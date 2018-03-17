«Трамп хорошо усвоил фразу «Вы уволены»

Госсекретарь — важная должность в американской политической иерархии, однако роль Госдепа в США не столь велика, как, например, роль МИДов в других странах, отмечал ранее в беседе с «Газетой.Ru» американский политолог вице-президент центра Карнеги Эндрю Вайс.

Во многом его влияние и политическая позиция зависят от личности самого госсекретаря, а также от его харизмы и способности влиять на президента.

Несмотря на большой деловой опыт, Рекс Тиллерсон, покинувший на этой неделе должность главы Госдепа, практически не имел возможности влиять на президента США, с которым у него возникли серьезные политические расхождения. Это признал и сам Трамп.

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Несмотря на то, что Тиллерсон был своего рода «человеком-оркестром» и лично знал многих лидеров стран, глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев отмечает и его слабые качества: «Как бизнесмен, ни разу не работавший на госслужбе, он наломал немало дров, а его политика сокращений оттолкнула многих дипломатов».

Быть госсекретарем — это тяжелая работа, так как этому чиновнику приходится управлять огромным департаментом и вести многочисленные переговоры не только с коллегами, но и выступать в качестве посланника президента. США.

Среди многочисленных американских госсекретарей были как крупные деятели, ставшие впоследствии президентами — Джеймс Монро, Джон Адамс и Томас Джеферсон, так и те, чьи имена вряд ли знакомы широкой публике, кроме узких специалистов.

Среди них, например, Вильям Роджер, который некоторое время занимал этот пост в администрации Ричарда Никсона, однако находился в тени советника по национальной безопасности Генри Киссинджера. Тот вскоре занял его место и может по праву считаться одним из самых влиятельных госсекретарей США всех времен и народов.

Сам Киссинджер признавал в интервью в журнале Newsweek, что к работе госсекретаря его подготовила именно работа советником президента по нацбезопасности, и отмечал, что внешнеполитическая должность нуждается и в постоянном внимании: «Это работа, которой надо уделять 24 часа времени».

Госсекретарь земного шара

Киссинджер, действительно, проявил себя эффективным внешнеполитическим деятелем.

Именно благодаря нему президент США Никсон начал политику разрядки с СССР, а также постепенное сближение с Китаем, который в то время находился с СССР во враждебных отношениях.

Правда, отношение к политическому реализму Киссенджера не было однозначным. Так, известный американский карикатурист Дэвид Левин опубликовал в леволиберальном журнале Nation карикатуру на Киссинджера, который занимался любовью с женщиной с головой в виде земного шара. Она называлась: «Имея весь мир».

Высоко отзываясь о Киссинджере, Юрий Рогалев отмечает как одного из лучших госсекретарей США также и генерала Джорджа Маршалла, который занимал этот пост в администрации президента США Гарри Трумана.

«Он вел сложные переговоры со Сталиным, а также был автором проекта экономического подъема послевоенной Европы, который называют «планом Маршала»», — отмечает эксперт.

С Рогулевым согласны и участники неформального опроса о том, кто может считаться выдающимся госсекретарем США, проведенного среди посетителей портала Ranking. Так, согласно, опросу, на первой позиции здесь оказался именно Маршалл, и Рогулев отмечает, что во многом его успех связан и с тем, что президентом в то время был Гарри Трумэн, слабо разбиравшийся во внешней политике.

Это помогло Маршаллу стать главной фигурой во внешнеполитических делах.

Как считает Рогулев, вес госсекретаря — часто производное от личности президента. Учитывая, что президент США является главой правительства, все зависит от того, какие полномочия он делегирует его членам. В этой связи эксперт приводит пример Кондолизы Райс, которая имела большой внешнеполитический вес. Во многом благодаря тому, что президент США Джордж Буш-младший имел слабую внешнеполитическую подготовку и полностью полагался на Райс.

Не меньшим влиянием пользовалась и другая дама на посту госсекретаря США — Мадлен Олбрайт, известная своей жесткой позицией в переговорах.

