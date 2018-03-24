СМИ: Трамп может выслать российских дипломатов

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомых с ситуацией, сообщает о решении президента США Дональда Трампа выслать из Штатов российских дипломатов. Такое решение, по словам источников, Трамп принял в ответ на отравление нервно-паралитическим ядом экс-полковника ГРУ и агента британских спецслужб Сергея Скрипаля.

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Источники отмечают, что о решении выслать дипломатов обратно в Москву Трамп объявит в понедельник — 26 марта. Однако при этом «не исключено, что решение может быть обратимо».

Собеседники издания сообщили, что президент США готов пойти на высылку российских дипломатов, однако хочет подстелить себе соломки «и удостовериться в том, что союзники [Вашингтона] в Европе предпримут такие же шаги в отношении России». Bloomberg также сообщает, что

Трамп согласился с рекомендацией Совета национальной безопасности Белого дома выдворить дипломатов РФ обратно на родину.

В тексте также утверждается, что Трамп обсудил высылку российских дипломатов с послом США в России Джоном Хантсманом, министром финансов Стивом Мнучином, министром торговли Уилбуром Россом, генпрокурором Джеффом Сейшнсом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

Также в обсуждении этого демарша приняли участие вскоре покидающий свой пост помощник по национальной безопасности Герберт Макмастер и директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс.

Пресс-секретарь Белого дома Радж Шах заявил в связи ситуацией вокруг отравления Скрипаля, что США «твердо выступают на стороне Соединенного королевства» и осуждают «возмутительные действия» Российской Федерации.

«Президент [США Дональд Трамп] всегда рассматривает возможности привлечь Россию к ответственности в ответ на ее враждебные действия», — подчеркнул Шах. Также он добавил, что Белый дом не может сделать в настоящий момент какие-либо официальные заявления.

Как сообщает ФАН, ранее Трампу посоветовали выслать российских дипломатов его советники по национальной безопасности. При этом врио замгоссекретаря США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон может ввести новые санкции в отношении Москвы «после отравления Скрипаля».

Ранее RT сообщил, что около двух десятков стран Европейского союза намерены выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля и его дочери.

В антироссийской кампании собираются принять участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще девять других государств ЕС.

Лидеры стран Евросоюза после пятичасовой дискуссии в четверг, 22 марта, решили отозвать из Москвы посла ЕС в России Маркуса Эдерера, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе. Ряд европейских стран выступил против такого решения, в их числе — Греция, Словакия, Кипр и Италия. Вместе с тем некоторые члены ЕС рассматривают возможность отозвать своих национальных посланников из России или же вовсе выслать в Москву российских дипломатов. Пока что пойти на отзыв своих дипломатов готовы Франция, Польша и три балтийские страны — Эстония, Латвия и Литва.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что посол Евросоюза Маркус Эдерер был отозван в штаб-квартиру ЕС в Брюссель для консультаций. Он подчеркнул, что этот шаг не является антироссийской санкцией — посол был отозван лишь временно.

При этом 21 марта британский посол в России Лори Бристоу не приехал в МИД на встречу российского внешнеполитического ведомства с иностранными послами по вопросу отравления экс-ГРУшника Сергея Скрипаля. В британском посольстве заявили, что рассматривают возможность участия на рабочем уровне. Также в МИД отказались приезжать послы Франции, США, Германии и Китайской Народной Республики — вместо них брифинг посетили сотрудники дипмиссий «в рабочем порядке». На брифинге в МИД Россия ознакомила сотрудников зарубежных представительств с официальной позицией по делу Скрипаля. Так,

Москва отрицает какую-либо связь с инцидентом в Солсбери, требует провести объективное расследование и предоставить формулу пресловутого «Новичка».

Британия идти на какие-либо уступки отказывается и безоговорочно винит во всем Российскую Федерацию и Кремль. Посол России в Великобритании Александр Яковенко ранее подчеркнул, что британское правительство использует дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, чтобы набрать популярность.

«Весьма вероятно, Британия рассматривает этот кризис в качестве «маленькой победоносной войны», чтобы заработать очки внутри страны — но это не выйдет», — сообщил Яковенко. Он также предостерег Лондон от сокращения связей с Москвой. При этом посол России отметил, что британская сторона не предоставляет ни малейшей информации о пострадавших российских гражданах, а также запрещает доступ консулов к отравленным.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в Солсбери на лавочке — впоследствии эту лавку вывезли из города — в состоянии тяжкого отравления. После госпитализации стало известно, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим агентом «Новичок» — так утверждает британская сторона. При этом

Лондон отказывается предоставить формулу отравляющего вещества.

С 1995 года Сергей Скрипаль продавал британской спецслужбе MI6 секретные сведения о российской армии и спецслужбах, в 2006 году был арестован, признал свою вину и был приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010-м Скрипаль был обменян на российских разведчиков и получил политическое убежище в Великобритании.

Россия отрицает обвинения британской стороны, указывая на отсутствие какого-либо повода для такой акции, и требует провести двустороннее объективное расследование. После отказа РФ давать объяснения по «делу Скрипаля» и истечения срока ультиматума, поставленного британским премьером Терезой Мэй, Лондон объявил 23 российских дипломата агентами разведки и выслал их в Москву. В ответ на это Россия выслала 23 британских дипломата, сообщает НСН.