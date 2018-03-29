Страсти по Пучдемону: почему ФРГ не выдает политика

Окружной суд города Ноймюнстер в Германии принял решение продлить содержание под стражей бывшего главы женералитата (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона. Накануне в воскресенье Пучдемон был задержан на трассе в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн после того, как он пересек границу со стороны Дании.

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Во время суда, на котором решался вопрос об экстрадиции бывшего главы Каталонии в Испанию, по словам прокурора, он «был спокоен».

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что дело об экстрадиции Пучдемона рассматривается в рамках «немецких законов и положений о европейском ордере на арест», а также заявил, что каталонский вопрос должен решаться в рамках законодательства Испании.

«Испания является демократическим государством, придерживается верховенства закона, и федеральное правительство Германии остается убежденным, что конфликт в Каталонии должен быть решен в правовых рамках и в соответствии с конституцией Испании», — отметил Зайберт.

Однако ФРГ не спешит выдавать бывшего главу Каталонии, дав понять, что решение «не будет принято до Пасхи», которая в этом году в Германии выпадает 1 апреля.

Однако политической подоплеки в этом нет, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова. По ее словам, данное решение находится в плоскости европейского ордера, который предполагает, что Берлин может рассматривать вопрос об экстрадиции от 10 до 60 дней.

Когда Германия проверит все обвинения, она примет решение, высылать экс-главу Каталонии или нет, однако, продолжает Черкасова, «у него остается право обжаловать это решение, и тогда этот процесс затянется надолго».

В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате государственных средств. По первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения. В пятницу, 23 марта, судья Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона.

Каталония против

В связи с задержанием Карлеса Пучдемона и нескольких его коллег по бывшему кабинету министров в Каталонии начались массовые протесты против экстрадиции политика в Испанию, а также против массовых задержаний бывших политиков в составе его правительства.

Изначально акции начались после призыва «Комитета защиты Республики», участниками которого являются активисты, выступающие за независимость региона. Протесты прошли около здания представительства правительства Испании в Каталонии, а также в ряде представительств в других городах.

После того как протестующие заблокировали движение на автомагистрали, соединяющей Испанию с Францией, в дело вмешалась полиция, которая принялась разгонять митингующих. В результате стычек с полицией пострадали 92 человека.

Кроме того, общественные организации «Каталонская национальная ассамблея» и Omnium Cultural призывают граждан выйти на митинг 15 апреля, который пройдет уже в Барселоне. Основные требования митингующих — освободить каталонских политиков, которых они считают «политическими заключенными», а также снова призывают создать «Каталонскую республику».

Компромисса не будет

Карлес Пучдемон был избран председателем автономного правительства Каталонии в 2016 году. Он стал первым, кто отказался приносить присягу на верность испанской конституции и испанскому королю.

Позже Пучдемон представил состав правительства, главной целью которого стало отделение региона от Испании и провозглашение суверенитета Каталонии. Уже в 2017 году глава каталонского правительства предложил провести референдум о независимости, который и прошел 1 октября. Сам плебисцит превратился в силовое противостояние жителей региона, пожелавших принять участие в референдуме, и испанской полиции.

Возможно, именно это и повлияло на исход плебисцита — 90,2% тех, кому удалось принять участие в голосовании, высказались за выход региона из состава Испании.

Мадрид и ранее заявлял, что не признает итогов референдума, однако после оглашения его результатов перешел к жестким мерами, предусмотренным национальной конституцией. В Результате Мадрид применил 155-ю статью основного закона страны и ограничил автономию Каталонии и взял регион под ручное управление.

Кроме того, правительство во главе с Мариано Рахоем решило распустить каталонский парламент и отстранить от должности Карлеса Пучдемона, после чего последний сбежал в Бельгию.

Такое решение было вполне ожидаемым, ведь суверенитет Каталонии прямо противоречит испанской конституции, подчеркивает в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Есть полномочия автономии, но они не ведут к появлению механизма выхода региона из состава королевства, а потом компромисс в этой борьбе — между Мадридом и Каталонией — не найти, считает эксперт.

«Если бы Рахой согласился на переговоры, его первым обвинили бы в предательстве конституции. У него нет мандата в рамках конституции вести подобные переговоры», — отмечает Топорнин. Именно поэтому Рахой сейчас, своего рода, — заложник политической ситуации, о чем постоянно пишут европейские СМИ.

Каталония без правительства

После того, как правительство Испании приняло решение о роспуске парламента, новые выборы были назначены на декабрь. По итогам голосования, партии, выступающие за независимость Каталонии, заняли 50 из 135 мандатов.

Однако выбрать Пучдемона снова руководителем у них не получилось, так как для этого он обязан был находиться в Испании, выступить с речью в парламенте, а при выполнении этих требований его сразу задержали бы испанские власти.

Однако он обратил внимание, что декабрьскими выборами он только подтвердил результат октябрьских выборов. «Европа должна принять к сведению, рецепт Рахоя не работает», — заявил Пучдемон.

Следующим кандидатом на пост главы правительства был каталонский политик Жорди Санчес и соратник Печдемона Жорди Турулла. Однако на момент выдвижения Санчес был уже под стражей по обвинениям в мятеже, а после под стражу взяли и Жорди Туруллу — уже после того как он проиграл выборы на пост главы правительства.

По мнению Екатерины Черкасовой, правящая коалиция теряет большинство. До сих пор они не могут выбрать главу правительства, а время идет. Если такая ситуация продолжиться, то «скорее всего король Испании назначит новые выборы и эта коалиция уже не выиграет».