, в свою очередь, отвергает обвинения в отравлении экс-шпиона и просит предоставить материалы расследования.

Западные страны выразили солидарность с Великобританией. В общей сложности за последнее время из стран Прибалтики, США, Канады, Украины и Молдавии было выслано более 100 российских дипломатов. К ним также присоединились Франция, Германия и ряд других европейских стран.

Американская сторона выслала больше всего представителей российских дипмиссий – 60 человек. Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт сообщила, что не считает высылку американских дипломатов из России ответной мерой.

«Мы не считаем это дипломатической ответной реакцией на эту ужасающую атаку на британского гражданина и его дочь. Еще раз: они нарушили конвенцию по химическому оружию, они использовали запрещенное вещество «Новичок». Мы серьезно отнеслись к этому», — заявила Нойерт.

Представитель Госдепа отметила, что Россия «не должна считать себе жертвой».

30 марта в российском МИД также сообщили о росте числа провокаций в отношении российских дипломатов в США. В ведомстве отметили, что с высылаемыми представителями дипмиссий пытаются вступить американские спецслужбы.

«Имела место целая серия возмутительных эпизодов, когда тем, кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить «помощь» — и не просто так, а за негласные отношения «на взаимовыгодной основе». Наших коллег буквально атакуют такими предложениями», — заявили в МИД РФ.

Там также отметили, что российские дипломаты продолжат наблюдать за подобными случаями и фиксировать их.