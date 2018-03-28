«Россия — тварь из морских глубин»

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт в ходе брифинга во вторник, 27 марта, сравнила Россию с «чудовищем из морских глубин». Такое сравнение она выбрала, отвечая на вопрос о безопасности выборов в конгресс в 2018 году. Стенограмма и видеозапись брифинга опубликованы на сайте американского Госдепа.

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Согласно позиции внешнеполитического ведомства США, высылка российских дипломатов никак не может повлиять на безопасность грядущего избирательного процесса, потому что «у России длинные руки и множество щупалец», и Москва будет «продолжать попытки вмешаться» в выборы в США и других странах мира, сообщает НСН.

На уточняющий вопрос — «руки и щупальца?» — Нойерт с усмешкой повторила, что Россия — это чудище с руками и щупальцами, «тварь из морских глубин».

В ответ на слова о руках и щупальцах журналист Associated Press Мэтт Ли попросил ответить, в чем конкретно — хотя бы в общих чертах — обвиняют российских дипломатов. «Честно говоря, заявить «Этот чувак — шпион, убирайся» [не выглядит убедительно]», — заявил Ли.

Нойерт заявила, что она лично не знает, за какого рода «разведывательную деятельность» были высланы 60 российских дипломатов, но убеждена, что в США после этого решения станет безопаснее.

«Мэтт, их [дипломатов] деятельность пристально отслеживалась определенными департаментами и людьми в Вашингтоне», — ответила представитель Госдепа, переключившись на другой вопрос.

Посольство России в США отреагировало на такое сравнение, написав в своем твиттере, что сегодня «мы стали свидетелями «большого антибольшевистского шоу». Текст стенограммы выступления российские дипломаты сопроводили плакатом Третьего Рейха, изображающим паука с черепом и в каске с красной звездой. Таким образом, риторические методы Госдепа сравнили с приемами пропаганды Йозефа Геббельса, одного из идеологов нацизма.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что в числе сотрудников МИДа действительно есть офицеры-разведчики.

«В числе сотрудников МИД есть и офицеры нашей службы», — подтвердил Нарышкин.

По его словам, у СВР есть инструментарий, который обеспечивает решение задач, возложенных на службу по защите интересов России и российских граждан в любой точке планеты.

«Это грязная, циничная провокация со стороны известной группы стран, которые формируют атмосферу русофобии», — приводит слова Нарышкина по поводу «дела Скрипаля» ФАН.

27 февраля Нойерт также заявила, что США и их союзники на данный момент выслали 151 российского дипломата.

«Конечный результат — 151 российский разведчик отправлен домой в Москву. Это свидетельство того, насколько серьезно мир воспринимает российскую глобальную кампанию по подрыву международного мира и стабильности, угрозе суверенитета и безопасности стран по всему миру, дискредитации западных институтов», — сказала Нойерт.

Как сообщает RT, посол России в США Анатолий Антонов пока не дал формального ответа американской стороне в связи с высылкой дипломатов.

«Доказательства» причастности России к инциденту в Солсбери вызывают сомнения — так, пресс-секретарь российского посольства в Лондоне заявил, что

почти 160 стран мира хотят от Британии доказательств причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Мы обратили внимание на заявление премьер-министра [Великобритании Терезы Мэй]. Нюансы могут меняться, но главное остается прежним. Даже если бы госпожа Мэй сказала, что она абсолютно уверена, что Россия несет ответственность за инцидент в Солсбери, она должна была бы представить все доказательства России, международному сообществу и британской общественности. Таково мнение почти 160 стран, не являющихся членами западного блока. Очевидно, что в более широком мире никто не воспринимает слова Британии как должное», — подчеркнул пресс-секретарь дипмиссии РФ.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и более 20 стран ЕС также объявили об аналогичных мерах выдворения. К этому ряду стран присоединились Канада и Австралия.