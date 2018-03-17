Украина выдворила российскую журналистку

Российская тележурналистка канала «Россия 24» Наталья Гончарова была выдворена с территории Украины, ей также запретили на три года въезд в страну. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщает, что Гончарова была задержана в связи с «осуществлением подготовки антиукраинских видеосюжетов», а сотрудники СБУ «заблокировали деструктивную деятельность».

Гончарова в начале марта 2018 года «подготовила четыре видеоматериала», подававших ситуацию в стране в извращенном виде, а также «дезинформировали мировое сообщество» и «вредили международному имиджу Украины», считаю в СБУ. По версии украинских силовиков, журналистка хотела организовать «информационную провокацию», освещая выборы президента России на территории Украины в тенденциозном ключе.

Как сообщает RT со ссылкой на заявление СБУ, «иностранка» была принудительно возвращена на территорию России «с целью предупреждения противоправных действий».

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Киевские власти и СБУ регулярно препятствуют работе российских журналистов на территории Украины. В ноябре через украинскую границу не пропустили журналиста РИА «Новости» Захара Виноградова. Сотрудник новостного агентства был снят с поезда Москва-Одесса, ему был запрещен въезд на территорию Украины на пять лет. В мае 2017 года Украина отказала во въезде фотокорреспонденту Рамилю Ситдикову — он был аккредитован на финал Евровидения, но якобы причина приезда была не подтверждена.

В сентябре 2015 года Украина ввела персональные санкции против журналистов из России. В их число попали известный телеведущий Дмитрий Киселев, руководители представительств РИА «Новости» в Казахстане и Турции Ольга Коваленко и Елена Палажченко (впоследствии с них сняли санкции), главред телеканала RT Маргарита Симоньян. В 2015 году Верховная рада Украины отозвала аккредитацию у всех корреспондентов РИА «Новости» в Киеве.

В конце лета 2017 года стало известно о выдворении журналистки Первого канала Анны Курбатовой. Об этом официальный представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила в своем фейсбуке. «Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в Россию. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства», — написала она.

В итоге журналистку Первого канала депортировали в Россию и запретили въезд на территорию Украины на три года, объяснив это тем, что она «представляет угрозу национальной безопасности и суверенитету страны». Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что «так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину».

В начале октября 2017 года СБУ выслала с Украины корреспондента телеканала НТВ Вячеслава Немышева. Полиция задержала журналиста в Киеве 4 октября, утром на следующий день его принудительно вернули в РФ на пограничном пропускном пункте «Сеньковка». Позднее руководству телеканала удалось связаться со своим сотрудником. Немышев сообщил, что находится «в России, но не в Москве».

Проблемы с аккредитацией и визами российские журналисты испытывают и в других странах Восточной Европы.

В начале января 2018 года холдинг ВГТРК сообщил, что власти Латвии выдворяют из страны журналистку «России 24» Ольгу Курлаеву. Сообщается, что Курлаеву обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии.

«Причины пока неизвестны, сказали — такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности», — сообщила сама Курлаева.

17 января Молдавия не разрешила въезд в страну журналистке телеканала НТВ Ираде Зейналовой. Как сообщили в пресс-службе пограничной полиции республики, Зейналову отправили в Россию ближайшим рейсом Кишинев-Москва.

«Во вторник вечером гражданке Российской Федерации был не разрешен въезд в Молдавию, потому что она не смогла подтвердить цель визита в республику. Она прилетела на самолете рейсом Стамбул-Кишинев. На контроле женщина заявила, что у нее запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально», — сообщили в погранполиции.

Кроме того, под санкции и выдворения из разных стран попадали журналисты таких изданий, как «Комсомольская правда», Sputnik, ТВ-Центр, видеоагентства Ruptly, телеканалов «Звезда» и «Дождь», говорится на сайте омбудсмена по правам человека при президенте России.