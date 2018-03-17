Россия выбирает президента. LIVE

Можно считать, что выборы только-только начались, а уже чуть было не случился первый казус — глава Избирательной комиссии, созданной на российской полярной станции «Беллинсгаузен» (да, голосуют даже там) Игорь Идрисов чуть было не озвучил итоги голосования полярников (напомним, озвучивать итоги голосования до завершения голосования на других участках в России запрещено законом).

Однако, по его словам, можно сказать, что явка была хорошей, несмотря на непогоду, которая сейчас бушует в этом регионе.

«На самом деле у нас сейчас метели, снег, сильный ветер, на море шторм, но тем не менее настроение хорошее все живы-здоровы <…> Все пришли и проголосовали. Народ здесь разный, результаты у нас… не знаю, можно сейчас озвучить?», — начал рассказывать Идрисов во время связи с ЦИК РФ.

«Не-не-не, ни в коем случае. Не надо», — остановила со смехов его глава ЦИК России Элла Памфилова.