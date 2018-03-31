«Дипломатам предлагают предать Россию»

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о попытках вербовки российских дипломатов сотрудниками спецслужб Соединенных Штатов, передает RT.

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«Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые, если говорить дипломатично, пытаются установить неформальные отношения с нашими дипломатами, а по сути — заставить их предать свою страну», — заявил он.

При этом Антонов отметил, что подобные случаи не единичны и он будет вынужден сообщить о происходящем в Москву.

Днем ранее МИД России заявили, что в США возросли случаи провокаций в отношении российских дипломатов, высылаемых из Вашингтона. По данным МИДа, с высылаемыми дипломатами пытаются вступить в контакт американские спецслужбы.

«Имела место целая серия возмутительных эпизодов, когда тем, кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить «помощь» — и не просто так, а за негласные отношения «на взаимовыгодной основе». Наших коллег буквально атакуют такими предложениями», — говорилось в сообщении.

В МИД отметили, что наблюдают за подобными случаями и фиксируют их. В декабре прошлого года в МИД России заявили о беспрецедентном и жестком давлении американских спецслужб на представителей российских СМИ.

«В последнее время представители российских СМИ, в том числе в США, стали подвергаться жесткому давлению со стороны спецслужб, а именно попыткам вербовки», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

На следующий день — 7 декабря — министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с тогдашним руководителем Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном в рамках заседания Совета глав МИД государств-участников ОБСЕ в Вене раскритиковал оказание давления на российских журналистов и дипломатов, а также попытки их вербовки со стороны американских спецслужб.

«Затрагивая ряд вопросов двусторонней повестки, Лавров указал на недопустимость давления на российские СМИ и дипломатов в США, включая попытку вербовочных подходов со стороны американских спецслужб», — говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, Мария Захарова рассказала подробности о «многочисленных и многоступенчатых» попытках вербовки российских журналистов со стороны американских спецслужб. В пример она, не называя имен, привела случай с журналистом, которому американцы сначала предлагали сотрудничество, затем пытались подкупить.

«Делали это достаточно корректно, при этом, не раскрывая истинной сути этого сотрудничества, потом, получив недвусмысленный отказ, попробовали пойти другим способом, а именно действовать через подкуп, дальше перешли к психологическому давлению, а затем — банально к прямым угроза», — сказала представитель МИД России.

Она добавила, что американские разведчики «вторгались в личное пространство, в том числе в нерабочее время, делали аналогичные подходы к членам семьи, к тем самым людям, которые в принципе не имеют отношения к журналистской деятельности».

По словам Захаровой, в Госдепартаменте как правило отказываются комментировать вопросы на такие темы, однако после того, как Лавров поднял их на встрече с Тиллерсоном, «говорить о том, что у них нет информации, уже не получится».

Чуть ранее — в августе прошлого года — Вашингтон заявил, что бывший посол России в США Сергей Кисляк причастен к шпионской деятельности. Сам дипломат заявил, что его обвинения в шпионаже позорны для Америки, передает НСН.

«Я считаю, что все разговоры о том, что я, посол РФ, шпион, это позорно для такой страны, как Америка. То, что сейчас стало нормальным обсуждать, как прослушивается российский посол, как ему в телефон поставили прослушивающие программы, становится нормальным для Америки», — сказал дипломат.

Мария Захарова же назвала эти заявления США «небылицами».

«Это травля. Это уровень подворотни и запугивания. Объявлять российского посла шпионом, который вербует лично американских политиков, — это безумие и информационный трэш», — добавила она.

В воскресенье 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Минобороны России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передает ФАН. Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу Британии, а затем выдан Лондону в рамках обмена задержанными шпионами.

В Великобритании Скрипаль читал лекции о российской военной разведке в MI-6 и курсантам военных академий, а также давал консультации по военно-разведывательным вопросам. В частности, Скрипаль в обучающих целях рассказывал сотрудникам иностранных спецслужб о методах оперативной работы российских разведчиков, способах их проникновения в западные страны, применяемых ими технологиях вербовки, а также о том, как эффективно противодействовать спецслужбам России.