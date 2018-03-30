МИД рассказал о вербовке дипломатов в США

В министерстве иностранных дел РФ рассказали о деталях и причинах принятия решения о высылке иностранных дипломатов 23 государств из России, передает RT.

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В пятницу, 30 марта, в министерство иностранных дел были вызваны послы 23 государств — Австралии, Эстонии, Албании, Молдавии, Германии, Дании, Канады, Ирландии, Нидерландов, Испании, Украины, Италии, Швеции, Латвии, Норвегии, Литвы, Македонии, Хорватии, Франции, Польши, Румынии, Финляндии и Чехии, передает ФАН.

«Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. «дела Скрипалей» российская сторона объявляет persona non grata соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации», — указали во внешнеполитическом ведомстве России.

В МИД РФ также отметили, что в последний момент высылку российских дипломатов поддержали Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, поэтому Москва «оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств».

В МИД России заявили, что в США возросли случаи провокаций в отношении российских дипломатов, высылаемых из Вашингтона. По данным МИДа, с высылаемыми дипломатами пытаются вступить в контакт американские спецслужбы.

«Имела место целая серия возмутительных эпизодов, когда тем, кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить «помощь» — и не просто так, а за негласные отношения «на взаимовыгодной основе». Наших коллег буквально атакуют такими предложениями», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что наблюдают за подобными случаями и фиксируют их. Власти Финляндии уже заявили, что рассчитывают на то, что работа с Россией будет продолжена в прежнем ключе, несмотря на взаимную высылку дипломатов. Об этом в пятницу 30 марта заявила глава отдела подразделения МИД Финляндии, отвечающего за связи с РФ, Маймо Хенрикссон, комментируя выдворение финского дипломата из России.

«Это было ожидаемое решение. Мы исходим из того, что после этого работа по общим вопросам продолжится нормально», — отметила дипломат.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев также заявил, что Скопье привержен развитию отношений с Москвой, несмотря на свое стремление к членству в военно-политическом блоке НАТО и Евросоюзе.

Зоран Заев ранее выразил надежду на то, что решение о высылке из Македонии российского посла в связи с делом Скрипаля не испортит отношений с Россией. Македонский премьер заявил, что стратегическими целями правительства является членство страны в НАТО и в ЕС.

«Мы стремимся к членству в Североатлантическом альянсе не для того, чтобы на кого-то нападать, а для мира во всем мире и уважения прав человека. Наша страна остается глубоко приверженной развитию отношений с Россией», — сказал он.

Также 30 марта президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности некоторые внешнеполитические проблемы, в том числе и массовую высылку российских дипломатов из западных стран.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по внешней политике, в том числе в контексте принятых решений о зеркальных мерах в отношении ряда государств, выславших российских дипломатов и закрывших наши консульские учреждения», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Днем ранее МИД РФ объявил послу США Джону Хантсману о высылке 60 американских дипломатов и закрытии консульства в Санкт-Петербурге. Меры стали ответом на решение Вашингтона о выдворении 60 российских дипломатов и упразднении генконсульства в Сиэтле, передает НСН.

Помимо США, ряд стран Евросоюза, а также Канада, Норвегия, Украина, Грузия и некоторые другие государства объявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Ранее Лондон выдворил 23 российских дипломата. В совокупности диппредставительства покинут более 150 сотрудников.

Дипломатический скандал между Россией и Западом разразился после отравления в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля, в котором Запад обвинил именно Москву.