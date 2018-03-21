«Налаживание отношений с Россией — это хорошо»

Глава Белого дома Дональд Трамп после критики в свой адрес со стороны американской политической элиты прокомментировал звонок российскому лидеру Владимиру Путину и поздравление его с победой на выборах президента России, передает RT.

Реклама

«Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама тоже звонил ему). Фейковые СМИ сошли с ума, потому что хотели, чтобы я критиковал его. Они ошибаются! Налаживание отношений с Россией (и другими) — это хорошо, а не плохо», — написал Трамп в твиттере.

Он добавил, что в том числе и с Россией можно решить проблемы вокруг Северной Кореи, Сирии, Украины, запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», Ирана и «даже с предстоящей гонкой вооружений».

«Буш пытался наладить отношения, но ему не хватило сообразительности. Обама и Клинтон пытались, но у них не было энергии или химии (вспомните перезагрузку)», — резюмировал американский президент.

Несколькими часами ранее сообщалось, что Трамп пришел в ярость из-за утечки информации о рекомендации его советников проигнорировать победу Путина на президентских выборах и не поздравлять российского лидера.

Глава Белого дома опросил своих советников, чтобы узнать, кто мог быть источником утечки — по данным телеканала CNN, доступ к этой информации был у очень ограниченного круга сотрудников.

Глава администрации президента США Джон Келли также разозлился из-за утечки данных и высказал готовность провести расследование из-за этого инцидента.

Произошедшее лишь усилило подозрения, которые ранее высказывал Трамп, о том, что некоторые сотрудники Белого дома намеренно подрывают репутацию американского президента, передает ФАН.

Во вторник 20 марта – спустя два дня после выборов президента России – пресс-служба Кремля сообщила, что Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой.

Политики высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, Путин и Трамп подчеркнули важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

«При обмене мнениями по вопросам экономического сотрудничества проявлена заинтересованность в его активизации. Отдельно затрагивалась сфера энергетики», — говорилось в сообщении.

Также, главы двух государства условились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе — с учетом смены руководства Госдепартамента США.

«Особое внимание было уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне. В целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях», — приводит НСН сообщение администрации президента России.

Вскоре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп признали необходимость личной встречи из-за большого количества проблемных вопросов.

«Действительно, лидеры двух стран в ходе вчерашнего телефонного разговора говорили о том, что количество существующих вопросов на повестке дня, главным образом проблемных, конечно, диктует необходимость осуществления такого контакта и проведения саммита. Понимание этой необходимости было подтверждено обоими лидерами», — сказал Песков.

На следующий после выборов день Путина поздравили с победой премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, президент Италии Серджо Маттарелла, премьер Испании Мариано Рахой.

Также Путин получил поздравления в ходе телефонных разговоров с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Армении Сержем Саргсяном, Белоруссии Александром Лукашенко, Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, Таджикистана Эмомали Рахмоном, Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди.