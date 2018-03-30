«Русских шпионов нет»: почему эти страны нас не высылают

Число стран, принявших меры против России в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, продолжает расти — к дипломатическому демаршу присоединились уже более 30 государств по всему миру. Основной способ «наказания», который используют по отношению к России, — высылка наших дипломатов. Их число уже превысило 150 человек.

Основной удар пришелся со стороны стран-членов НАТО. Из 29 участников альянса — 21 государство выслали 110 российских дипломатов, и это не считая тех семи дипломатов, которых выслал сам альянс (и еще троим дипломатам НАТО отказали в аккредитации).

Самую серьезную «чистку рядов» устроил Вашингтон: Белый дом принял решение высылать 48 сотрудников российской дипломатической миссии. Также США стали инициатором высылки 12 российских сотрудников в миссии ООН. Великобритания, с чьих обвинений и начался демарш против России, выслала 23 дипломата.

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Германия, Франция, Польша, Канада — по 4 дипломата; Чехия и Литва — по 3 дипломата; Албания, Испания, Нидерланды, Дания и Италия — по 2. К демаршу также присоединились Бельгия, Венгрия, Норвегия, Румыния, Хорватия, Эстония, Черногория и Латвия — каждая из этих стран выслала по одному дипломату. При этом Черногория также отозвала разрешение на работу почетного консула из России, а Латвия объявила персоной нон грата одного сотрудника компании «Аэрофлот».

Особняком в списке членов НАТО стоит Исландия: власти островного государства вместо высылки дипломатов решили приостановить дипломатические отношения с Россией на высоком уровне.

Еще три страны, которые выслали по одному российскому дипломату — Финляндия, Швеция и Ирландия — являются членами неформальной организации «Нейтральные европейские партнеры НАТО». Австралия, выславшая двух российских дипломатов, и Новая Зеландия, которая запретила въезд в страну высланным из других стран российским дипломатам, являются основными союзниками США вне НАТО (MNNA).

Украина, Молдавия и Грузия — эти страны выслали 13, 3 и 1 человек соответственно — являются официальными кандидатами на получение этого статуса. Единственная не упомянутая выше страна — Македония — уже более десяти лет пытается стать членом Евросоюза и НАТО.

«Газета.Ru» решила разобраться, кто из стран-членов НАТО, партнеров альянса и союзников США не стал принимать меры против России и почему.

Клуб неопределившихся

Пять членов НАТО — Португалия, Люксембург, Болгария, Словения и Словакия — отозвали своих послов «для политических консультаций». То же самое сделала Мальта, хотя эта страна членом альянса и не является.

С одной стороны, эти государства так или иначе проявили солидарность с союзниками. В дипломатическом этикете отзыв посла для консультаций может считаться демонстрацией недовольства, однако в наименьшей степени. Отзыв послов для консультаций происходит регулярно — напряжения между странами при этом может и не быть. С другой стороны, отзыв послов другими странами ЕС через пару дней оборачивался решением выслать российских дипломатов.

В этих «пока неопределившихся» странах отношение к ситуации остается довольно неоднозначным.

Если власти Португалии заявляли, что «приняли к сведению» действия своих партнеров, Люксембург до отзыва дипломата прямо говорил: высылать никого не будет. «В нашей стране насчитывается очень ограниченное число российских дипломатов и, несмотря на все наши усилия, оказалось невозможно установить, что кто-то из них является шпионом или работает против интересов страны», — говорил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

МИД Словении выступал против высылки российских дипломатов, а президент Словакии сокрушался, что отзыв посла — недостаточная мера. В любом случае, вышлют ли эти страны российских дипломатов, окончательно станет понятно уже в ближайшее время.

Анкара нам поможет

Единственная страна из членов НАТО, кто полностью отказался принимать меры против России в связи с «делом Скрипаля» — Турция. «Кризис с бывшим агентом касается отношений РФ и Великобритании. Они должны решить этот вопрос между собой.

Турция не собирается принимать никаких решений по отношению к РФ в этой связи. У нас хорошие отношения с Россией»,

— заявлял еще 26 марта вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Греция сохраняет диалог

Еще 23 марта, до начала дипломатического демарша, Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, комментируя решение ЕС отозвать посла из России, заявил, что каналы диалога с Россией должны оставаться открытыми.

«Мы на саммите [ЕС в Брюсселе] обсуждали европейско-российские отношения, которые являются особенно сложными после покушения в Солсбери. Я подчеркнул, что это дело должно быть расследовано как можно скорее и в сотрудничестве с Россией. Я указал, что мы должны быть решительными в этом вопросе. В то же время я подчеркнул необходимость всегда сохранять каналы диалога с Россией,

мы должны оставлять открытым окно и завершить расследование соответствующей международной организации прежде, чем делать окончательные выводы», — говорил греческий премьер.

