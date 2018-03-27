И НАТО туда же: альянс высылает российских дипломатов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник 27 марта, что альянс принял решение выслать семь российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля из британского Солсбери. Об этом сообщает Reuters.

Реклама

По его словам, еще трем дипломатам отказано в аккредитации в постпредстве России при НАТО. Он также отметил, что таким образом альянс сокращает максимальный размер российской миссии в НАТО с 30 до 20 человек.

Источник РИА «Новости» в МИДе России заявил, что российская сторона непременно ответит на решение НАТО о сокращении числа сотрудников при альянсе.

«Этот шаг НАТО очень сильно сужает возможности для начала такого диалога (между Москвой и альянсом), который сейчас остро необходим в нынешней сложной обстановке с безопасностью в Европе», — заявил источник.

Однако сам Столтенберг отмечает, что сегодняшнее решение не окажет влияния на политику НАТО по России. «Альянс остается приверженным своей политике двойного подхода, сочетающего сильную оборону и готовность к диалогу, включая работу по подготовке следующего заседания Совета Россия — НАТО», — говорит генсек альянса. «Мы продолжаем стремиться к более конструктивным отношениям и содержательному диалогу с Россией», — резюмировал он.

Кроме альянса, к массовой высылке российских дипломатов присоединились 27 западных стран. «Первой ласточкой» стали действия Великобритании, которая выслала 23 российских дипломата еще неделю назад, связав это с обвинениями в адрес России о ее причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом «Новичок».

26 марта эти обвинения поддержал и Вашингтон, приняв при этом намного более жесткие меры, чем Лондон: Белый дом высылает 48 сотрудников дипмиссии РФ и еще 12 сотрудников в миссии ООН, а также закрывает российское генконсульство в Сиэтле.

В течение суток меры против России приняли еще 18 стран-членов НАТО, а также Ирландия, Финляндия, Швеция, Украина, Молдавия, Македония и Австралия.

Все эти страны высылают российских дипломатов, многих из которых обвинили в работе на российскую разведку. Исключением является только Исландия — власти островного государства вместо высылки дипломатов решили приостановить дипломатические отношения с Россией на высоком уровне, а также наравне с руководством Великобритании бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.

При этом список стран, которые решили принять меры против России, может увеличиться — во многих странах Европы министерства иностранных дел продолжают вызывать российских послов «для консультаций».

О своем однозначном отказе выслать российских дипломатов заявили несколько европейских стран, у каждой из которых были на это свои причины.

Австрия объяснила свое решение не высылать российских дипломатов тем, что придерживается принципа нейтралитета. «Причина для этого следующая: мы намерены держать открытыми каналы диалога с Россией. Австрия является нейтральной страной и своеобразным мостом между Востоком и Западом», — сказал представитель австрийского кабмина Петер Лаунски-Тиффенталь.

Люксембург отказался отсылать российских дипломатов по той причине, что состав дипмиссии России в стране и так невелик. «В нашей стране насчитывается очень ограниченное число российских дипломатов и, несмотря на все наши усилия, оказалось невозможно установить, что кто-то из них является шпионом или работает против интересов страны», — заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

Кипр, по словам предсавителя правительства страны Продромоса Продрому, просто не готов идти на конфронтацию с Россией. «Наша страна не в состоянии принимать меры против стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН», — сказал он.

Пожалуй, самую дружелюбную для России позицию представил Белград. Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что несмотря на старания Запада, Россия была и остается «верным партнером и другом Сербии», поэтому Белград не позволит себе подвести Москву.