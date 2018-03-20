«Бабах!»: как Савченко взрывает Раду

В сети появилась видеозапись, на которой депутат Верховной рады Надежда Савченко говорит: «Бабах! Что страшно? А они нас боятся».

На видеозаписи Савченко стоит на фоне сессионного зала Верховной рады, а после ее слов появляется надпись: «Надежда Савченко. Кандидат в президенты Украины».

Очень похожий ролик распространился также в украинских соцсетях. Его отличие от основного заключается в использовании Савченко нецензурной лексики, а надпись «кандидат в президенты Украины» заменена на «депутат от народа».

Реклама

«У всех людей все нормально с восприятием. А депутаты Верховной рады сами себе что-то придумали, сами себе испугались. Им раньше никогда не было страшно, а теперь они чего-то не понимают, потому что есть люди не такие как они. Есть честные, порядочные, преданные этой стране, которые делают свое дело и которые давали присягу украинскому народу. Они (депутаты — «Газета.Ru») сами себе что-то придумали и сами себе теперь ходят и создают дополнительные проблемы», — цитирует «Украинская правда» комментарий пресс-секретаря Савченко Татьяны Проторченко.

Отметим, что видео было опубликовано после обещания представителя президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирины Луценко на заседании в четверг обнародовать «шокирующее видео» с нардепом Надеждой Савченко.

В четверг, 22 марта, Рада рассмотрит представление генпрокуратуры Украины о привлечении Савченко к уголовной ответственности, ее задержании и аресте. «Фракция БПП (Блок Петра Порошенко — «Газета.Ru») будет голосовать за все три позиции — снятие [депутатской] неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокирует все общество», — заявила Луценко.

Все это происходит на фоне предъявления Генпрокуратурой Украины обвинений в адрес Савченко о подготовке теракта в Раде.

«У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь в этом в этом зале (Рады — «Газета.Ru») боевыми гранатами, уничтожив две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет», — сказал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

В тот же день Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности, а сама нардеп пришла на заседание с оружием. Депутаты вывели Савченко из зала после того, как она заняла свое рабочее место 15 марта. По словам Ирины Луценко, Надежду Савченко вывели из Рады из-за угрозы с ее стороны.

«У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить... Могу сказать, что я впервые увидела страх в их глазах», — прокомментировала Савченко этот инцидент.

Информацию, что Генпрокуратура обвиняет Савченко в подготовке теракта, Савченко объяснила тем, что у власти «поехала крыша».

«Да, я думаю, что у него [генерального прокурора Украины Юрия Луценко] поехала крыша, а еще крыша поехала у власти», — сказала она. Савченко также заявила, что ей «тяжело выдержать, когда ставят палки в колеса», и что она чувствует, как ее «рвут на части».

Впрочем, радикальные националисты на Украине, судя по всему, так не считают. Савченко уже попала в базу данных сайта «Миротворец» как «пособница террористов и изменница родины». Ей вменяется «подготовка террористических актов на территории Украины» и «подготовка государственного переворота».

Депутат, в свою очередь, продолжает делать громкие заявления, которые действующая власть в Киеве явно не хотела бы слышать. По словам Савченко, в стране многие военнослужащие готовы к военному перевороту. «Военные — люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел», — сказала она.

По словам Савченко, таких военных на Украине «более чем достаточно».