До сих пор власти Греции так и не прокомментировали, будут ли они присоединяться к действияму партнеров по НАТО и ЕС по высылке российских дипломатов. Официально Афины будут дожидаться результатов расследования для принятия окончательного решения. Но такой шаг считается маловероятным. Греческое правительство под руководством Алексиса Ципраса старается укреплять контакты с Москвой и открыто критикует санкции ЕС в отношении России, называя их контропродуктивными.

Австрия-посредник

Из «нейтральных европейских партеров НАТО» только две страны решили сохранить нейтралитет по отношению к России — Швейцария и Австрия. Для Швейцарии позиция нейтралитета стандартна в любых конфликтах на протяжении столетий. Ситуация с Австрией же — несколько интересней.

Вена объяснила свое решение не высылать российских дипломатов желанием стать посредником между Востоком и Западом. «Причина для этого следующая: мы намерены держать открытыми каналы диалога с Россией. Австрия является нейтральной страной и своеобразным мостом между Востоком и Западом», — сказал представитель австрийского кабмина Петер Лаунски-Тиффенталь.

Позже глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, что перед саммитом ЕС британский посол пытался воздействовать на австрийские власти, чтобы побудить их принять «конкретные меры» против России по делу Скрипаля. Однако Вена в этом вопросе осталась непреклонной:

«Именно в критические моменты необходимо оставлять дипломатические каналы открытыми», — подчеркнула глава австрийского МИД.

Позицию Австрии высоко оценили и в Кремле. «В ситуации с Великобританией, конечно, востребована любая роль, любой голос, который сподвигнет британских визави к, скажем так, адекватности в этом вопросе», — сказал Песков, добавив, что «достаточно эффективные, очень конструктивные и прагматичные» российско-австрийские контакты на высшем уровне были совсем недавно.

Кипр не хочет конфлкита

Кипр не является членом НАТО, однако эта страна — единственный член ЕС, не упомянутый выше. По словам представителя правительства страны Продромоса Продрому, Кипр просто не готов идти на конфронтацию с Россией. «Наша страна не в состоянии принимать меры против стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН», — сказал он.

Израиль не комментирует

Главный союзник США на Ближнем Востоке — Израиль, который недавно Дональд Трамп поддержал, признав Иерусалим официальной столицей государства, также не спешит вступать в спор с Россией.

«Не комментируем», — до сих пор израильский МИД другой позиции по дипломатическому демаршу против Москвы не представил.

Япония отходит от США

МИД Японии довольно уклончиво ответил на вопрос, будут ли высланы из страны российские дипломаты. В дипведомстве заявили о неприемлемости использования химического оружия, при этом воздержавшись от обвинений в адрес России. Представители МИД этой страны также подчеркнули, что Токио надеется на «скорое выяснение истины» в «деле Скрипаля».

По мнению руководителя образовательной программы «Экономика и политика в Азии» ВШЭ Дениса Щербакова, присоединение Японии к мерам Запада в отношении России исключено. По его словам, «непокорность» Токио в случае с «делом Скрипаля» укладывается в политическую картину, актуальную на протяжении последних пяти-семи лет — Япония все больше отходит от политики, навязываемой ей Соединенными Штатами.

Дональду Трампу пока не удалось переломить эту тенденцию, более того — за год его президентства Токио все увереннее ведет себя на международной арене, считает эксперт.

«Поэтому крайне маловероятно, что Япония будет принимать против России какие-то меры. Тем более что нынешний премьер-министр Японии достаточно пророссийски настроен. Очевидно, что в условиях складывающейся благоприятной конъюнктуры и в политических, и в торгово-экономических отношениях высылки наших дипломатов не произойдет», — говорит Щербаков.

Южная Корея хочет решить вопрос с КНДР

Ситуация с Южной Кореей не так однозначна, как с Японией — республика еще не заявила об отказе высылать российских дипломатов официально, но при этом ничего не слышно и о планах Сеула отправить представителей РФ в Москву.

В беседе с «Газетой.Ru» Георгий Кунадзе, бывший чрезвычайнымй и полномочный послом РФ в Республике Корея, отметил, что в знак благодарности Вашингтону за поддержку как в оборонной, так и в экономической сферах, Сеул должен был проявить большую солидарность, однако не пошел на это.

«Причина — Южная Корея очень не хотела бы подтолкнуть Россию к Северной Корее. Это все вполне понятные, лежащие на поверхности политические расчеты», — пояснил дипломат. По его мнению, игнорируя призыв США, Южная Корея рассчитывает на будущее содействие России по северокорейскому вопросу.