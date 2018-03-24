«Улучшения затронут все сферы жизни россиян»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чего ждать россиянам от Владимира Путина на посту главы государства в ближайшие шесть лет и когда начнется реализация его программы, передает телеканал «Мир».

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«У президента есть конкретная программа, которую он озвучил. Она была озвучена в ходе послания Федеральному собранию. Сейчас оно будет конкретизировано и оформлено юридически. И когда появится новый кабинет министров, начнется его реализация», — указал представитель главы государства.

Следовательно, Песков призвал подождать формирования конечного варианта «дорожной карты» развития государства.

«Давайте подождем, сейчас будет уже формализована «дорожная карта» — конкретный план выполнения рамочного замысла президента Путина, и он будет реализовываться.

А реализация этого плана, наверное, будет затрагивать все сферы жизни наших людей, абсолютно все. Это и развитие всех секторов экономики, и качественное развитие социальной сферы, и технологическое развитие, и укрепление обороноспособности нашей страны», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Отвечая на вопрос, ожидается ли серьезная ротация в администрации президента и кабинете министров, он сказал, что не располагает такой информацией. Днем ранее Песков заявил, что в понимании Путина цель внешней политики состоит в обеспечении условий для решения внутренних задач, передает RT.

«На мой взгляд, в понимании Путина основная цель внешней политики и международных отношений заключается в обеспечении комфортных условий для решения внутренних задач», — сказал он.

По словам Пескова, у президента есть четкое понимание приоритетов для будущей работы.

«И у него есть конкретный план развития. Он понимает, какие задачи являются первостепенными, какие второстепенными и так далее. А потому президенту нужна поддержка со стороны дипломатии — для обеспечения комфортных условий их решения», — указал представитель главы российского государства.

Песков отметил, что в международных отношениях заметно все больше проявлений элементов «холодной войны».

«Мы являемся свидетелями множества элементов «холодной войны» и, к сожалению, мы наблюдаем все больше и больше элементов «холодной войны» в нашей повестке дня, и мы сталкиваемся с этим в международных отношениях», — сказал Песков.

Он добавил, что «не все государства устраивает крепнущая Россия и лидерство президента России Владимира Путина».

На следующий день после выборов – в понедельник 19 марта — Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба указал, что внутренняя повестка дня является основной для страны.

«Это, прежде всего, обеспечение темпов роста экономики Российской Федерации, придание ей инновационного характера. Это развитие в области как раз здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил, инфраструктуры, других направлений важнейших, для того чтобы двигаться вперед и поднимать уровень жизни наших граждан», — заявил глава государства.

В то же время он отметил, что вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности и безопасности страны, также безусловно будут решаться.

«Без этого тоже не обойтись. Но, тем не менее, все-таки главное для нас — это внутренняя повестка дня», — подчеркнул президент России.

Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию 1 марта. Оно стало рекордным по продолжительности: обращение главы государства к Федеральному собранию длилось почти два часа. В нем Путин обозначил приоритетные задачи государства как во внутренней, так и во внешней политике, передает ФАН. Позднее Путин заявил, что послание Федеральному собранию является четким и конкретным планом действий.

«По сути, это четкий, конкретный, подробный план наших общих действий. Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный», — сказал Путин в обращении к гражданам России по итогам выборов.

Он также подчеркнул, что нужны последовательные, глубокие перемены, которые будут приносить результат в перспективе.

«Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее. Мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье», — добавил глава государства.