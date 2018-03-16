В ООН сорвали заседание по Крыму

Глава рабочей группы при постоянном представительстве республики Крым при президенте Александр Молохов сообщил, что в Женеве сорвали заседание Совета ООН по правам человека, посвященное нарушению Украиной прав крымчан.

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«Выступление на площадке ООН сорвано. Не исключаю, что заседание могло быть отменено в том числе в связи с позицией украинской делегации, которая стремилась любым способом в связи с анонсированием мною разоблачения преступлений Украины против Крыма на заседании совета по правам человека ООН в Женеве сорвать указанное заседание», — сказал Молохов.

По официальной версии, изменения в расписании заседаний произошли в связи с забастовкой персонала. Однако Молохов заявил, что, «согласно заслуживающей внимания информации от источника из профсоюза персонала сотрудников отделения ООН в Женеве, накануне сотрудники указанного профсоюза были замечены с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов Женевы».

О выступлении Молохова в ООН стало известно накануне.

Уже тогда глава рабочей группы заявлял, что ожидается перепалка с украинской делегацией по вопросу о нарушении прав крымчан со стороны Украины. «Надеюсь, только словесные дебаты, без эксцессов, оскорблений и метания стаканов с водой.

В общем, надеюсь на конструктивный диалог в стенах ООН», — заявлял он.

Молохов ранее подчеркивал, что крымские власти готовят ряд исков в украинские суды с требованием возместить ущерб жителям Крыма из-за энергетической блокады со стороны Киева. Иски также будут направлены в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, добавил он. По данным крымских властей, от действий Украины пострадали тысячи россиян и сотни предприятий — ущерб измеряется миллиардами рублей.

12 марта стало известно, что Евросоюз не будет признавать результаты президентской гонки на территории Крыма. Об этом по итогам встречи с украинским лидером Петром Порошенко сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. «Мы не признаем выборы <…> И мы будем призывать к уважению прав людей, которые проживают на этой территории», — заявила она.

Порошенко же в свою очередь отметил, что позиции Украины и Брюсселя «во многом совпадают». Он призвал западных партнеров наказать организаторов голосования на полуострове и признать Россию «страной-агрессором». «Уверен, что необходимо ввести санкции в отношении тех лиц, которые причастны к организации незаконного избирательного процесса», — передает слова Порошенко «112 Украина».

12 марта также сообщалось, что Совет Евросоюза на полгода продлил санкции против Москвы. Напомним, что в «черном списке» находятся 150 человек и 38 организаций, деятельность которых угрожает территориальной целостности Украины.

Политика Брюсселя в вопросе ограничительных мер изменится лишь в случае выполнения Москвой Минских соглашений и прекращения «незаконной аннексии Крыма», отметила глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини.

На санкции отреагировал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, который отметил, что Россия не собирается отвечать Евросоюзу допсанкциями, однако не исключил продления уже существующих.

«Мы будем придерживаться той политики, которая у нас была. Понимаем, что санкции наносят ущерб всем странам, но, к сожалению, такова позиция Евросоюза: вместо того чтобы оказывать активную поддержку в соблюдении договоренностей, движении в этом ключе, он продолжает старую и бесперспективную политику… Мы будем продлевать также санкции», — заявил Чепа.

Месяцем ранее глава Минкомсвязи России Николай Никифоров заявил, что Международный союз электросвязи ООН признал российскую телефонную нумерацию для Крыма и Севастополя. «Международный союз электросвязи, это ключевая организация в рамках ООН, в официальных документах отметила Крым и Севастополь как полноценную территорию связной части Российской Федерации, и какие-то разговоры на тему связной инфраструктурной принадлежности полностью ушли в прошлое», — сообщил Никифоров на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Это решение дает основание продолжать плановое развитие связи на полуострове, отметил министр.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате проведенного на полуострове референдума, на котором 96,77% жителей республики Крым и 95,6% Севастополя проголосовали за присоединение территории к России. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».