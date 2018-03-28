Красная дорожка: Ким оставил Пхеньян ради Китая

Власти Китая подтвердили слухи о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин. Эта поездка стала первым случаем, когда Ким, будучи уже главой страны, покинул территорию Северной Кореи. Визит продолжался с 25 по 27 марта. Официально о нем стало известно только после того, как северокорейский лидер вернулся в КНДР. «Тот факт, что я выбрал Китай в качестве цели своего первого зарубежного визита, является свидетельством того, как я высоко ценю дружбу между двумя странами», — цитирует северокорейского лидера китайский МИД.

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Согласно официальным данным, представленным агентством «Синьхуа», Ким Чен Ын с супругой посетили Китай, чтобы лично поздравить главу КНР Си Цзиньпина с переизбранием и обсудить ситуацию на Корейском полуострове, в том числе вопрос его денуклеаризации.

«В этот весенний день, полный счастья и надежд, я уверен, что моя первая встреча с генеральным секретарем Си Цзиньпином принесет большие плоды для дружбы между КНДР и КНР,

а также будет способствовать миру и стабильности на Корейском полуострове», — заявил Ким Чен Ын во время приветственного банкета, устроенного Си Цзиньпином и его супругой.

Это событие действительно выглядит как долгожданное начало прямого диалога КНДР с миром, что является обязательным условием для мирного решения проблемы Корейского полуострова. Об одобрении визита Ким Чен Ына в Пекин заявили в том числе и в США.

Все дороги ведут в Белый дом

В Вашингтоне сообщения о визите лидера Северной Кореи в Китай восприняли как знак успешности политики президента США Дональда Трампа. «Развитие диалога с КНДР — это еще одно доказательство того, что максимальное давление США на Северную Корею создает условия для диалога», — говорится в заявлении Белого дома. Да и сам Трамп в своем твиттере обозначил тот же самый политический принцип по отношению к Пхеньяну: с одной стороны, он заявляет, что с «нетерпением ждет встречи» с Кимом, с другой — что «необходимо во что бы то ни стало сохранить максимальные санкции и давление [в отношении КНДР]».

Беспрецедентное событие произошло не только на фоне сообщений о возможной встрече Кима с Трампом, но также на фоне кадровых перестановок в администрации американского президента, которые оцениваются как сигнал Вашингтона к готовности эскалации конфликта с КНДР. В такой ситуации поездка Кима выглядит как подготовка путей к отступлению на случай, если в переговорах с США что-то пойдет не так.

«Главная цель визита Кима — выяснить, насколько Китай готов оказать поддержку КНДР в случае, если саммит с Трампом завершится неудачей и стороны не достигнут какого-то соглашения»,

— поделился мнением с «Газетой.Ru» директор Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

Другая, не менее важная цель, которую преследует Ким в своем визите, — открыто заявить миру о своей готовности к диалогу, подтвердить возможность прямых переговоров как с Сеулом, так и с Вашингтоном, несмотря ни на что.

В ходе визита, как пишут китайские СМИ, глава КНДР заявил, что «твердо намерен превратить связи с Южной Кореей в отношения сотрудничества и урегулировать разногласия, а также провести саммит двух стран». «КНДР готова к диалогу с США и проведению саммита двух стран», — добавил Ким Чен Ын.

Сюда же относятся и цитируемые в СМИ заявления Кима о готовности к денуклеаризации полуострова. Впрочем, тема с ликвидацией ядерного оружия на полуострове не так проста, как кажется, отмечает Александр Жебин. «Если почитать тексты северокорейских СМИ, можно заметить, что о денуклеаризации они ничего не пишут, — говорит эксперт. — У КНДР есть разночтения по этому поводу и с Китаем, и с Южной Кореей, и с США. Я думаю, что Ким Чен Ын скорее попытался объяснить Си Цзиньпину, что сразу в одночасье Пхеньян разоружиться не может и в отсутствие каких-то гарантий делать этого не будет».

Тем не менее, все эти сигналы могут стать первым шагом в достижении реальных соглашений между КНДР и США.

Северная Корея может взять на себя обязательства больше не проводить ядерных испытаний, не передавать кому-либо ядерное оружие и ядерные технологии и прекратить производство и испытания МБР.

Взамен Пхеньян может требовать признания своего права на запуски спутников. Также возможно, что стороны подпишут политическую декларацию о завершении корейской войны и, может быть, даже установлении дипломатических отношений между КНДР и США. Для КНДР такое соглашение, заверенное на высшем уровне, является крайне важным условием, считает глава Центра корейских исследований.

Китайский ход корейским конем

Согласно официальным данным, визит Ким Чен Ына в Китай прошел по инициативе Си Цзиньпина, поэтому мотивы Пекина в этом событии не менее важны. «Последние пару лет Китай фактически присоединились к США в области санкций против КНДР. Когда твои друзья тебя забывают, можно начать искать компромисс с врагами.

Поэтому китайцам было важно дать Пхеньяну понять, что Китай — все еще друг КНДР. Чтобы Северная Корея от безысходности не попала в объятия американцев», — говорит Жебин.

Сохранение лояльности Пхеньяна имеет для Китая стратегическое значение. Пекин хочет обеспечить устойчивое существование Северной Кореи, в том числе в качестве буферной нейтральной зоны, чтобы американцы не вышли на рубежи китайской границы, говорит главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов.

Согласен с этим и Александр Жебин. «Китайцам важно узнать из первых рук, о чем же будут договариваться Ким Чен Ын с американцами. Китай боится того, что на корейском полуострове будет реализован вьетнамский сценарий. Всего несколько десятилетий назад США бомбили Вьетнам, применяли там отравляющие вещества, а сейчас Вашингтон и Ханой имеют отличные отношения, причем на антикитайской основе», — говорит эксперт.

Впрочем, амбиции Китая не ограничиваются предотвращением худшего варианта развития событий. Как отмечает Александр Ломанов, ситуация с Северной Кореей может быть использована Пекином как рычаг давления на Вашингтон, который недавно объявил Китаю торговую войну. Пекин понимает, что чтобы успешно разыграть северокорейскую карту в отношениях с США, нужно быть активным игроком: присутствовать в Северной Корее, обладать влиянием на Северную Корею и иметь возможность продемонстрировать наличие этого влияния миру.

«Этим визитом Пекин очень наглядно продемонстрировал миру, что его статус как главного экономического и политического партнера Северной Кореи никуда не исчез», — отмечает Ломанов.

Тем не менее, вопрос о том, удастся ли Китаю использовать северокорейскую проблему в качестве аргумента в разговоре с США, остается открытым. Трамп еще в прошлом году просил у Китая поддержки по вопросу санкций в отношении КНДР. Когда Китай эту поддержку оказал, выяснилось, что эта услуга американцам ничего не стоит.

«Трамп — очень интересный и необычный президент-торговец, который постоянно пытается выстроить более хитрые сделки и выторговать что-то побольше. Китайцы сперва не очень поняли, с кем они имеют дело, но теперь показывают, что их руки не пусты и США не смогут диктовать им свои условия. Пекин готов торговаться с Вашингтоном в вопросе Северной Кореи как минимум на равных», — резюмирует Ломанов.