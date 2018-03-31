«Дело Скрипаля»: санкции еще будут

Власти Великобритании могут закрыть российское торговое представительство в Лондоне из-за отравления бывшего полковника ГРУ Минобороны Сергея Скрипаля в Солсбери.Как сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на источник, Лондон рассматривает российское торгпредство как «логово шпионов», передает RT.

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Также в ночь на 31 марта стало известно, что основной сторонник Британии в «деле Скрипаля» — США — может ввести новые санкции против России.

По данным газеты New York Times, высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа настаивают на более агрессивных действиях в отношении России после высылки из страны российских дипломатов, передает РИА «Новости».

По информации издания, Белый дом рассматривает «дополнительные санкции и другие меры». При этом чиновники заявляют, что неясно, насколько далеко готов зайти американский лидер. Сотрудники утверждают, что Трамп все более убеждается в опасности России, однако до настоящего времени отказывался ужесточить свою публичную позицию.

Washington Post пишет, что советники Трампа предложили ему три варианта ответа, из которых американский лидер выбрал «средний по жесткости»,

предполагающий высылку 60 российских дипломатов и закрытие консульства России в Сиэтле. «Легкий» вариант предусматривал высылку лишь около 30 сотрудников дипведомств и сохранение консульства в Сиэтле. Про «жесткий» вариант сказано не было.

Один из сотрудников американских спецслужб при этом заявил, что американской контрразведке известно о якобы «более чем 40 российских шпионах» в США, которые при этом не были включены в списки.

«Если сейчас надавить со всей силы, и русские действительно ответят, мы будем более ограничены в возможных действиях в будущем. Средний вариант нанесет сильный удар, но при этом мы будем держать кулаки наготове. Президента убедил именно средний вариант», — рассказали американские правоохранители.

Днем ранее торговый представитель России в США Александр Стадник узнал о своем выдворении Вашингтоном, находясь в Москве на заседании Министерства экономического развития.

Дипломат указал, что после блокирования американскими силовиками торгпредства РФ в США в сентябре 2017 года новость о высылке в числе 60 других дипломатов для него не стала большим сюрпризом.

Кроме того, добавил он, высылка дипломатов представляется ему крайне провокационным шагом американской стороны в направлении дальнейшей деградации отношений между Россией и США, передает ФАН.

В пятницу, 30 марта, в министерство иностранных дел были вызваны послы 23 государств — Австралии, Эстонии, Албании, Молдавии, Германии, Дании, Канады, Ирландии, Нидерландов, Испании, Украины, Италии, Швеции, Латвии, Норвегии, Литвы, Македонии, Хорватии, Франции, Польши, Румынии, Финляндии и Чехии.

Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за «дела Скрипалей» российская сторона объявляет persona non grata соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в РФ, передает НСН.

В МИД РФ также отметили, что в последний момент высылку российских дипломатов поддержали Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, поэтому Москва «оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств».

2 сентября 2017 года были закрыты два здания российского торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Должностные лица США провели инспекции помещений в зданиях. Тогда Стадник назвал действия властей США «рейдерским захватом» российской собственности за рубежом, подчеркнув, что обыски в здании торгпредств — это нарушение международных конвенций.

В тот же день российское внешнеполитическое ведомство заявило, что «агрессивная акция» может быть использована американскими спецслужбами для «организации антироссийских провокаций» с помощью подброшенных «компрометирующих предметов».

В свою очередь, российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что нынешний антироссийский курс США был заложен администрацией предыдущего американского президента Барака Обамы с целью подорвать российско-американские отношения.