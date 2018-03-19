Позиция США: как в Белом доме отнеслись к выборам в России

Официальный представитель Белого дома США Хоган Гидли заявил, что в расписании ведомства нет поздравительного звонка от американских властей президенту России Владимиру Путину в связи с победой на выборах, передает RT.

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«Мы будем работать над развитием отношений с Россией и будем отвечать, если Россия будет угрожать нашим интересам, но мы также ищем новые возможности для совместной работы а тех областях, где наши интересы совпадают», — также сказал Гидли.

Представитель администрации президента США также отметил, что телефонный разговор между американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Путиным пока не запланирован, передает НСН.

Нельзя не отметить, что США представляют далеко не большинство в своем решении не поздравлять российского лидера. Так, днем 19 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого поздравил российского лидера с победой в выборах и подчеркнул намерение развивать отношение двух стран, передает РИА «Новости».

«Стороны обсудили вопросы заключения мирного договора, а также усилия по реализации совместной экономической деятельности на четырех островах Северных территорий (так в Японии называют южные Курильские острова – «Газета.Ru») и гуманитарные меры для бывших японских жителей островов», — указали в японском МИДе.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и также поздравил его с победой на выборах, прошедших 18 марта.

«Президент Республики обратился к России и ее народу от имени Франции с пожеланиями успеха в деле политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны», — говорится в коммюнике пресс-службы Елисейского дворца.

Макрон также призвал к конструктивному диалогу между Россией, Францией и другими европейскими странами.

Президент Финляндии Саули Ниинисте тоже поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, сообщает канцелярия главы финского государства.

«Президент республики Саули Ниинисте поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина, победившего на президентских выборах. Поздравляя, он отметил, что надеется на конструктивный диалог и обратил внимание на напряженную ситуацию в области политики безопасности в мире. Президент Ниинисте также отметил, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН несет особую ответственность, но также и возможность влиять на вопросы войны и мира на планете», — говорится в сообщении.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель направила телеграмму президенту России Владимиру Путину с поздравлением по поводу победы российского лидера на прошедших выборах. Немецкий лидер также отметила важность поддержания диалога и укрепления отношений между двумя странами.

«Сегодня как когда бы то ни было важно вести диалог и укреплять отношения между нашими государствами и народами. На этом основании мы должны прилагать усилия конструктивно работать над важными двусторонними, а также международными вызовами и находить приемлемые решения», — указывается в письме, текст которого публикует немецкое правительство.

Также Путин в понедельник 19 марта провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Президент Эрдоган поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства», — рассказал источник в администрации президента Турции.

Лидеры двух стран также обсудили вопрос развития двухсторонних отношений и саммит по Сирии, который пройдет в апреле в Стамбуле, передает ФАН.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Владимира Путина с победой.

«Я надеюсь, что в ближайшие годы вашего президентства ваша страна будет активно участвовать во всей работе Совета Европы, поддерживая наши общие стандарты прав человека, демократии и верховенства закона на благо народа России», — указал европолитик.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо направил свои поздравления Владимиру Путину в связи с его победой на президентских выборах в России.

«Генеральный секретарь ОПЕК поздравляет президента РФ Владимира Путина с его переизбранием», — гласит текст релиза. Также в нем отмечается, что между Россией и ОПЕК существуют прекрасные отношения.

Президент Италии Серджо Маттарелла поздравил Владимира Путина и пожелал процветания «дружественному российскому народу».

«Я надеюсь, что в ближайшем будущем Москва и Рим могут продолжать работу по определению общих решений ряда непростых задач, с которыми мы сталкиваемся, подтверждая нашу общую приверженность конструктивному диалогу между Российской Федерацией и Европейским союзом и Атлантическим альянсом, уважая принципы и ценности, которые способствуют мирному сосуществованию народов», — говорится в телеграмме Маттареллы.

Среди поздравивших Путина — также премьер Испании Мариано Рахой.

«Хочу передать вам мои самые искренние поздравления в связи с переизбранием на российских президентских выборах и пожелать успеха в выполнении ваших обязанностей. Сложные моменты, которые сейчас переживает мир, требуют от нас большой ответственности. Будьте уверены, что в испанском правительстве вы найдете готовность укрепить и продолжить углублять политические, экономические и социально-культурные отношения между двумя нашими странами», — говорится в его телеграмме.

Испанский премьер напомнил, что сотрудничество в рамках ООН, Совета Европы, ОБСЕ и «Большой двадцатки» имеют важное значение в разрешении таких важных проблем как терроризм, климатические изменения и «адаптация к процессу глобализации наших обществ».

Также Путин получил поздравления в ходе телефонных разговоров с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Армении Сержем Саргсяном, Белоруссии Александром Лукашенко, Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, Таджикистана Эмомали Рахмоном, Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

В воскресенье 18 марта в России прошли выборы президента страны. По итогам обработки 99,94% бюллетеней Владимир Путин получил 76,68% голосов, одержав уверенную победу.