Новичок, старичок, дурачок: российский МИД о деле Скрипаля

Российский МИД провел брифинг для послов иностранных государств касательно отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Позицию России по поводу случившегося в Солсбери высказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

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Он, в частности, в весьма артистичной форме выразил негодование по поводу обвинений в адрес России о причастности Москвы к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Ермаков подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к произошедшему, а все требования и ультиматумы со стороны британских властей возмутительны.

Стоит отметить, что не все послы приняли приглашение российского МИДа. Так, главы дипмиссий Великобритании, Германии, США и Франции отказались принять участие в совместном брифинге, на котором планировалось «довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств».

По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина,

отсутствие послов, когда МИД их официально приглашает обсудить горячий вопрос, это проявление «дипломатического демарша».

«Таким образом они проявляют свою солидарность с Великобританией, поддерживают ее позицию», — считает эксперт.

Не смог посетить встречу и посол КНР в России Лу Хуэй. Впрочем, к «бойкоту» это отношения не имеет. «Посла не будет, но от дипмиссии будет представитель», — пояснили в представительстве КНР. Были на встрече и представители западных стран, в частности той же Великобритании.

Без вины виноватые

Выступая перед зарубежными послами, Владимир Ермаков особо подчеркнул, что не подкрепленные никакими доказательствами обвинения в адрес РФ выглядят абсурдно. Хотя российская сторона уже запрашивала у Великобритании материалы расследования, британские власти продолжают игнорировать эти просьбы. По словам Ермакова, это заставляет задуматься о том, что нападение на Скрипалей — не что иное как «грубо сфальсифицированная противоправная авантюра». В то же время отсутствие доступа к данным документам заставляет Москву всерьез беспокоиться о том, что улики могут попросту исчезнуть.

«Все факты преднамеренно скрываются, а реальные улики вообще могли уже исчезнуть, как это не раз случалось в Великобритании», — негодовал Ермаков, отмечая, что Россия продолжает задаваться вопросом: почему два гражданина РФ оказались жертвами «теракта» на территории Великобритании.

Ермаков подчеркнул, что британские власти наоборот обвиняют в случившемся Россию, «приводя абсолютно непонятные реляции относительно каких-то «новичков, старичков, дурачков». Именно это подводит к выводу, что нападение было «срежиссировано из-за океана», отмечает представитель МИД.

«Здесь элементарная логика подсказывает только два возможных варианта: британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода, образно говоря, «теракта» на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно — я никого ни в чем не обвиняю — срежиссировали нападение на российскую гражданку. Третьего просто не дано», — подчеркнул Ермаков.

Россия готова сотрудничать по делу, если Великобритания пойдет на двухсторонний контакт и откроет доступ к необходимой информации, в очередной раз подчеркнул представитель МИД. Политик отметил, что российская сторона внимательно следит за происходящим, фиксирует все детали, однако «британская сторона в своих показаниях путается» «Много несостыковок», — резюмировал дипломат, призвав британских коллег «вместе проводить расследования с открытыми доступными данными».

Впрочем, достижение компромисса между Россией и Великобританией по этому вопросу маловероятно, считает Николай Топорнин. «В ситуации, когда Россия требует доказательств своей причастности, а Великобритания требует от России доказательств того, что она этого не делала, — это тупик», — рассуждает эксперт. По его мнению,

тот факт, что Великобритания заявила о личной ответственности за произошедшее президента России Владимира Путина, оставляет мало шансов для разрешения этого конфликта в течении ближайших шести лет.

«У нас наступила эра холодной дипломатической войны, Мы никак не сможем решить этот вопрос. Правительство Великобритании дало понять, что они не собираются восстанавливать отношения с Путиным до того уровня, какими они были до этого», — подчеркнул эксперт.

И про Сирию не забыли

Ермаков также высказался по поводу обращения Великобритании в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Он выразил непонимание насчет того, почему Лондон обратился напрямую в организацию, если «Конвенция предусматривает четкий механизм, при котором нам [России] нужно отправить запрос». Представитель МИД отметил, что в таком случае Москва предоставила бы ответ в течение 10 дней. «Однако Лондон дал понять, что он ничего не хочет урегулировать», — продолжил Ермаков. Несмотря на это, Россия ждет как от Лондона, так и от организации детального расследования, по итогам которого российская сторона ожидает «полноформатных заключений».

Ермаков напомнил, что именно в рамках Конвенции Россия ликвидировала крупнейший в мире запас химического оружия, созданный во времена СССР. Эти данные, подчеркнул дипломат, были подтверждены многочисленными организациями.

«Однако британские коллеги осмелились поставить под сомнение действия самой организации», — констатировал Ермаков.

Выступавший на брифинге после Ермакова начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов напомнил иностранным послам о происходящем в Сирии. После освобождения Хан-Шейхуна и Восточной Гуты от боевиков там было обнаружено 140 тонн отравляющих веществ. Правительство Сирии призывало международные организации взять на контроль и помочь решить эту проблему, однако западные коллеги предпочли заниматься Россией вместо того, чтобы бороться с реальным химическим оружием, посетовал Кириллов.

«Власти Сирии не раз требовали направить специалистов ОЗХО в Алеппо, Хан-Шейхун или Восточную Гуту, но в секретариате организации отвечали отказом, обосновывая это чрезмерной опасностью посещения данных городов», — подчеркнул представитель ВС России.