Неприкосновенность снята: Савченко задержали в Раде

Народного депутата Верховной рады Надежду Савченко задержали в здании Верховной рады Украины, передает корреспондент РИА «Новости». Ранее ее лишили депутатской неприкосновенности. «За» привлечение депутата к уголовной ответственности проголосовал 291 депутат Верховной рады. На задержание Савченко согласились 277 депутатов, на арест — 268.

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Обсуждение вопроса о лишении Савченко депутатской неприкосновенности было запущено после соответствующего представления генпрокурора Украины Юрия Луценко. Помимо снятия неприкосновенности, Луценко требовал от нардепов разрешения на задержание и арест. Это решение депутаты также вынесли единогласно.

Савченко предъявляются обвинения в подготовке терактов в здании Верховной рады. «У следствия есть неопровержимые доказательства, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет», — заявлял Луценко 15 марта, внося представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности в парламент.

Фоторепортаж: Опубликованы фото Савченко с гранатами в Раде __is_photorep_included11691697: 1

Савченко не пытается отрицать обвинения в ее адрес. Вместо этого в течение последней недели она снимала провокационные ролики, приходила на заседание парламента с пистолетом и гранатами, а также призывала к свержению действующей власти.

«А теперь, украинцы, задайте себе вопрос: кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывали на всех «майданах». Кто не думал подорвать Банковую или Верховную раду?» — говорила она на брифинге перед зданием СБУ.

По ее словам, на Украине «идет война спецслужб», стране нужна «тотальная смена власти», а все ее действия — «политическая провокация», нацеленная на то, «чтобы показать власть смешной».

«Мне было очень важно, чтобы в это поверили. Для того, чтобы власть поняла, что она также смертна. Это не теракт, это политическая провокация. Все, что происходит в стенах Верховной рады, — это теория абсурда. Мне было важно, чтобы они выставили себя на таком смешном уровне, в таких смешных красках, особенно перед европейскими политиками», — говорит она.

Чего бы ни хотела добиться Савченко, ее «провокация» явно вызвала отклик у властей. Уже на следующий день после того, как она пришла в Раду с боевым оружием, президент Украины Петр Порошенко запретил проносить в здание Верховной Рады холодное и огнестрельное оружие.

«В соответствии с Законом к помещениям, где работают Верховная рада Украины, президент Украины, кабинет министров Украины, а также помещениям, где работают другие органы государственной власти Украины и относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием», — говорится в сообщении.

Также в эти здания запрещено проносить взрывчатые вещества, боеприпасы, муляжи оружия, горючие вещества и легковоспламеняющиеся предметы.

После этого Савченко в в эфире телеканала NewsOne рассказала, что увидела страх в глазах украинского президента Петра Порошенко, когда пожимала ему руку. «Я понимала, как меня там сильно хотят видеть. Желательно мертвой. И Порошенко испугался не тогда, когда ему начали докладывать, что возможен теракт. Он испугался — по первому взгляду видно, — как только меня увидел, как только я ему пожала руку. Я такие испуганные глаза, как у него, видела только в зале [парламента], когда кто-то пустил слух, что у меня есть гранаты», — сказала Савченко.

При этом нардеп уже не первый раз говорит, что у украинских властей есть «планы по ее ликвидации». «Первый раз я получила предупреждение о том, что есть приказ Банковой (администрации президента Украины. — «Газета.Ru») о моей физической ликвидации от администрации президента, от [замглавы администрации Андрея] Таранова», — сказала Савченко.

По ее словам, об этом сообщили сотрудники внешней разведки. «Третий раз меня предупредили, что я также стою под ликвидацией с Банковой, и назвали подразделение специальных сил, которое будет выполнять эту работу. Я поняла, что четвертый раз меня могут не предупредить», — отметила она.