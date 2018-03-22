Война с Россией: Мэй собирает союзников

Британские власти хотят убедить своих ключевых союзников в ЕС поддержать курс Лондона в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, британский премьер-министр Тереза Мэй собирается выступить перед лидерами стран Евросоюза с заявлением, в котором назовет Россию главной угрозой «всей Европе».

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Мэй, пишет издание, рассчитывает убедить своих партнеров в ЕС в необходимости усилить давление на Кремль. Независимо от результата ее выступление выглядит как главный тест способности Великобритании влиять на Евросоюз и продемонстрировать, что Соединенное Королевство все еще может рассчитывать на своих друзей на европейском континенте, говорится в статье.

Кроме того, Мэй собирается предоставить секретные данные британских спецслужб по инциденту в Солсбери своим ключевым союзникам в ЕС.

Пока что Евросоюз не стал активно реагировать на отравление Скрипалей. Греция же и вовсе потребовала предоставить четкие доказательства причастности России к инциденту. К Афинам присоединились Венгрия, Италия и Кипр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения Лондона в адрес Москвы выглядят притянутыми за уши. «Представьте, что в центре Москвы происходит ДТП, гибнет человек. Автомобиль оказывается британского производства — скажем, Range Rover. А теперь представьте, что Кремль или МИД заявляют, что с большой вероятностью вина за эту аварию лежит на премьер-министре Великобритании», — цитирует интервью Пескова телеграм-канал RT на русском.

Он отметил, что первые обвинения в адрес РФ выдвинули именно политические деятели, причем спустя всего лишь несколько часов после инцидента.

«Сразу же стали говорить о том, что Россия с «высокой вероятностью» несет ответственность за покушение. А теперь мы слышим слова экспертов из ОЗХО о том, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займет около трех недель. Противоречие налицо», — подчеркнул пресс-секретарь российского главы. Песков также добавил, что до сих пор непонятно, почему в принципе начали обвинять именно Россию.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт прокомментировала в своем твиттере брифинг по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, проведенный в МИД России.

«США и Великобритания были правы, что не отправили своих послов на брифинг министерства иностранных дел России, где они услышали бы дикие обвинения и неправдоподобные возражения», — сообщила Нойерт.

Она отметила, что «попытки России оправдаться» похожи на другие случаи, в частности, смерть экс-подполковника ФСБ Александра Литвиненко, крушение малайзийского Boeing в Донбассе и другие.

Посольство России в США в ответ на твиты Нойерт потребовало от Госдепа извиниться за некомпетентность и бездоказательность обвинений.

«Давно она [Нойерт] стала специалистом в области химоружия? Или уже переквалифицировалась в беспринципного следователя, который без суда выносит вердикт невиновным?

Настоятельно просим Вашингтон предоставить доказательства упомянутых «незаконных действий» России. При их наличии это можно сделать быстро. Или же признаться в их отсутствии и извиниться перед нами. Именно так поступают порядочные люди»,

— возмутились российские дипломаты в Вашингтоне.

Также в дипмиссии подчеркнули, что силовая риторика любого характера в отношении России является противоположностью продуктивного диалога.

Накануне, 21 марта, глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва считает атаку на Скрипалей террористическим актом против российских граждан на территории Великобритании.

Ермаков подчеркнул, что либо британцы не в состоянии обеспечить на своей же территории защиту от терактов, либо же они «напрямую или косвенно» срежиссировали нападение на российскую гражданку Юлию Скрипаль.

Глава департамента вооружений МИД также особо отметил, что авантюра такого характера для Российской Федерации недопустима.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в Солсбери в состоянии тяжелого отравления, по данным британских властей, нервно-паралитическим веществом «Новичок». Великобритания отказывается предоставить формулу этого яда, обвиняя Россию в покушении на перебежчика. Россия отрицает обвинения и требует провести двустороннее расследование. После отказа РФ давать объяснения по делу Скрипаля и истечения срока ультиматума, поставленного британским премьером Терезой Мэй, Лондон объявил 23 российских дипломата агентами разведки и выслал их в Москву. В ответ на это Россия выслала 23 британских дипломатов.