Россия выбирает президента. LIVE

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Второй раз первый президент России Борис Ельцин участвовал в выборах в 1996 году. Это были единственные выборы в новейшей истории России, когда на них произошел второй тур. Во второй тур вышли Ельцин и его соперник — лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Информационный центр ЦИК, который на сегодня станет центром, куда будет стекаться вся информация, касающаяся выборов, открылся достаточно торжественно — с перерезанием красной ленточки и высокими гостями.
Кстати, день, когда был избран первый президент России — 12 июня — стал национальным праздником. Сначала он назывался Днем суверенитета России, а потом просто — Днем России — в этом виде он отмечается и поныне.
В выборах 1991 года участвовало шесть кандидатов, среди них один из участников нынешней президентской гонки. Какой — догадаться нетрудно. Тогда в связке с кандидатов в президенты шел потенциальный вице-президент. Этот пост также был введен в Конституцию РФСФСР наравне с президентским.
Первым президентом России был избран Борис Ельцин, а вместе с ним и вице-президент — Александр Руцкой, боевой летчик, герой Афганистана. После конфликта президента и вице президента, который вылился в вооруженное противостояние на улицах Москвы, пост вице-президента был упразднен.
Можно считать, что выборы только-только начались, а уже чуть было не случился первый казус — глава Избирательной комиссии, созданной на российской полярной станции «Беллинсгаузен» (да, голосуют даже там) Игорь Идрисов чуть было не озвучил итоги голосования полярников (напомним, озвучивать итоги голосования до завершения голосования на других участках в России запрещено законом).
Однако, по его словам, можно сказать, что явка была хорошей, несмотря на непогоду, которая сейчас бушует в этом регионе.
«На самом деле у нас сейчас метели, снег, сильный ветер, на море шторм, но тем не менее настроение хорошее все живы-здоровы <…> Все пришли и проголосовали. Народ здесь разный, результаты у нас… не знаю, можно сейчас озвучить?», — начал рассказывать Идрисов во время связи с ЦИК РФ.
«Не-не-не, ни в коем случае. Не надо», — остановила со смехов его глава ЦИК России Элла Памфилова.
Непосредственно пост президента РФ был учрежден в 1991 году, тогда же его вписали в действующую на тот момент Конституцию РСФСР. За введение поста президента в России жители страны проголосовали на референдуме в марте 1991 года. Тогдашние выборы проходили в РСФСР, которая находилась еще в составе СССР. Именно с этого момента можно отсчитывать начало института как самого президента в нашей стране, так и института прямого тайного волеизъявления граждан.
Некоторые зарубежные избирательные участки тоже уже открылись.
Голосование стартовало в Приморском и Хабаровском краях и Еврейской автономной области, а также части Якутии. Всего в совокупности здесь проживают 3 233 507 избирателей.
Впервые президентский пост как таковой был введен еще в СССР в марте 1990 года. Первым и последним президентом единого государства стал тогдашний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Правда, Горбачев избирался не путем прямого голосования, по сути, за него голосовал парламент — Верховный Совет СССР. При этом неофициально в советское время «президентами» называли формальных глав государств-председателей президиума Верховного Совета.
Традиционно на выборах президента России фиксируется достаточно высокая явка. Например, в 2000 году она составила 68,64%, в 2004-м — 64,38%, в 2008-м — 69,81%, в 2012-м — 65,3%. Какой будет в этом году, будем узнавать прямо по ходу дня голосования.
Всего в России на 1 января 2018 года зарегистрировано 108 968 869 избирателей.
Еще 1 875 408 граждан РФ, обладающих правом голосовать на выборах президента, проживают за пределами России. А в городе Байконур зарегистрировано 13 951 российский избиратель.
Больше всего избирателей проживает в Москве и Москвоской области — 7 216 076 и5 587565 соответственно.
К слову, в этом году, впервые проголосовать можно, даже если избиратель находится не в регионе, в котором постоянно зарегистрирован. Для этого надо было заявить в МФЦ о своем желании проголосовать на удобном для него избирательном участке.
Раньше всех начали голосовать жители Камчатки и Чукотки. Здесь избирательные участки открылись в 23.00 по Москве. Также уже идет голосование на Сахалине, Курилах и в Магадане. Здесь разница по времени с Москвой составляет 9 часов.
Доброй ночи, дорогие читатели, и доброе утро тем, кто уже вовсю голосует. Сегодня в России проходят выборы президента. Всего в избирательных бюллетенях восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия Роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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