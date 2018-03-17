«Эти выборы отличает большое число технических изменений к лучшему»

Выборы президента в 2018 году отличает максимальная степень открытости и прозрачности, отмечает большинство экспертов.

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Так, в 2018 году впервые в истории видеокамеры с трансляцией изображения в интернет были установлены не только в помещениях для голосования, но и в территориальных избирательных комиссиях (процент ТИКов, оснащенных видеонаблюдением в 2012 году, равнялся нулю).

В 2018 году не только кандидаты и выдвинувшие их политические партии, но и общественные палаты всех уровней получили право направлять наблюдателей на выборы.

Более того, уведомления о направлении наблюдетелей на конкретный участов более не требуется.

Изменилась в сторону большей транспарентности и ситуация с международным наблюдением. Так, в 2018 году на выборы президента России своих наблюдателей направляют 86 стран и 14 международных организаций. Число международных наблюдателей в 2012 году составило 685 человек, в этом году их количество возросло до 1455.

Но самое главное — выборы-2018 отличает принципиально новый уровень технической оснащенности.

Во-первых, речь идет о комплексах обработки избирательных бюллетеней (КОИБах). Высокотехнологичные устройства КОИБ-2010 и КОИБ-2017 сканируют избирательные бюллетени, из них определяют недействительные и ведут автоматический подсчет голосов, в результате чего итоги голосования на избирательном участке могут быть предствлены сразу же после завершения голосования.

В-вторых, протоколы об итогах голосования теперь снабжены машиночитаемым кодом. Система QR-кодирования позволяет избежать ошибок при составлении протокола УИК, вводить данные протокола участковой избирательной комиссии в ГАС «Выборы», минуя ручной ввод, а также не позволяет переписать протокол.

Кстати, время ввода данных протокола УИК с помощью системы QR-кодирования сокращается в 7 раз.

В-третьих региональные избиркомы теперь оснащены цифровыми каналами связи. Соответсвующая работа велась в течение всего прошлого года

В-четвертых, благодаря проекту «Мобильный избиратель» тепрь можно проголосовать на любом избирательном участке по месту нахождения. Таким образом была заменена система открепительных удостоверений. Избиратель теперь может подать заявление в любой избирательной комиссии, в многофункциональных центрах по предоставлению государственнных и муниципальных услуг (МФЦ) и онлайн на портале «Госуслуги».

В результате по состоянию на 14 марта этого года было подано 5,63 млн заявлений о голосовании по месту нахождения. Тогда как в 2012 году было выдано 2 166 913 открепительных удостоверений.

Избирателям, находящимся в день голосования за рубежом по рабочему контракту или на отдыхе, также созданы все условия для голосования.

Традиционно на базе консульских учреждений оборудуются помещения для голосования, в 81 стране организовано досрочное голосование. Точки для организации такого голосования были выбраны в сотрудничестве с Ростуризмом и МИД России.

Таким образом, число избирательных участков, образованных за пределами России возросло с 385 в 2012 году до 401 — в 2018-ом.

На выборах 2018 года сохраняется возможность и голосования на дому, если избиратель по состоянию здоровья не може прибыть в помещение для голосования.

Так, число избирательных участков, оборудованных для голосования маломобильных граждан, возрсло с 14 447 в 2012 году до 54 113 в 2018-ом.

Председатель экспертного совета Эксперного института социальных исследований и член Общественной палаты России Глеб Кузнецов считает, что эти выборы отличает огромное количество приложенных усилий, как институциональных, так и технических.

«Для обеспечения большей прозрачности выборов было изменено законодательство — отменили открепительные талоны, вычистили списки избирателей, снабдили документы ТИКов и УИКов QR-кодами», — констатировал он.

«Даже то, что в этом году будет рекордное число наблюдателей — это в ту же самую копилку. ЦИК провел большущую, абсолютно беспрецедентную работу. Теперь миллионы людей с помощью простой регистрации на портале «Госуслуги» смогут получить доступ к реализации своего избирательного права», — отметил Кузнецов.

В свою очередь, директор Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев отметил роль закона, который предоставил системе общественных палат отправлять своих наблюдателей на выборы с такими же правами, как и у наблюдателей от партий и кандидатов.

«Таким образом у нас будет более 144 тысяч общественных наблюдателей, т.е. на каждом избирательном участке. Этот общественный контроль — люди, не связанные с политическими партиями и движениями — дает возможность серьезного наблюдения за выборами», — пояснил он.

«Также нужно отметить применение QR-кодов, которые позволяют в автоматизированном режиме проверять многие соотношения и быть уверенным в правильности введения данных из бюллетеней. И наконец, это открытость ЦИК, которая взаимодействует с широким спектром общественных организаций и предоставляет исчерпывающую информацию всем экспертам», — подчеркнул Григорьев.