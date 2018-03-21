Матвиенко против Нарусовой: Мединский попал под перекрестный огонь

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прервала сенатора Людмилу Нарусову, в ходе заседания Совфеда поднявшую вопрос о диссертации министра культуры Владимира Мединского, отметив, что для выступления министра в СФ заявлены совсем другие темы, сообщает РИА «Новости»

Реклама

Нарусова на заседании Совфеда, куда Мединский пришел на правительственный час, сказала, что история с диссертацией «не укладывается в понятия нравственности».

Отметим, что история с «диссертацией Мединского» тянется уже довольно долго, однако 20 октября прошлого года Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) провел заседание, по итогам которого рекомендовал не лишать министра культуры Владимира Мединского докторской степени по истории.

Тем не менее, на минувшем заседании Совфеда сенатор Людмила Нарусова обратилась к министру именно на эту тему: «Я хочу вам сказать, и я уполномочена большим коллективом историков Академии наук, в которой я училась в аспирантуре, сказать, что ваша совершенно недостойная история с пробиванием вашей защиты диссертации не укладывается в понятие нравственности. Потому что, когда ученый совет из специалистов вас отклонил, вы тем не менее пошли в другой совет и все-таки потешили свое самомнение. Это недостойно».

«Недостойно так выступать на заседании Совета Федерации, — прервала выступление своей коллеги Валентина Матвиенко, — У нас на правительственный час, либо в других форматах вносится конкретный вопрос, который мы обсуждаем на заседании Совета Федерации. И мне кажется, не очень хорошо, когда, пользуясь площадкой Совета Федерации, начинают ставить вопросы, которые не имеют отношения к повестке, к правительственному часу».

Матвиенко заявила, что если у кого-либо есть вопросы, их можно задать, «не используя для пиара эту площадку».

Произошедшая перепалка Матвиевнко и Нарусовой — лишь часть многолетнего конфликта между сенаторами.

После того как в 2012 году губернатор Брянской области Николай Денин официально прекратил полномочия Нарусовой в Совфеде, она выступила с резкой критикой верхней палаты парламента.

«В нынешнем виде Совет Федерации похож не на законодательный орган, а на место для тихой отставки», — говорила Нарусова. — Мы — как крепостные графа Шереметева. Губернатор или областное Заксобрание могут нас в любой момент отозвать».

Эти слова тогда вызвали острую реакцию со стороны Матвиенко.

«Так неуважительно отзываться о своих коллегах, с которыми ты проработала бок о бок столько лет, — это за гранью моего понимания. В Совете Федерации работают люди уникальные, я бы сказала, люди штучные, прошедшие большую жизненную и профессиональную школу, сделавшие немало полезного для своей страны», — говорила Матвиенко.

«Людмиле Борисовне следовало бы обратиться за разъяснениями к главе региона, задав ему всего один вопрос: «Я устраиваю вас как сенатор, достаточно ли эффективно я представляю ваши интересы и интересы региона в целом? Как вы оцениваете мою работу и планируете ли вы меня вновь направить в Совет Федерации по истечении срока моих полномочий?» Вот и все. Причем здесь Совет Федерации?», — говорила она.

Нарусова вскоре после этого открыто заявляла в интервью «Новой газете»: Валентина Матвиенко ее недолюбливает — «неужели это не чувствуется?», — говорила она. «Я не буду говорить про женское какое-то соперничество, которое, наверное, есть. Ей как человеку властному, как человеку, который ввел определенную, как ей кажется, дисциплину в СФ, я действительно порчу картинку», — поясняла она природу конфликта.

В сентябре 2016 года Нарусова снова стала членом Совфеда. На этот раз — от Тувы. Однако ее конфликт с Матвиенко никуда не исчез и порой проявляется даже в мелких бытовых вопросах.

В январе прошлого года Матвиенко отругала Нарусову за включенный во время заседания Совфеда телефон. «Мы принимали такое решение. Мало того, что вы их проносите в зал заседаний. Вы их оставляете на включенном звуке», — сказала Матвиенко.

Сразу после того, как спикер это сказала, в зале раздался рингтон. Матвиенко попросила поднять руку того, кто это сделал. Оказалось, что это звучал телефон Людмилы Нарусовой. «Людмила Борисовна, не надо так делать. Оставляйте телефон при входе в зал», — сказала Матвиенко.