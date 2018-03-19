Путин сменит правительство после инаугурации

Избранный президент России Владимир Путин заявил, что изменения в составе российского правительства пройдут только после инаугурации главы государства. По словам Путина, все перестановки в правительстве должны осуществляться только президентом, официально вступившим в свои полномочия.

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«Поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как надо сделать. Основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации», — подчеркнул Путин. Торжественная официальная церемония вступления избранного лидера в свои полномочия должна пройти 7 мая 2018 года.

Путин также коснулся вопроса о возможной смене главы правительства. По словам избранного президента, он думает, что им может стать действующий премьер-министр Дмитрий Медведев — но пока что еще ничего не решено.

«Я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов», — отметил Путин в разговоре с журналистами.

Кроме того, отвечая на соответствующий вопрос, Путин подчеркнул — никаких конституционных реформ он пока что проводить не планирует. В ответ на уточняющий вопрос, допускает ли Путин для себя возможность вновь пойти на президентские выборы в 2030 году, если он не будет менять Конституцию России, президент ответил, что «это немножко смешно», и если посчитать — то он не будет сидеть на посту главы государства «до 100 лет».

Вечером воскресенья, 18 марта, Владимир Путин выступил на пресс-конференции, где рассказал о своих впечатлениях от Всеобщего дня голосования.

«Главная эмоция — благодарность избирателям за тот выбор, который они сделали, за доверие, которое они оказали. За оценку работы последних лет и за надежду, которую они явно продемонстрировали, за их надежду и расчет на то, что мы будем работать, вся моя большая, расширенная команда и я, ваш покорный слуга, так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор. У нас есть все шансы добиться конкретных, больших результатов», — подчеркнул Путин.

Лидеры стран мира уже начали поздравлять Владимира Путина с переизбранием на должность президента России. Свои поздравительные телеграммы на имя Путина направили председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также лидер коммунистической партии Кубы Рауль Кастро.

Свои поздравления Владимиру Путину также направил легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.

Кроме того, с переизбранием Путина поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, подобный высокий результат на выборах демонстрирует высокое доверие и поддержку россиянами выбранного Путиным курса на устойчивое социально-экономическое развитие России. Также это показывает упрочение авторитета РФ на международной арене, добавил Лукашенко.

«Уверен, что исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства», — подытожил белорусский президент.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков также отметил высокий уровень всенародного доверия к фигуре Путина и выбранному им политического курса. Со схожим посланием выступил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Президент Молдавии Игорь Додон также приветствовал победу Путина и подчеркнул — сильная Россия нужна не только гражданам России.

По словам Додона, сегодня РФ под руководством Путина стала символизировать «надежду для всех народов», поддерживающих стабильность во всем мире, а также традиционные ценности и суверенную политику.

Президент Армении Серж Саргсян после победы Путина заявил, что Ереван и впредь намерен развивать союзные отношения с Россией «по всем направлениям межгосударственного взаимодействия» — это, по словам Саргсяна, выгодно и армянам, и россиянам.

По состоянию на 09:18 по московскому времени 19 марта, по данным Центральной избирательной комиссии, Владимир Путин набирает 76,67% голосов после обработки 99,75% бюллетеней. Павел Грудинин набирает 11,79%, Владимир Жириновский набирает 5,66% голосов.

Остальные кандидаты к тому времени набрали менее 2% голосов: Ксения Собчак получила 1,67%, за Григория Явлинского отдано 1,04% голосов, Борис Титов получил 0,75% голосов, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.