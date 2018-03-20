Дуда не поздравит Путина

Представитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил в эфире радиостанции RMF FM, что польский лидер Анджей Дуда не собирается поздравлять президента России Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства. Вместо этого, отметил Щерский,

Польша может направить формальные дипломатические поздравления Путину на момент вступления в должность — то есть к инаугурации 7 мая.

Представитель канцелярии также рассказал о решении Анджея Дуды не приезжать в Российскую Федерацию на чемпионат мира по футболу как представитель Польши. Речь идет, отметил Щерский, об открытии футбольного первенства, на котором традиционно присутствуют мировые лидеры.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал отсутствие поздравлений Путину от президента США Дональда Трампа. Как сообщает RT, Песков предостерег журналистов от оценки этой ситуации как «недружественного шага» со стороны Вашингтона.

«Вы знаете, что президент Путин остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо, отношений с нашими американскими партнерами», — подчеркнул представитель Кремля. Он также отметил, что

Путина не все могут поздравить из-за рабочего графика или каким-либо иным причинам. Не стоит «сгущать краски», «утро вечера мудренее», добавил Песков.

Владимир Путин получает большое количество поздравлений от лидеров стран со всего мира. Свою приветственную телеграмму Путину направила канцлер Германии Ангела Меркель, выразив надежду на конструктивное сотрудничество между ФРГ и РФ в будущем. Она отметила важность международного диалога и пожелала Путину успехов в решении стоящих перед ним задач.

Президент Франции Эммануэль Макрон также поздравил Путина — в ходе телефонного разговора и после обсуждения ситуации в Сирии и дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По сообщению пресс-службы Елисейского дворца, Макрон пожелал России и россиянам «модернизации политики, демократии, экономики и социальной сферы».

Премьер-министр Испании Мариано Рахой передал Путину самые искренние поздравления и также пожелал российскому лидеру успехов. Он особо отметил важность контртеррористического сотрудничества между Россией и Испанией, а также работу над улучшением климата Земли, передает ФАН.

«Будьте уверены, что в испанском правительстве вы найдете готовность укрепить и продолжить углублять политические, экономические и социально-культурные отношения между двумя нашими странами», — заявил Рахой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Путину в понедельник, 19 марта, и выразил приверженность к укреплению сотрудничества между Анкарой и Москвой, в частности — по ситуации в Сирии.

Сам же президент Сирийской арабской республики Башар Асад направил Путину приветственную телеграмму, в которой отметил поддержку российскими гражданами кандидатуры президента, связав ее с добросовестным выполнением служебных обязанностей и искреннего служения интересам Российской Федерации.

По словам Асада, действия Владимира Путина и России на международной арене отражают «пульс народа России и всех народов, желающих правды и справедливости».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высоко оценил российско-израильский диалог и отметил, что ждет продолжения совместной работы в духе взаимопонимания и доверия для продвижения интересов двух стран.

Президент Чехии Милош Земан подчеркнул, что Москва — один из важных партнеров Праги, что подтверждается развитием отношений на самых разных уровнях. По словам Земана, у Чехии и России общая цель — строить и углублять взаимовыгодные и искренние отношения между странами, опираясь на взаимное уважение.

Президент Финляндии Саули Ниинисте, поздравляя Путина, заявил, что финны надеются на конструктивный диалог и указал на особую ответственность России за мировую стабильность как члена Совета Безопасности ООН.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил президенту РФ телеграмму, в которой от себя лично, народа аравийского королевства и правительства СА поздравил Путина с повторным избранием на пост президента.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на высокий уровень всенародного доверия российского народа избранному президенту страны, а также отметил стратегическое партнерство Белоруссии с Россией.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что переизбрание Путина свидетельствует о «твердой поддержке российским обществом» курса избранного президента. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, поздравляя Путина, отметил высокий уровень союзных отношений и стратегического партнерства между Киргизией и Россией.

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, а россиянам — процветания и мира. Назарбаев особо отметил личный вклад Путина в развитие двусторонних добрососедских отношений между Россией и Казахстаном.

Поздравительную телеграмму Путину направил свежепереизбранный председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Он отметил солидарность России и Китая на международной арене. Президент Филиппин Родриго Дутерте поздравил Путина с уверенной победой — он направил российскому лидеру «теплейшие поздравления» и отметил его заслуги в прогрессивном развитии России.

Лидер Кубы Рауль Кастро направил избранному президенту России теплое послание «по случаю его убедительной победы на воскресных выборах», написал в своем твиттере посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь. Президент Боливии Эво Моралес назвал Владимира Путина «братом», а также отметил, что Россиия «выступает гарантом геополитического баланса и интернационального мира перед натиском империализма». Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что «славный народ России продемонстрировал патриотизм, высокий уровень политической сознательности и глубокой приверженности демократии».

С переизбранием Путина поздравил также президент Армении Серж Саргсян, отметивший важность военно-политического союза между Ереваном и Москвой. Президент Азербайджана Гейдар Алиев также направил Путину «сердечные поздравления» с победой, отметив «многовековые узы дружбы» между Кремлем и Баку.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Путин обладает «исключительным талантом лидера с четким представлением и сильной волей». Президент Молдавии Игорь Додон в своем поздравлении подчеркнул, что при Путине Россия стала символизировать надежду для тех народов, которые выступают за суверенность во внешней и внутренней политике, традиционные ценности и стабильность.

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,69% голосов после обработки 99,94% итоговых протоколов УИК.