Привет от Каддафи: экс-президент Франции взят под стражу

Экс-президента Франции Николя Саркози задержали по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года, передает французская газета Monde. Сейчас, по данным издания, политик находится в помещениях судебной полиции в Нантере.

Реклама

Бывший президент Франции пробудет под стражей минимум 48 часов. За это время ему, согласно закону, должны будут предъявить официальные обвинения или же отпустить.

Саркози допрашивают о возможном незаконном получении средств из Ливии, которые были бы использованы для финансирования его победоносной президентской кампании в 2007 году.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что это далеко не первое и, вероятнее всего, не последнее расследование, которое ведется в отношении Саркози. В прошлом году СМИ активно обсуждали вероятность того, что «экс-президент Сарко», как его называют в самой Франции, может предстать перед судом по подозрению в нелегальном финансировании своей провалившейся предвыборной кампании в 2012 году.

Тогда речь шла о так называемом деле «Бигмалион», которое касается финансирования предвыборной кампании Саркози в 2012 году. Помимо Саркози по этому делу обвиняются еще 13 человек.

Само дело было заведено еще в июне 2014 года. «Бигмалион» — пиар-агентство, работавшее на партию «Союз за народное движение» (СНД) и предвыборную кампанию Саркози.

Согласно версии следствия, экс-президент Франции с помощью поддельных счетов-фактур скрывал часть расходов на президентскую кампанию.

В своих квитанциях «Бигмалион» предвыборные собрания оформлял как внутрипартийные мероприятия. Счета выставлялись к оплате партии СНД, а не штабу кандидата Саркози. Все эти махинации позволили скрыть до 10-11 млн евро предвыборных расходов, подозревает следствие. О практике фиктивных счетов-фактур в июне заявил адвокат агентства «Бигмалион». Также публично признался в подлогах один из руководителей штаба Саркози Жером Лаврийе, взяв ответственность на себя. Из-за скандала был вынужден уйти в отставку генеральный секретарь партии СНД Жан-Франсуа Копе.

В 2017 году Саркози подозревался в получении взятки от Катара — якобы французский экс-президент повлиял на решение ФИФА выбрать Катар в качестве столицы чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Следователи изучают вопрос о получении экс-главой Франции средств от сделок, обсуждаемых во время подачи заявки на проведение мундиаля. Одной из таких сделок могла быть продажа Катару клуба «ПСЖ».

Также следователи разбирают приобретение инвестиционной компанией Qatari Diar одной из французских фирм, которая занимается переработкой мусора. Масла в огонь подливает тот факт, что Франция была одним из главных сторонников предоставления Катару права на проведение ЧМ. У руководства ФИФА при этом есть мнение, что Саркози обеспечил поддержку заявке Дохи как со стороны Франции, так и других европейских стран, которые принимали участие в голосовании.

Всего во Франции ведется порядка десяти расследований, в которых так или иначе фигурирует имя бывшего президента Николя Саркози.

«На нем висит достаточно много обвинений, однако до сих пор ему удавалось от них отбиться. Все еще продолжается расследование о возможном незаконном получении средств на избирательную кампанию у владелицы фирмы L'Oreal. Кроме того, Саркози подозревают в выплате «откатов» при продаже Пакистану подводных лодок в 1990-х годах — Саркози тогда занимал пост министра бюджета, а в 2002 году в пакистанском городе Карачи (после этих контрактов) был совершен теракт, в результате которого погибли 11 французских инженеров», — рассказывает «Газете.Ru» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

При этом обвинения в получении финансовых средств на ведение своей избирательной кампании от (на тот момент) ливийского лидера Муаммара Каддафи — это «самая долгоиграющая пластинка» подозрений в отношении Саркози, подчеркивает эксперт.

Также сложности Саркози испытывает из-за подозрений в подкупе сотрудника правоохранительных органов, который передавал ему сведения о ходе одного из расследований.

«Грозит ли ему реальный тюремный срок? Им был совершен ряд правонарушений, а во Франции высокопоставленные чиновники часто подвергаются уголовным преследованиям. Некоторым даже приходилось прятаться за границей, чтобы лишний раз не светиться. Вообще уголовное преследование экс-чиновников во Франции — это не какое-то исключительно редкое явление», — сказал Рубинский.