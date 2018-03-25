«Не станем высылать дипломатов потому, что Россия ответит»

Как сообщает ФАН со ссылкой на заместителя председателя Верховной рады Украины (ВРУ) Ирину Геращенко, дипломатические отношения между Киевом и Москвой «сведены до критического минимума». Об этом Геращенко написала в своем фейсбуке, комментируя вопрос невыдворения Украиной российских дипломатов по примеру Великобритании и ряда других стран Евросоюза.

Реклама

Украинская депутат заявила, что Киев не стал высылать российских дипломатов потому, что Россия может выслать в ответ украинских консулов и послов – а тогда, по словам Геращенко, без поддержки останутся «украинские политзаключенные», сообщает НСН.

«Без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда хотите этого? Спросим у мамы Клиха, жены Карпюка, семей Сущенко и Гриба», — написала Геращенко.

Зампред ВРУ также подчеркнула, что в украинских дипмиссиях на территории России остаются лишь «консулы и несколько рядовых дипломатов». Если же их вышлет Москва в ответ на возможные действия Киева — то украинские «политзаключенные» останутся «один на один с Мордором».

24 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме сообщило о решении президента США Дональда Трампа выслать из Вашингтона российских дипломатов. Такое решение, по словам источников, Трамп принял в ответ на отравление нервно-паралитическим агентом «Новичок» экс-полковника ГРУ и агента британского SIS Сергея Скрипаля. Однако при этом «не исключено, что решение может быть обратимо».

Собеседники издания сообщили, что президент США готов пойти на высылку российских дипломатов, однако хочет подстелить себе соломки «и удостовериться в том, что союзники [Вашингтона] в Европе предпримут такие же шаги в отношении России». Bloomberg также сообщает, что Трамп согласился с рекомендацией Совета национальной безопасности Белого дома выдворить дипломатов РФ обратно на родину.

Кроме того, более 20 стран Европейского союза готовы выслать российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Участвовать в антироссийской кампании хотят Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще девять других государств ЕС.

Лидеры стран Евросоюза после пятичасовой дискуссии в четверг, 22 марта, решили отозвать из Москвы посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Ряд европейских стран выступил против такого решения, в их числе — Греция, Словакия, Кипр и Италия.

Также отмечается, что в четверг, 22 марта, премьер-министр Великобритании

Тереза Мэй провела четырехчасовые переговоры с представителями Франции, Германии, Литвы и Ирландии, в ходе которых политики обдумывали «твердый ответ» на отравление Скрипалей в Солсбери.

Отметим, что МИД России по итогам брифинга, посвященного делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, опубликовал заявление, в котором говорится, что нервно-паралитическое вещество под названием «Новичок» в РФ никогда не производилось.

«Подтверждено, что Россия никоим образом не причастна и в принципе не может иметь никакого отношения к инциденту в Солсбери. Нервно-паралитический газ под кодовым западным названием «Новичок» в Российской Федерации никогда не производился», — говорится в сообщении.

«Новичок» мог быть с легкостью изготовлен британскими специалистами,

заявил ранее один из создателей этого яда Леонид Ринк. По словам химика, технология создания «Новичка» является общедоступной — ее опубликовал другой разработчик яда, эмигрировавший в США химик Вил Мирзаянов. Также в Министерстве обороны России заявили о том, что в Великобритании проводят эксперименты с химическим оружием.

Ринк предположил, что британцы прекрасно знали, чем Скрипаль занимался в день отравления, и могли отравить какие-нибудь предметы на кладбище, где похоронены его жена и сын. На кладбище бывший офицер ГРУ вместе с дочерью ходил именно в день отравления, 4 марта.

Также RT сообщает, что российские военные обнаружили отравляющее вещество, схожее по своим характеристикам с тем, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, еще в 1998 году в базе спектральной библиотеки химических соединений Национального бюро стандартов США.