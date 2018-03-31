Стабильность в цене: Египет выбрал президента

На этой неделе в Египте прошли выборы президента Несмотря на то, что официально результаты голосования станут известны лишь 2 апреля, уже можно с уверенностью говорить, что свое место сохранил действующий президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. По предварительным результатам, действующий глава Египта набрал более 90% голосов избирателей.

Реклама

Президент России Владимир Путин направил ас-Сиси телеграмму с поздравлениями, отметив, что результат выборов говорит о высокой поддержке действующего президента. «Итоги выборов наглядно подтвердили Ваш значительный авторитет среди соотечественников, широкую поддержку проводимого Вами курса на решение актуальных социально-экономических задач и укрепление стабильности в стране», — говорится в телеграмме.

Единственным конкурентом ас-Сиси на выборах был малоизвестный политик, лидер партии «Аль-Гэд» («Завтра») Муса Мустафа Муса. По предварительным результатам, он набрал около 3% голосов избирателей.

Однако главной интригой прошедших выборов был отнюдь не лидер голосования — победа ас-Сиси была очевидной --, а с какой явкой пройдут выборы.

На выборах 2014 года за два дня голосования явка составила 37%, из-за такого низкого показателя власти решили продлить голосование в 2018 году еще на день, в результате чего явка составила 47%.

В целом, египетское общество в настоящее время погрузилось в привычное для него состояние — политическую апатию, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко. Такое положение вызвано тем, что вновь появился «вождь, патроно, отец», который стабилизировал страну, разогнал исламистов и создал ощущение стабильности.

«Через некоторое время ситуация может опять накалиться, потому что есть некоторые нерешаемые социально-экономические проблемы», — подчеркивает эксперт.

Да и сама избирательная кампания — наличие только двух кандидатов — привела к тому, что египтяне осознавали предопределенность результатов выборов, полагает директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО Вениамин Попов. «Кто может сравниться с президентом, который много сейчас делает и отстаивает интересы Египта, поднимает его авторитет?» — задается он риторическим вопросом в беседе с «Газетой.Ru».

Потемкинская стабильность

Абдель Фаттах ас-Сиси и по образованию, и по роду деятельности до своего президентства — военный. Ранее он руководил службой информации в генсекретариате минобороны Египта, был военным атташе в Саудовской Аравии и председателем Верховного совета вооруженных сил страны, а пост главы государства занял в результате переворота, одним из организаторов которого он сам являлся.

Тогда был свергнут президент Муххамед Мурси, бывший участник организации «Братья-мусульмане» (запрещена в России), который проводил политику исламизации, что в конечном итоге вылилось в протесты в стране. Ас-Сиси, придя к власти, стал проводить репрессии против «Братьев-мусульман» — об этом он, правда, предупреждал, еще будучи кандидатом в президенты. «Не будет такого понятия — ассоциация «Братья-мусульмане» в период моего президентства», — заявлял ас-Сиси.

Вениамин Попов в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает, что «Братья-мусульмане» — та сила, которая противостоит любым президентам Египта и пытается возглавить народный протест, при этом отстаивая радикальные взгляды на развитие египетского общества. С этой силой ведут борьбу на протяжении долгих лет разные лидеры Египта, однако полностью разбить ее не получается.

Ас-Сиси поэтому вполне закономерно продолжает бороться с «Братьями-мусульманами», чтобы легитимизировать свою власть через борьбу с внутренним врагом.

«Он говорит, что вам нужно объединиться вокруг меня и поддержать власть военных, потому что это — единственная сила, которая может обеспечить стабильность», — отмечает эксперт.

При этом здесь ас-Сиси играет на чувствах большинства, поскольку «Братья-мусульмане» все же удерживали власть до прихода нынешнего президента и «простые люди с ними столько хлебнули горя, что приход к власти ас-Сиси для них был глотком воздуха».

С инаугурации ас-Сиси не стал ограничиваться лишь борьбой с терроризмом и «Братьями-мусульманами», но и объявил о начале реализации масштабного проекта — строительства нового Суэцкого канала, который был реализован в краткие сроки — буквально за год — и который проходит параллельно первому Суэцкому каналу.

Кроме того, в планы лидера Египта входило преодоление экономического кризиса в стране, для чего он начал работу над уменьшением госдолга страны. Также египетский президент внес поправки в закон об инвестициях, предоставив значительные льготы для иностранных бизнесменов, чтобы повысить инвестиционную привлекательность страны.

Однако Сергей Демиденко из РАНХиГС полагает, что из ас-Сиси не выйдет современной версии бывшего президента Египта Гамаля Абдель Насера. Насер как раз создал современный Египет, создал промышленность, армию, отстоял независимость страны в 1956 году, создал современную систему сельского хозяйства, взял под контроль Суэцкий канал, создал политическую систему. Ас-Сиси же создает видимость стабильности и реформ,

потому что за счет чего экономике работать, непонятно — уровень образования низкий, технологических прорывов не может быть, отсутствуют перспективы промышленного роста, ограничен ресурс роста сельского хозяйства, перечисляет Демиденко. Главная диспропорция в обществе — неработающая экономика и колоссальное население.

По мнению эксперта, эффект от стабилизации Египта под руководством ас-Сиси продлится около десяти лет, после чего — если не провести коренные реформы — возможно повторение социального взрыва, который вылился в «арабскую весну».

Традиции отношений

В поздравительной телеграмме Владимир Путин отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество между Египтом и Россией. «Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также координацию усилий в региональных и международных делах, в противодействии угрозам и вызовам глобальной безопасности. Это, несомненно, отвечает интересам дружественных народов наших государств», — говорится в телеграмме.

Действительно, экономические и политические отношения между Россией и Египтом находятся на достаточно высоком уровне. Уже более семи лет Россия поставляет в эту страну зерно, а Египет экспортирует в РФ продовольствие, из которых 90% — овощи и фрукты.

Кроме того, во время президентства ас-Сиси между странами был подписан проект по строительству АЭС. Также «Газпром» поставляет сжиженный природный газ в Египет.

Одной из важнейших составляющих в отношениях двух стран остается оборонная промышленность — Египет закупает у России оружие стоимостью в миллиарды долларов.

Россия же выиграла конкурс на поставку ударных вертолетов Ка-42К для кораблей типа «Мистраль», которые изначально предназначались РФ, однако из-за ситуации на Украине Франция расторгла сделку и продала их Египту.

Россию и Египет традиционно связывают хорошие отношения, подчеркивает Вниамин Попов из МГИМО. «Египтяне все время спрашивали, когда русские туристы приеду, когда уже самолет прилетит? То, что авиасообщение возобновляется, для них очень важная веха. У России с Египтом прекрасные отношения, и лично у Путина с ас-Сиси, они покупают у нас огромное количество пшеницы, мы им даем оружие, а сейчас если еще и туристы приедут, то еще больше укрепятся отношения. У нас есть определенная близость», — считает эксперт.