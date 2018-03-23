«Мое дело является политическим»

Шевченковский суд Киева санкционировал арест депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко на 59 дней — до 20 мая — без права внесения залога, передает RT.

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Во время заседания произошла словесная перепалка, в ходе которой Савченко оскорбила сотрудников прокуратуры. Она заявила, что из перечисленного в ходе заседания прокурором правдой является только ее «глубокое неуважение к президенту, правительству, парламенту Украины».

Также народный депутат отметила, что недовольна социально-экономическим положением в стране. Кроме того, она сказала, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики не являются «террористическими организациями».

«Из всего, что назвала прокуратура, правдой является только одно — мое глубокое неуважение к президенту Украины, а также к правительству Украины, ее парламенту и неудовлетворение социально-экономическим положением в стране. Мое дело, естественно, является политически мотивированным. Причем, наверное, еще с тех пор, когда меня возвращали из России как Героя Украины. И делали из меня Героя Украины», — сказала на суде Савченко.

Практически каждую реплику подследственной зал судебных заседаний встречал бурными аплодисментами, а слова ее оппонентов — негодованием и шиканьем, передает ФАН.

Адвокат подследственной Виктор Чевгуз рассказал о намерении обжаловать ее заключение под стражу, передает НСН.

«Обязательно подготовим апелляционные жалобы», — пояснил поверенный.

По словам адвоката, Савченко будет удерживаться в следственном изоляторе Службы безопасности Украины.

Несколькими часами ранее на судебном заседании Савченко объявила голодовку.

«Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня. Для меня уже не страшно, я это проходила», — сказала фигурантка дела.

Савченко также напомнила о своей голодовке в российском СИЗО. По ее словам, находясь там, она провела 83 дня обычной и шесть дней сухой голодовки.

Также на заседании суда народный депутат заявила, что условия в российских следственных изоляторах лучше украинских.

«В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство. Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры. В принципе это в некоторых моментах даже хуже, чем в СИЗО врага», — пояснила народный депутат.

«О какой евроинтеграции мы говорим, если наши СИЗО хуже, чем российские?» — добавила Савченко.

Савченко обвиняют в сговоре с целью совершения госпереворота, организации госпереворота, организации покушения на жизни государственных деятелей, организации террористического акта, содействии террористической деятельности, незаконном обращении с оружием, сообщает портал «112 Украина».

По версии следствия, причинами таких шагов Савченко были недовольство социально-экономическим положением в Украине и действиями руководства страны, а также явное неуважение к президенту, парламенту и правительству.

«Савченко, восхищенная взглядами руководителей организаций ДНР касательно госпереворота и желая способствовать их деятельности, вступила в сговор с известным ей ранее руководителем Всеукраинской общественной организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, лидером боевиков ДНР Александром Захарченко, министром доходов и сборов ДНР Александром Тимофеевым», — говорится в материалах следствия.

Вскоре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал подробности дела.

«У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушив купол ВР и автоматами добивая тех, кто выживет. У нас есть неопровержимые доказательства», — детализировал силовик.

Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке поблагодарил СБУ и Генпрокуратуру за раскрытие, как он утверждает, «российской спецоперации против Украины».

«Благодарен сотрудникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины», — написал глава украинского государства.

По словам Порошенко, целью операции было «посеять хаос и уничтожить Украинское государство». В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отказались комментировать расследование дела Савченко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на отказ ОБСЕ комментировать задержание Савченко.

«А ЕС? ПАСЕ? СПЧ? Видимо, еще и следить не начали. Главное, чтобы когда они перестанут «следить» за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИДом России и не прислали нам ноту протеста», — написала Захарова в фейсбуке.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства упомянула про хэштег #freesavchenko.

«Напоминаю нашим западным коллегам их же хэштег — #freesavchenko. Думаете, не пригодится?» — отметила Захарова.