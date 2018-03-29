СМИ: Тулеева отправят в отставку, но не сразу

Аман Тулеев покинет пост губернатора Кемеровской области, как это и было запланировано еще до пожара в ТЦ «Зимняя вишня» и гибели 64 человек (из них — 41 ребенка). Однако в ближайшее время «показательной» отставки не будет, заявили РБК источники в администрации президента. По словам собеседника издания,

если Тулеева отправить в отставку «по горячим следам», то это будет выглядеть как решение, принятое под давлением со стороны возмущенной общественности. По словам собеседника издания, одна из причин — нелюбовь Путина к принятию кадровых решений «под давлением», он «не сторонник показательных отставок».

Вторая причина отказа от показательной отставки Амана Тулеева — «у него много заслуг», отметил второй источник издания. По его словам, губернатор Кемеровской области считался в Кремле «успешным губернатором», а также «пользовался уважением президента».

Реклама

Вероятнее всего, Тулеев покинет свой пост ближе к концу весны, отметил источник – и его уход уже не будет выглядеть показательной «казнью».

Ранее источники РБК заявляли, что Кремль решил оставить Тулеева на посту главы Кузбасса до президентских выборов 18 марта, несмотря на его болезнь — это позволяло «сохранить сложившийся в регионе за время его правления политический и внутриэлитный баланс», а также обеспечить высокий результат по итогам голосования.

Отметим, что на выборах-2018 Владимир Путин получил 85,57% голосов при явке избирателей в 83,35%.

После подчета голосов планировалось отправить Тулеева «на пенсию с почетом», отметил ранее еще один источник издания, знакомый с ситуацией.

В среду, 28 марта, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил в интервью НСН, что дальнейшая судьба Амана Тулеева может сложиться по-разному – есть три основных варианта.

«Первый: «Случилась проблема — начальник виноват». Но это маловероятно, потому что Тулеев — фигура особая. Второй вариант: «Что бы ни случилось — наш начальник не виноват. Виноват кто-то другой: погода, инопланетяне, но не наш начальник». И вариант третий, который был с Михаилом Горбачевым в похожей ситуации: «Тот, кто вчера не был ни в чем виноват, сегодня будет виноват во всем». Это такой вариант «переключателя», — подчеркнул Журавлев.

По словам эксперта, какой именно из трех вариантов сработает с Тулеевым, «мы поймем сегодня, завтра или, возможно, послезавтра по реакции населения».

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко в ходе конференции преподавателей общественных наук в Фонде развития гражданского общества согласился с тем, что трагедия в Кемерово показала проблему коммуникации власти и общества,

передает корреспондент «Газеты.Ru».

«И на примере того же Волоколамска, и на примере, к сожалению, ряда не самых удачных комментариев по Кемерово. К сожалению, это факт, да. Поэтому вопрос коммуникации, почему власть не всегда слышит и не всегда или вовремя находит правильные слова для коммуникации. Это и вопрос доверия, да и человеческий в том числе», — заявил Кириенко, отвечая на вопросы участников.

Отметим, что в Кемеровской области уже прошли кадровые перестановки — правда, они вряд ли связаны с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» и гибелью 64 человек. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что принято кадровое решение отправить в отставку заместителя губернатора Кемеровской области Алексея Зеленина.

В администрации Кемеровской области «Газете.Ru» заявили, что документов об отставке Зеленина не видели, и комментировать сведения о его отставке отказались. По данным официального сайта администрации региона, в сферу ответственности Зеленина входит обеспечение административной деятельности, документооборота и прочая организационная деятельность.

Также в отставку отправили главу Департамента внутренней политики Нину Лопатину — она также отвечала за взаимодействие с органами власти и общественными организациями.

Еще в августе 2017 года Аман Тулеев в ходе совещания заявил, что «очень обижен» на своих сотрудников — в частности, Зеленина и Лопатину, «поступивших по-подлому» — за «недоброкачественное» обеспечение информационной кампании на фоне операции на позвоночнике, которую Тулеев перенес в Германии.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с инициативной группой кемеровчан в городском центре судмедэкспертизы заявил, что перед принятием каких-либо кадровых решений необходимо дождаться окончания расследования.

«Произошла страшная трагедия. Для того чтобы принять решения подобного рода. Во-первых, под камеры это не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе, нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети»,

— сказал Путин.

27 марта в центре Кемерова у здания администрации области прошел стихийный митинг, на который пришли более 5 тыс. человек. Горожане требовали провести прозрачное расследование трагической гибели людей в пожаре и отправить в отставку власти региона. Также люди требовали, чтобы к ним вышли губернатор и президент, но они на площади не появились.

Первый замглавы Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что на стихийный митинг в память жертв пожара в Кемерово пришло много молодежи как на акцию по дискредитации власти.

«Мы делаем выводы, что это была четкая, спланированная акция, направленная на дискредитацию власти. Очень много было «подогретой молодежи». Люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают», — заявил Чернов.

Сам Тулеев заявил, что на площадь вышли «человек двести», а также назвал их «бузотерами» и извинился перед Путиным за пожар.