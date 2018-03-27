Воссоединения не будет: молдаване обойдутся без Румынии

В Кишиневе прошел митинг за вхождение Молдавии в состав Румынии, приуроченный к столетней годовщине «Великого объединения» Бессарабии с королевством Румыния. По данным молдавских правоохранительных органов, в демонстрации принимали участие порядка семи тысяч человек.

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В то же время организаторы митинга — молдавская гражданская платформа «Действие 2012» — прогнозировали куда большую явку, уверяя, что митингу удастся собрать около ста тысяч человек. В ходе демонстрации сторонники объединения, так называемые унионисты, обратились к молдавским и румынским властям с призывом принять представителей движения и начать с ними диалог о мирном объединении двух стран.

«На торжественном заседании 27 марта парламент Румынии примет решение, согласно которому примет участие в национальной реинтеграции мирными средствами парламентской демократии и в рамках конституции Румынии, и в соответствии с международными нормами. Сегодня мы голосуем за объединение Молдавии и Румынии, отныне и навсегда», — гласит резолюция демонстрантов.

В акции в Кишиневе принимали участие, в частности, экс-президент Румынии Траян Бэсеску, бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, глава Либеральной партии Молдавии Михай Гимпу, председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду, а также мэры нескольких молдавских городов.

Демонстрация сторонников объединения с Румынией не обошлась без инцидентов: правоохранители доложили о задержании 21 провокатора. По словам работавших на месте полицейских, лица задержанных были закрыты медицинскими масками, а при себе они имели холодное оружие, бейсбольные биты и прочие запрещенные предметы.

Европейское издание американской газеты Politico пишет, что «митинг отразил противоречия между прозападными и пророссийскими силами в этой стране с населением в 3,5 млн. человек в предверии парламентских выборов».

Комментируя прошедший в Кишиневе митинг, президент Молдавии Игорь Додон заявил о «провале» унионистов.«После стольких месяцев пропаганды, истерии и инвестированных миллионов на площадь Великого национального собрания вышла незначительная группа людей, сопровождаемых скомпрометировавшими себя политическими лидерами», — подчеркнул молдавский лидер, добавив, что молдавские власти все равно должны пресечь «распространение этой политической чумы в Молдавии».

«Объединение с Румынией приведет к войне»

Это уже не первое подобное выступление унионистов в Молдавии — митинги проводятся в Кишиневе на протяжении последних шести лет. В своем заявлении по поводу последней акции молдавский президент заверил, что результатом грядущих парламентских выборов станет «промолдавское, патриотическое и социально-ориентированное правительство», а идея объединения с Румынией будет объявлена вне закона.

Кстати, у возглавляемой Додоном Партии социалистов есть все шансы одержать победу на ноябрьских выборах — согласно недавним опросам общественного мнения, президент является самым популярным политиком в стране, а его партия пользуется наибольшей поддержкой населения.

В январе в нескольких молдавских селах были подписаны декларации с требованием «воссоединения» Молдавии с Румынией, после чего Додон распорядился созвать Совет Безопасности республики для пресечения «антигосударственных» движений.

«Объединение с Румынией подразумевает гражданскую войну. Мы, государственники, никому не позволим ликвидировать Республику Молдова», — заявил тогда молдавский президент.

Тогда же Додон предложил провести всенародный референдум, чтобы жители страны высказали свою позицию касательно объединения Молдавии и Румынии. «Понятно, что подавляющее большинство будет за сохранение государственности, но нужно однажды поставить точку в этом вопросе. Но нынешние власти не согласятся на такой референдум», — отметил президент Молдавии.

Отсутствие поддержки

Опросы общественного мнения подтверждают слова Додона об отсутствии у унионистов народной поддержки — идею объединения поддерживают не более 25% населения Молдавии. На это же указывают и опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш отмечает, что идею воссоединения с Румынией проталкивает общество молдавских националистов.

«Это идея элит, но она не разделяется молдавским обществом. И вовсе не получает какой-либо политической поддержки. А на демонстрации, когда вместо ста тысяч приходит семь тысяч, понятно, что никакой народной поддержки, массовой поддержки у этой идеи по большому счету нет», — говорит Коктыш.

При этом в Румынии наблюдается похожая картина. По данным опроса общественного мнения, проведенного в январе, объединение с Молдавией считают «необходимым» или «очень необходимым» только 27% румын.

«Нет такого, чтобы все спали и видели, что к Румынии прирастет Молдавия и в один момент она превратится совершенно в другую страну», — констатирует Коктыш. По его словам, в Румынии всех устраивает сегодняшняя ситуация, когда молдаване получают румынские паспорта с возможностью перемещения по Европейскому Союзу, но при этом более серьезные вещи не затрагиваются.

Такого же мнения придерживается эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Нынешней власти в Румынии это не нужно. Нынешняя власть относится к этому совершенно безразлично, потому что у нее много своих проблем, а президент скорее относится нейтрально-отрицательно, потому что понимает, что это приведет к дестабилизации всей европейской системы безопасности», — считает эксперт.

По его словам, общественные настроения в Молдове «давным-давно поделены». «Примерно 20% выступают за присоединение к Румынии, еще 20% выступают за «молдавскую» Молдавию c выраженным этническим компонентом, и 60% выступают за Молдавию без выраженного этнического компонента, близкую к России. Такого рода опросы проводятся регулярно — они дают в течение 25 лет примерно одинаковые цифры», — уточняет Брутер.

Эксперт выразил мнение, что митинги и другие выступления унионистов ни во что не выльются. «Это что-то вроде смотра сил. Cмотр сил был невыгоден нынешним властям, потому что они не хотят, чтобы такие люди, как [бывший президент Румынии Траян] Бэсеску, имели собственное влияние в стране. Они понимают, что Бэсеску им не нужен и они не нужны ему, поэтому они предприняли все возможное, чтобы митинг не был особо массовым и показали, что реальными хозяевами страны являются они», — уверен специалист.

Зачем молдаванам Румыния

Молдавия является одной из беднейших европейских стран, порядка 20% ее населения живут за чертой бедности. В результате жители Молдавии массово покидают страну в поисках заработка — сейчас около четверти ВВП страны составляют денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа. Большинство молдаван уезжают на заработки в Румынию, Украину и Россию.

В Румынии же, напротив, весьма радужная картина: в ушедшем году она стала самой быстро развивающейся европейской страной — с ростом ВВП на 6,4%.

При этом республика, как ожидается, сохранит лидерские позиции и в 2018 году — согласно прогнозу Европейской комиссии, Румыния вновь продемонстрирует наиболее серьезный экономический рост — экономисты ожидают, что он составит 4,4%.

Румыния также является для молдаван способом перебраться в ЕС, в состав которого страна вошла в 2007 году. Молдавия подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году, однако это вовсе не является гарантией того, что страна в итоге окажется в объединении — Кишинев лишь обязался проводить необходимые экономические реформы.