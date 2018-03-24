Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «полной чушью» предположения о том, что бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко стала агентом Кремля в российской тюрьме.

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«Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко – это глубоко внутреннее дело Украины. Очень интересно, будет ли сегодня до конца дня принято какое-то заявление европейских лидеров с требованием к Киеву дать свободу Савченко», – заявил Песков в интервью телеканалу «МИР».

Ранее на Украине народного депутата Савченко арестовали на 59 суток без права внесения залога. Во время заседания Шевченковского суда Киева произошла словесная перепалка – в итоге обвиняемая оскорбила сотрудников прокуратуры.

Савченко заявила, что из всех обвинений, которые ей предъявили, правдой является только ее «глубокое неуважение к президенту, правительству, парламенту Украины».

«Мое дело, естественно, является политически мотивированным. Причем, наверное, еще с тех пор, когда меня возвращали из России как Героя Украины. И делали из меня Героя Украины», — сообщила Савченко на заседании.

В суде каждая реплика народного депутата встречала бурные аплодисменты, а слова ее оппонентов — негодования и шиканье.

Адвокат Савченко Виктор Чевгуз обжалует ее заключение под стражу. «Обязательно подготовим апелляционные жалобы», — сообщил он. Чевгуз добоавил, что его подследственная будет удерживаться в изоляторе Службы безопасности Украины.

Во время заседания экс-депутат Верховной рады объявила голодовку. «Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня. <…> Для меня уже не страшно, я это проходила», — заявила Савченко.

Она напомнила о своей голодовке в российском изоляторе. Там, по ее словам, она провела 83 дня обычной и шесть дней сухой голодовки.

Савченко также отметила, что условия в российских СИЗО лучше украинских. «В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство. Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры. В принципе это в некоторых моментах даже хуже, чем в СИЗО врага», — заявила она.

«О какой евроинтеграции мы говорим, если наши СИЗО хуже, чем российские?» — добавила Савченко.

Напомним, что Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в здании Верховной рады и в правительственном квартале. По версии следствия, она планировала использовать гранаты и стрелковое оружие.

«Савченко, восхищенная взглядами руководителей организаций ДНР касательно госпереворота и желая способствовать их деятельности, вступила в сговор с известным ей ранее руководителем Всеукраинской общественной организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, лидером боевиков ДНР Александром Захарченко, министром доходов и сборов ДНР Александром Тимофеевым», — сообщается в следственных материалах.

Парламентарий в свою очередь заявила, что готовила не нападение, а «политическую провокацию». Именно поэтому она делилась всеми своими планами с человеком, который был приставлен к ней для слежки.

Дело Савченко связано с делом главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана – он организовывал обмен пленными между самопровозглашенными ДНР, ЛНР и Киевом. 8 марта Рубана вместе с крупной партией оружия и боеприпасов задержали на выезде с территории ДНР. Силовики предъявили ему обвинения в незаконном обороте оружия и попытке организации теракта в центре Киева.

15 марта депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что Надежда Савченко могла быть сообщницей Владимира Рубана. Тогда же он сообщил, что она была завербована ФСБ во время отбывания своего заключения на российской территории.

«Ситуация с Надеждой Савченко красноречиво характеризует общую ситуацию на Украине. В свое время Савченко была осуждена за тяжкое преступление, убийства мирных граждан. Во всем мире жизнь человека является одной из наивысших ценностей. Но тогда украинские власти не обращали внимания на такие весомые аргументы и требовали ее освобождения. То есть политические мотивы вышли на первый план перед общепринятыми и неоспоримыми ценностями», — заявил в интервью ФАН глава Народного совета Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его мнению, данные действия силовиков указывает на приоритеты их работы. Пушилин считает, что для СБУ не важны обстрелы и гибель жителей Донбасса, поскольку у них на первом месте находятся политические цели. Кроме того, считает он, показательна будет реакция на арест Савченко со стороны международных партнеров Украины, которые в свое время требовали освобождения народного депутата из российской тюрьмы.

«Безусловно, важно обратить внимание и на реакцию международного сообщества, которое всеми возможными способами ранее отстаивало освобождение Савченко. То есть, если сейчас не будет подобных действий, то мы увидим проявление политики двойных стандартов в самом наглядном виде», — заявил глава нарсовета ДНР.