Олбрайт стала госсекретарем США в администрации Билла Клинтона и на этом посту была главным проводником американской внешней политики в Боснии и Герцеговине и на Ближнем Востоке. Это было достаточно тяжелое время, когда США и Россия фактически стояли по разные стороны баррикад в отношении событий в Югославии.

Тот факт, что у руля американской дипломатии во время югославского кризиса стояла именно Олбрайт, определил негативное отношение к ней в России, оставив в тени ее предшественника Уоррена Кристофера. «При ней США бомбили Югославию — это привело к развороту Примакова над Атлантикой и оформило разочарование россиян в США, накапливавшееся на протяжении 1990-х годов. При этом в начале десятилетия отношение к США было самым позитивным за многие годы», — поделился с «Газетой.Ru» профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курила.

Если Олбрайт особой симпатии в России не вызывает, значительно большим уважением в СССР пользовались такие американские Госсекретари, как Джеймс Бейкер и Джордж Шульц. В рейтинге Ranking оба политика также присутствуют и занимают восьмое и девятое места.

Бейкер — крупная фигура американской дипломатии. Он готовил почву для сложных переговоров с СССР. Сам Бейкер признавался в книге «Трудись, учись и не касайся политики», что перед тем как согласиться стать госсекретарем у Джорджа Буша-старшего, спрашивал совета у Киссинджера.

Как отмечает в книге Бейкер, несмотря на то, что он и Киссинджер были выходцами из разных слоев, их объединяло то, что они оба были «практиками политического реализма».

«Ценности имеют важное значение, но мы понимаем, что американский народ не будет поддерживать политику, которую нельзя было бы объяснить терминами жестких национальных интересов», — писал Бейкер.

Столь же реалистичным подходом к внешней политике отличался и его предшественник на этом посту — Джордж Шульц, который ранее рассказывал, что на позиции госсекретаря ему очень помог опыт работы главой Минфина в администрации Никсона. «Я знал, как заключаются международные договоры. Опыт также помог мне сформировать отношения с лидерами многих стран», — писал Шульц.

В отличие от многих внешнеполитических лидеров США, карьера Госсекретаря администрации Джорджа Буша-младшего Колина Пауэлла не задалась.

Для многих в мире, а особенно в России, он так и остался человеком с «пробиркой в руке» на трибуне ООН в 2003 году. Речь шла о подготовке США удара по Ираку, и именно госсекретарь Пауэлл демонстрировал наличие у Ирака оружия массового поражения.

Впоследствии оказалось, что эта информацию оказалась ложью, и это нанесло колоссальный удар по репутации некогда блистательного политика и генерала, которого даже в свое время прочили в президенты США. Пауэлл подвергся нападкам оппозиции и СМИ, которые, забыв о его предыдущих заслугах, подняли его на смех. Впоследствии Пауэлл признавался, что «болезненно» воспринимает эту ситуацию, понимая, что она серьезно помешала его дальнейшим политическим амбициям.

Как констатирует работа «Американские государственники: главы Госдепа от Джона Джея до Колин Пауэлла», опубликованной еще в 2004 году,

влияние Госдепа и его главы в американской внешнеполитической иерархии начало снижаться, как ни удивительно, с повышением роли внешней политики.

В предисловии к книге отмечается, что появились инструменты, которые передали управление внешней политикой от Госдепа к исполнительной власти В то же время возвысилась внешнеполитическая роль ЦРУ и Пентагона, которые всегда находились в определенной состязательности с Госдепом. Как отмечают авторы книги, «как только институт президентства стал сильнее — президенты стали рассматривать внешнюю политику как слишком важную, чтобы оставить его в руках Госдепа».

Подобное, несомненно, вполне относится и к Дональду Трампу — человеку, который творит политику не с помощью эффективной дипломатии, а с помощью постов в соцсетях. Убрав от руководства Госдепом не всегда сговорчивого Тиллерсона и поставив на его место лояльного Майка Помпео, Трамп на этом может и не остановиться, считает Рогулев из Фонда имени Рузвельта: «Трамп хорошо усвоил фразу: «Вы уволены», и в его аппарате всегда ждут этой фразы».