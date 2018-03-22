В США намерены обнародовать материалы о «вмешательстве»

Комитет по разведке палаты представителей США проголосовал за завершение и публикацию материалов расследования дела о якобы «вмешательстве» России в выборы американского президента в 2016 году. Планируется также выпустить рекомендации по итогам данного разбирательства, приводит РИА «Новости» официальное заявление комитета.

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«Результаты изысканий и рекомендации, которые мы публикуем сегодня, указывают на различные варианты действий, которые Россия использовала в США, в двух направлениях — кибератаки и активность в социальных сетях. Эти действия представляют серьезную угрозу для будущих выборов в США. Комитет пришел к выводу, что эту информацию необходимо опубликовать сейчас, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем», — указывается в документе.

Также в комитете по разведке заявили, что расследование «российского вмешательства» в выборы американского президента прояснило меры, «которые Россия использует в Соединенных Штатах», передает RT.

«Выводы и рекомендации, которые мы публикуем сегодня, демонстрируют характер российской активности как в кибератаках, так и в использовании социальных сетей для разжигания раздора», — говорится в отчете.

Интересно, что двумя днями ранее британскую аналитическую компанию Cambridge Analytica, которая сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании, уличили во вмешательстве в выборы по всему миру.

Такую информацию распространил британский телеканал Channel 4. В ходе собственного расследования канал выяснил, что компания давала взятки и распространяла недостоверные сведения о кандидатах с целью их опорочить, передает ФАН.

Под видом клиента, желающего повлиять на ход выборов в Шри-Ланке, корреспондент телеканала встречался с представителями компании. Глава Cambridge Analytica Александр Никс был готов давать взятки и собирать компромат. Встречи с представителями Cambridge Analytica журналист записывал на видеокамеру. Уверяя «клиента» в своей «компетентности», в компании «хвастались» об участии в более 200 предвыборных кампаниях по всему миру, включая Нигерию, Чехию, Кению, Индию и Аргентину.

Нарушения в США случались не только на американских выборах. В день выборов президента России — 18 марта 2018 года — заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Москва потребует у Вашингтона объяснений в связи с провокациями в ходе голосования россиян на участках в США.

Это связано с заявлением посла РФ в США Анатолия Антонова о ряде провокаций в ходе досрочного голосования на территории США. По его словам, досрочное голосование прошло в 19 городах, и в отдельных случаях демократические процедуры были омрачены инцидентами.

Он рассказал, что «здания, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью», а в адрес людей, который разрешили использовать свои помещения для голосования, раздавались недвусмысленные угрозы.

«Я не сомневаюсь, что мы затребуем объяснения… Здесь налицо прямое нарушения законодательных прав, причем не пресекаемые властями. И об этом мы не дадим возможность умолчать», — пояснил в этой связи Чепа.

Он также напомнил, что США сами обвиняли Россию во вмешательстве в собственные выборы, не представляя никаких доказательств. Чуть ранее республиканцы из комитета конгресса США объявили окончание расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, не обнаружив доказательств сговора между предвыборным штабом Трампа и российской стороной, передает НСН.

Стоит отметить, что первая встреча президента России Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла 7 июля 2017 года на саммите G20 в немецком Гамбурге, носила напряженный характер именно из-за обсуждения темы обвинений Москвы со стороны американских спецслужб во «вмешательстве» в президентские выборы в США в ноябре 2016 года.

В ходе обсуждения «вмешательства» Путин несколько раз громко просил у Трампа назвать весомые доказательства, лежащие в основе таких обвинений в адрес Москвы. В итоге дискуссия о выборах заняла 40 минут из двухчасовой беседы лидеров двух стран. Как позже признались сотрудники администрации Белого дома, встреча с Путиным стала самым сложным моментом поездки американского президента на саммит.

«Дональд Трамп сказал, что он услышал убедительный ответ Владимира Путина о том, что это неправда и что российские власти не вмешивались в выборы», — сказал после встречи руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров журналистам на саммите.