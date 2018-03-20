Порошенко будут судить по законам Украины

«Мы проводим рабочее организационное заседание Народного трибунала по военным преступлениям Украины. Все присутствующие ознакомлены с текстом устава. Он разработан с учетом международного законодательства», — отметила представитель инициативной группы, адвокат из Донецка Елена Шишкина.

За принятие документа единогласно проголосовали все присутствующие на заседании.

В качестве председательствующих в судебном процессе избраны юристы Елена Шишкина, Любовь Батяшева и Татьяна Кравченко. Обвинителем назначен адвокат Сергей Кожемякин, в роли защитника выступит Елена Гридина.

«Считаю, что участие защитника является обязательным, так как любому человеку гарантировано право на защиту его интересов в суде», — пояснила Гридина.

Присяжных заседателей определили с помощью жеребьевки: из всех заявок, поступивших на горячие линии Народного трибунала, выбрано 12 человек.

Еще 15 марта инициативная группа граждан Украины проживающих в Донецке и Луганске объявила о создании Народного трибунала по военным преступлениям украинских властей в Донбассе.

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При этом планируется рассмотреть преступления высокопоставленных лиц, в том числе президента Украины Петра Порошенко, секретаря совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, министра обороны Степана Полторака, главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко и других.

«С сегодняшнего дня начинает работу сайт Народного уголовного трибунала по Украине — nar-tribunal.ru. В связи с его наполняемостью могут возникнуть трудности при заходе, к концу дня все неполадки будут устранены», — отметила Шишкина.

По ее словам, все желающие могут направить туда вопросы, предложения, замечания, а также оставить заявку для участия в Народном трибунале.

«Информируем вас, что сегодня будет направлен официальный вызов подсудимых на первое судебное заседание, которое пройдет в Донецке 26 и 27 марта», — подчеркнула Шишкина. Она также уточнила, что вызов подсудимых будет осуществлен по электронной почте в адрес президента Украины Петра Порошенко и других фигурантов.

«Предоставляем подсудимым право присутствовать на заседании, — пояснил в свою очередь адвокат Сергей Кожемякин. — Мы также сможем обеспечить онлайн-связь, если они физически не захотят приехать в Донецк».

«В ходе рабочего оргзаседания было принято единогласное решение: суд будет называться Украинский Народный Трибунал», — подытожила Шишкина.

Трибунал сделает свое дело, считает бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Порошенко, Турчинов, Парубий и другие, которые отдали приказ расстреливать мирных жителей, уничтожая Донбасс, конечно же, в конечном счете понесут наказание. И трибунал в этом случае свое дело сделает — будут изучены все неоспоримые доказательства их вины. Это и Одесса, и учиненный ими кровавый Майдан, расстрел правоохранительных органов, Мелитополь, Мариуполь и другие города, где они бесчинствовали, отдавая приказы уничтожить народ», — отметил экс-парламентарий.

«Я считаю, день расплаты придет — дыма без огня не бывает. И если Донбасс заявил, что такой трибунал необходим, и он будет, значит, день суда над элитами настанет. В это верит большая часть украинцев», — заявил Журавко в интервью ФАН.

В свою очередь, заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов отметил, что содержательная часть такого процесса не должна зависеть от присутствия вызванных на него лиц.

«Если будет организован серьезный процесс, на котором будут представлены аргументы, очевидцы разных событий, появится новая информация, которая будет выглядеть доказуемой, или будет обобщена уже известная информация, то, по большому счету, неважно, будет ли там присутствовать Порошенко и другие украинские чиновники, — заявил Игнатов в интервью радио Sputnik. — В этом случае такой процесс и без них будет важным событием».