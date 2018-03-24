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«Улучшения затронут все сферы жизни россиян»

Песков рассказал о реализации новой программы Путина

Реализация тезисов, отраженных в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, начнется после формирования нового кабинета министров, рассказал представитель главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, реализация этого плана будет затрагивать все сферы жизни россиян — развитие всех секторов экономики, качественное улучшение социальной сферы, технологические прорывы и укрепление обороноспособности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чего ждать россиянам от Владимира Путина на посту главы государства в ближайшие шесть лет и когда начнется реализация его программы, передает телеканал «Мир».

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«У президента есть конкретная программа, которую он озвучил. Она была озвучена в ходе послания Федеральному собранию. Сейчас оно будет конкретизировано и оформлено юридически. И когда появится новый кабинет министров, начнется его реализация», — указал представитель главы государства.

Следовательно, Песков призвал подождать формирования конечного варианта «дорожной карты» развития государства.

«Давайте подождем, сейчас будет уже формализована «дорожная карта» — конкретный план выполнения рамочного замысла президента Путина, и он будет реализовываться.

А реализация этого плана, наверное, будет затрагивать все сферы жизни наших людей, абсолютно все. Это и развитие всех секторов экономики, и качественное развитие социальной сферы, и технологическое развитие, и укрепление обороноспособности нашей страны», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Отвечая на вопрос, ожидается ли серьезная ротация в администрации президента и кабинете министров, он сказал, что не располагает такой информацией. Днем ранее Песков заявил, что в понимании Путина цель внешней политики состоит в обеспечении условий для решения внутренних задач, передает RT.

«На мой взгляд, в понимании Путина основная цель внешней политики и международных отношений заключается в обеспечении комфортных условий для решения внутренних задач», — сказал он.

По словам Пескова, у президента есть четкое понимание приоритетов для будущей работы.

«И у него есть конкретный план развития. Он понимает, какие задачи являются первостепенными, какие второстепенными и так далее. А потому президенту нужна поддержка со стороны дипломатии — для обеспечения комфортных условий их решения», — указал представитель главы российского государства.

Песков отметил, что в международных отношениях заметно все больше проявлений элементов «холодной войны».

«Мы являемся свидетелями множества элементов «холодной войны» и, к сожалению, мы наблюдаем все больше и больше элементов «холодной войны» в нашей повестке дня, и мы сталкиваемся с этим в международных отношениях», — сказал Песков.

Он добавил, что «не все государства устраивает крепнущая Россия и лидерство президента России Владимира Путина».

На следующий день после выборов – в понедельник 19 марта — Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба указал, что внутренняя повестка дня является основной для страны.

«Это, прежде всего, обеспечение темпов роста экономики Российской Федерации, придание ей инновационного характера. Это развитие в области как раз здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил, инфраструктуры, других направлений важнейших, для того чтобы двигаться вперед и поднимать уровень жизни наших граждан», — заявил глава государства.

В то же время он отметил, что вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности и безопасности страны, также безусловно будут решаться.

«Без этого тоже не обойтись. Но, тем не менее, все-таки главное для нас — это внутренняя повестка дня», — подчеркнул президент России.

Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию 1 марта. Оно стало рекордным по продолжительности: обращение главы государства к Федеральному собранию длилось почти два часа. В нем Путин обозначил приоритетные задачи государства как во внутренней, так и во внешней политике, передает ФАН. Позднее Путин заявил, что послание Федеральному собранию является четким и конкретным планом действий.

«По сути, это четкий, конкретный, подробный план наших общих действий. Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный», — сказал Путин в обращении к гражданам России по итогам выборов.

Он также подчеркнул, что нужны последовательные, глубокие перемены, которые будут приносить результат в перспективе.

«Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее. Мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье», — добавил глава государства.