Британия не отрицает запасов химоружия

По факту Великобритания подтвердила, что в секретной лаборатории министерства обороны Соединенного королевства в Портон-Дауне ведется разработка боевых отравляющих веществ, заявил в субботу, 24 марта, пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

Заявление начальника этого объекта Гэри Эйткенхеда о том, что в лаборатории предпринимаются меры строжайшего контроля, «не позволяющие чему бы то ни было просочиться за пределы четырех стен [Портон-Дауна]» по сути говорят о разработке химоружия, отметил он.

По словам пресс-секретаря дипмиссии РФ, примечательно и неотрицание Эйткенхедом наличия запасов боевых отравляющих веществ – в том числе, «по-видимому, и соединения А-234, использованного, по официальным британским данным, при отравлении Сергея и Юлии Скрипаль и сержанта полиции Ника Бэйли», передает ФАН.

Реклама

Сотрудник посольства России подчеркнул, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ранее также «намекал» о наличии в Портон-Дауне подобных образцов химоружия, сообщает НСН.

«Эти заявления не оставляют нам выбора, кроме как с новой силой требовать предоставления полной информации о ходе расследования, а также раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ в Портон-Дауне», — подытожил дипломат. Тем временем, как сообщает RT, в Солсбери демонтировали и увезли скамейку, на которой были найдены отравленные Сергей и Юлия Скрипаль.

Ранее официальный представитель канцелярии премьера Британии Терезы Мэй заявил, что экспертами военной лаборатории в Портон-Дауне было установлено следующее — якобы препарат, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, использовалось как часть группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

В Минобороны России заявили о том, что в Великобритании проводят эксперименты с химическим оружием. По утверждению начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, разработкой и исследованием отравляющих веществ занимается лаборатория Портон-Даун рядом с Солсбери, официальная деятельность которой заключается в утилизации старых образцов.

Проведение британским командованием экспериментов на некоем Рональде Мэдисоне и 360 британских подданных с целью изучения боевого действия отравляющего газообразного вещества зарин на организм человека, по словам Кириллова, являются общедоступным фактом.

О намерении британских властей выделить 48 млн фунтов стерлингов на создание «ультрасовременного» Центра защиты от химического оружия на прошлой неделе заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Он также добавил, что после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери тысячи британских солдат будут вакцинированы от сибирской язвы.

При этом нервно-паралитический препарат «Новичок» мог быть с легкостью изготовлен британскими специалистами, заявил ранее один из создателей этого яда Леонид Ринк. По словам химика, технология создания «Новичка» является общедоступной — ее опубликовал эмигрировавший в США другой разработчик агента — химик Вил Мирзаянов.

Ринк предположил, что британцы прекрасно знали, чем Скрипаль занимался в день отравления, и могли отравить какие-нибудь предметы на кладбище, где похоронены его жена и сын. На кладбище бывший офицер ГРУ вместе с дочерью ходил именно в день отравления, 4 марта.

Химик также предположил, что британцы могли пропитать ядом личные вещи перебежчика и его дочери.

Сергей Скрипаль до 1999 года служил в Главном разведуправлении (ГРУ) России. Он ушел в отставку в звании полковника, после чего пошел работать в Министерство иностранных дел РФ. Там он прослужил до тех пор, пока в декабре 2004 года его не арестовали и не обвинили в шпионаже в пользу Великобритании начиная с 1995 года. Перебежчик полностью признал вину и рассказал, что британские спецслужбы заплатили ему за информацию о российских разведчиках и Вооруженных силах более $100 тыс.

В 2006 году Скрипаля приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской короны. В 2010 году он вышел на свободу по амнистии и вскоре переехал в Великобританию, где ему дали политическое убежище.

Бывший полковник ГРУ и агент британской разведки Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены в состоянии тяжелой интоксикации на улице в британском городе Солсбери 4 марта. В больнице выяснилось, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». В критическом состоянии оба были госпитализированы в больницу.

Лондон впоследствии обвинил Россию в причастности к отравлению Скрипаля, не предоставив при этом весомых доказательств. Москва отрицает беспочвенные обвинения и требует провести объективное двусторонее расследование, но британцы отказываются раскрывать формулу яда.