«Киев нарушает все международные конвенции»

Россияне на территории Украины не смогут поучаствовать в выборах президента России в воскресенье 18 марта, говорится в официальном заявлении украинского МВД.

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МИД Украины 21 февраля выпустило ноту, в которой заявило решительный протест МИД РФ и требование не проводить выборы в двух российских регионах — в Крыму и Севастополе.

Тогда же в украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения Москвой требований украинской стороны.

«МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, которые нарушают законы нашего государства, на территории дипломатических миссий РФ, расположенных на Украине», — говорится в сообщении ведомства.

Также, в правоохранительном ведомстве добавили, что режим охраны дипломатических учреждений России на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

«Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, чтобы избежать провокаций и возможных тяжелых последствий, подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий, в соответствии с Венской конвенции.

Доступ в учреждения будут иметь исключительно лица с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительства допускаться не будут», — указывается в объявлении.

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков назвал данное решение Киева противозаконным, передает RT.

«Это нарушение всех международных соглашений и договоров. Абсолютно глупая позиция, которая характеризует нынешнюю украинскую власть. Они совершенно не настроены на конструктивный диалог. О таком решении можно только сожалеть. Выборы в любом случае будут проведены», — пояснил сенатор.

В нижней палате российского парламента также назвали подобное поведение украинских властей категорически неприемлемым, передает ФАН.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков пояснил, что планы МВД Украины не пускать российских граждан в консульства и посольство России 18 марта для голосования на выборах президента свидетельствуют о том, что для Киева ничего не значат европейские ценности.

«К власти на Украине пришли люди, для которых этих ценностей не существует. Если они занимают позицию, не позволяя россиянам высказаться на выборах президента России, то, значит, ничего общего с демократией и европейскими ценностями это иметь не может», — сказал он.

Парламентарий также добавил, что мировое сообщество должно дать соответствующую оценку действиям Украины, которая фактически не позволяет россиянам выразить свою гражданскую позицию.

«Европейцы должны прийти к соответствующим выводам. Если они этого не сделают, то это будет еще одним признаком того, что в Брюсселе и во всех европейских столицах тема демократии также не является приоритетной и они готовы прощать все тем, кто согласен реализовывать цели неблаговидные, но отвечающие интересам европейского истеблишмента», — заключил депутат.

«Это нарушение прав человека. Я не знаю ни одного случая, чтобы гражданам, если есть возможность голосовать, другая страна каким-то образом этому препятствовала», — указала депутат комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова.

Такое решение Украины является вопиющим нарушением международных обязательств, международного права и прав российских граждан, заявила, в свою очередь, секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Майя Гришина.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство в скором времени отреагирует на демарш Киева и опубликует всю информацию на сайте, передает НСН.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Александр Брод в назвал вопиющим нарушением прав человека такое решение Киева.

«Это, конечно, вопиющее нарушение прав граждан, ограничение в их свободном передвижении, здесь откровенное желание навредить России, сорвать выборы за рубежом. Поэтому я считаю, что Россия должна об этом заявить срочным образом на всех международных площадках Совета Европы, ООН и ОБСЕ», — резюмировал правозащитник.