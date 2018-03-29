Кремль отставки не анонсирует

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, передает РИА «Новости».

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По его словам, президент уже высказывался по этому поводу. «На этот вопрос ответил сам президент, поэтому повторяться я не вижу необходимости. Вы знаете, что никогда никакие кадровые решения мы не анонсируем. Если они происходят, мы даем соответствующую информацию», — сказал Песков.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин обещал принять кадровые решения после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. «Произошла страшная трагедия. Для того чтобы принять решения подобного рода… Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии.

А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», — заявил Путин.

По его словам, не стоит сразу «назначать» виновных. «Все, кто должен отвечать, все ответят», — заверил Путин. Президент также добавил, что все версии будут проверяться и «никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается».

Власти в Кемеровской области также не имеют данных о возможной отставке главы региона Амана Тулеева. «Губернатор находится на рабочем месте, провел заседание оперативного штаба, записал видеообращение по оказанию материальной помощи, сейчас идет очередная встреча с семьями погибших», — рассказали в пресс-службе администрации региона.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в администрации президента сообщали, что Тулеев покинет пост губернатора Кемеровской области. При этом подчеркивалось, что в администрации президента это решение планировалось еще до кемеровской трагедии.

Теперь же отставка Тулеева откладывается, чтобы не она не выглядела как «показательная казнь», решение о которой было принято «под давлением общественности».

Общественность, в частности, была возмущена неоднозначной реакцией Тулеева на трагедию в Кемерове. Губернатор так и не приехал на место пожара — якобы, как писали в соцсетях, поскольку его кортеж будет мешать пожарным.

27 марта в центре Кемерова у здания администрации области прошел стихийный митинг, на который, по разным оценкам, пришли от двух до пяти тысяч человек. Горожане требовали провести прозрачное расследование трагической гибели людей в пожаре и отправить в отставку власти региона. Также люди требовали, чтобы к ним вышел губернатор, но Тулеев на площади не появился.

Более того, Тулеев заявил, что в формировании этого стихийного митинга виновата оппозиция, а вышедших на улицы граждан назвал «бузотерами». «Как обычно, на горе людском вся эта оппозиционная сила в момент приехала сюда. Идут по домам, по предприятиям, которые рядом расположены. Это вообще не родственники погибших. Это те, кто постоянно бузотерит. Мы работаем с ними, говорим, что это святотатство», — заявил Тулеев в ходе совещания с президентом России.

Еще один повод для недовольства Тулеевым — его извинения за пожар перед президентом. «Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — заявил Тулеев, отвечая на вопрос Путина о том, как глава региона оценивает ситуацию.

Многие пользователи соцсетей выразили непонимание позиции Тулеева в связи с трагедией. Кто-то назвал ситуацию «позором», другие задались вопросом, «не хотел бы он извиниться перед пострадавшими и родственниками погибших?».

«Тулеев попросил прощения у Путина, а у людей он попросил прощения?» — пишут пользователи фейсбука и твиттера.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин вылетел в Кемерово для проведения совещания по ликвидации последствий пожара.