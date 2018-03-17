Москва рассказала об ответе Лондону

Россия уже приняла решение об ответных мерах в отношении Великобритании после высылки из Лондона 23 российских дипломатов в связи с обвинениями Москвы в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Минобороны Сергея Скрипаля, передает RT.

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«Решения об ответных мерах российской стороной приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны», — рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Известно, что дипломаты покинут Британию 20 марта. Об этом сообщил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

«Они уедут 20 числа... Вместе с членами семей речь идет примерно о восьми десятках человек», — сказал он.

Посол также назвал неправдоподобными заявления британской стороны о том, что высылаемые дипломаты — сотрудники разведслужб.

«Конечно, это полная глупость. 40% состава посольства должно уехать. Конечно, никакого отношения к незаконной деятельности они не имеют. Это все просто выдумки и глупости», — добавил Яковенко.

При этом по его словам, работа дипмиссии РФ в Лондоне изменится.

«Без всякого сомнения, высылка российских дипломатов окажет серьезное воздействие на работу посольства. Это примерно сокращение персонала на 40%», — сказал посол.

Он также упомянул, что все обвинения со стороны Лондона держатся только на словах — фактов в деле пока нет никаких, или — во всяком случае — британская стороны их по какой-то причине не показывает.

«Подобное поведение британской стороны вызывает серьезные подозрения. Все детали расследования по делу Скрипаля держатся в секрете, доступом к нему мы не располагаем, никакой информацией не обладаем. Никто даже не видел фотографий пострадавших в больнице — живы они или здоровы, неизвестно. Никто не говорил с врачами. Расследование совершенно непрозрачное, и нас это беспокоит», — указал Яковенко.

Глава МИД России Сергей Лавров сравнил дело Сергея Скрипаля с инцидентом, произошедшим в 2006 году с Александром Литвиненко. Он назвал дело Литвиненко «срежессированным и непонятным», добавив, что по нему хотя бы состоялось судебное разбирательство.

«А сейчас даже и суда не начиналось. Поэтому мне уже не хочется комментировать происходящее, пусть это остается на совести тех, кто затеял эту абсолютно беспардонную и ничем не оправданную игру на русофобском поле», — прокомментировал российский дипломат.

Лавров предложил узнать у самого Скрипаля, что произошло, когда он поправится, передает ФАН.

«Наверное, он может пролить свет на многое, что произошло в тот день, когда вся эта трагедия случилась. Но сейчас мы наблюдаем отсутствие каких-либо намеков на то, когда начнется судебный процесс», — добавил министр.

Чуть ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответные меры страны на действия Великобритании «не заставят себя долго ждать».

«Что касается промедления или непромедления с ответными мерами, мы уже говорили: они себя не заставят долго ждать. В этом смысле, естественно, все шаги будут хорошо обдуманными и будут полностью соответствовать интересам нашей страны», — сказал представитель главы государства.

Он отметил, что ответных мер «можно ожидать в любую минуту».

В свою очередь, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США, Британия и их партнеры предпримут против России серьезные меры дела Скрипаля, однако все их действия «обречены на провал».

Замглавы внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что в ближайшее время США, Великобритания и их партнеры в еще большей степени скоординируют свои усилия по выработке мер против России из-за подозрений в отравлении Скрипаля.

«Но подобного рода приемы обречены на провал. Ведь вопрос не в том, сколько децибел тратится на эту мегафонную дипломатию, и кто в ней участвует. Вопрос в том, что мы видим в очередной раз отказ от нормального диалога и работы в тех правовых рамках, которые заданы международными документами, участниками которых являются США, Великобритания и другие, «примкнувшие к ним» страны», — подчеркнул дипломат.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери.