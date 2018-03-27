В Кемерово приземлился самолет президента

В аэропорту «Кемерово» приземлился самолет специального летного отряда «Россия», на котором перемещается президент России Владимир Путин, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, передает НСН.

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Однако, сообщается, что на борту нет представителей официальных делегаций. По словам источника РИА «Новости», приземлившийся в Кемерово самолет действительно относится к специальному летному отряду, однако на борту нет ни президента, ни представителей делегации.

«Да, борт сел, но речи о том, что президент находился на нем, нет», — сказал источник.

Вместе с тем, ФАН со ссылкой на источник в администрации города сообщил, что в город прибыл все-таки именно Путин.

Известно, что днем 26 марта Путин проводил переговоры с властями Катара в Москве. Эмир Катара шейх Тамим Бен Хамад Аль Тани в ходе встречи главой российского государства выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Эмир сказал, что в начале разговора хотел бы в первую очередь выразить соболезнования в связи с пожаром в Кемерово», — сказал Песков.

Ранее соболезнования в связи с трагедией выразили многие мировые лидеры.

«Мы, Европейцы, скорбим вместе с российским народом о жертвах трагического пожара в городе Кемерово. Наши мысли и сердца с вами!», — написал в твиттере глава Евросовета Дональд Туск.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного пожара в Кемерово», — сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«У нас нет разногласий с российскими гражданами, которые сделали такой большой вклад в великую историю собственной страны, наши мысли — с ними в связи с последствиями ужасного пожара в торговом центре в Кемерове в Сибири», — заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте.

Представитель Белого дома принес глубочайшие соболезнования в связи с трагедией в Кемерове, передает RT.

«Я от имени американского народа хочу принести свои глубочайшие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Кемерове. Эта новость разбивает сердце», — сказал представитель администрации президента США.

Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму с соболезнованиями Владимиру Путину.

«Си Цзиньпин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что он шокирован известием о пожаре в Кемерове, который привел к многочисленным жертвам и большому ущербу. От имени правительства Китая, всего китайского народа и от себя лично хотел бы выразить глубокую скорбь по погибшим, а также искренние соболезнования семьям жертв и пострадавшим», — указывается в послании.

«С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь восприняли известие о пожаре в торговом центре в Кемерове, повлекшем человеческие жертвы, среди которых много детей. Это огромное горе не только для родных и близких, но и для всей России. Мы искренне сопереживаем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мои мысли сейчас с семьями и друзьями тех, кто пострадал от ужасного пожара в торговом центре в Кемерове. Я приношу искренние соболезнования всем тем, кто потерял родных, и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — приводятся слова посла Великобритании в России Лори Бристоу на странице дипломатического ведомства в твиттере.

«Я выражаю глубокие соболезнования семьям и близким жертв несчастного случая. В этот глубоко печальный момент все наши мысли с жителями России», — говорится в послании президента Эстонии Керсти Кальюлайда.

Президент Бразилии Мишел Темер также выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемеровской области и просил передать слова поддержки родным и близким погибших.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров также выразил соболезнования в связи c многочисленными жертвами во время пожара в Кемерово, сообщил журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

«От имени секретариата и объединенного штаба ОДКБ выражаю искренние и глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате пожара в торговом центре в Кемерово. Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким жертв этой чудовищной трагедии. Мы разделяем их скорбь и боль утраты», — указывается в сообщении.