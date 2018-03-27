Закрыть навеки: россияне выбрали неугодное консульство США

Пользователи твиттера в ходе голосования, которое было организовано посольством России в США, решили, что в рамках дипломатического скандала между Москвой и Западом необходимо закрыть американское консульство в Санкт-Петербурге, передает RT.

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В российском посольстве задали вопрос: «Какое из генеральных консульств США в России вы бы закрыли, если бы у вас была возможность принять такое решение?»

В списке российские дипломаты указали три варианта ответа: консульства США во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В голосовании приняли участие 57 526 человек, сообщается в аккаунте российской дипмиссии.

За закрытие консульства в Санкт-Петербурге проголосовали 47% участников опроса. На втором месте — дипмиссия в Екатеринбурге (35%), на третьем — генконсульство во Владивостоке с 18%.

Днем ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что, высылая 12 сотрудников российского постпредства в организации из Нью-Йорка, США «злоупотребляют своими правами и обязательствами».

Он подчеркнул, что статус персонала постоянных представительств стран мира на территории США регулируется Конвенцией о привилегиях и иммунитетах ООН от 1946 года, а также соглашением между ООН и США о штаб-квартире Организации от 1947 года.

«Таким образом, высылку российских дипломатов, также, как и другие недавние недружественные шаги — лишение доступа к российской дипсобственности, невыдача виз для сотрудников миссии и другие — можно расценивать как злоупотребление США своими правами и обязательствами государства пребывания», — заявил дипломат.

Он добавил, что требование выдворить российских дипломатов является крайне недружественным шагом.

В четверг 15 марта стало известно, что 23 российских дипломата, в том числе и представители военного атташата посольства РФ в Лондоне, будут вынуждены покинуть территорию Великобритании до 20 марта.

Лондон решился на такой шаг после обвинений Москвы в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля и заявления о том, что «большинство российских дипломатов являются неофициальными разведчиками».

В ответ Москва приняла решение о высылке в недельный срок 23 британских дипломатов из России и наделила их статусом «persona non grata». Также Россия отзывает согласие на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.

Вскоре к массовой высылке российских дипломатов присоединились 27 западных стран.

Белый дом высылает 48 сотрудников дипмиссии РФ. Канада проинформировала о высылке четырех сотрудников российского посольства и генерального консульства в связи с «делом Скрипаля», передает РИА «Новости».

Также российских дипломатов высылают Швеция, ФРГ, Польша, Латвия, Литва, Италия, Франция, Эстония, Чехия, Нидерланды, Румыния, Финляндия, Дания, Хорватия, Албания, Испания, Венгрия, Норвегия, Украина, Молдавия, Австралия и Ирландия, передает НСН.

Исландия заявила, что временно приостанавливает двусторонний диалог с российскими властями.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение ряда стран о высылке российских дипломатов свидетельствуют о том, как мало в мире осталось самостоятельных игроков.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, рассказал, что предпримет альянс в связи с «делом Скрипаля», передает ФАН.

«Между странами НАТО проводились интенсивные консультации. Эти консультации привели к тому, что свыше 25 союзников и партнеров по НАТО выслали из стран более 140 российских представителей. Это широкая, решительная и скоординированная международная реакция», — заявил Столтенберг.

Также максимальное число сотрудников российского постпредства при альянсе сократится на десять человек — до двадцати. У семи дипломатов отзовут уже согласованные аккредитации, а трое получат в ней отказ.

В этой связи глава МИД России Сергей Лавров пообещал ответ Москвы на шаги Запада.

«Мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который является главным инструментом Вашингтона на международной арене», — добавил Лавров, указав, что «дело Скрипаля» показывает, что на Западе правящие элиты не прислушиваются к голосу народа.