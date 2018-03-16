Сурайкин полез с кулаками на Шевченко

Дебаты кандидатов в президенты на телеканале «Россия-1» вновь обернулись скандалом. Максим Сурайкин от партии «Коммунисты России» накинулся на журналиста Максима Шевченко, который участвовал в программе в качестве доверенного лица Павла Грудинина.

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Сурайкин привел на дебаты Лидию Филькину, работавшую в «Совхозе им. Ленина». Он представил ее своим доверенным лицом, поэтому ведущий программы Владимир Соловьев дал ей слово. Перед речью Филькиной кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин покинул студию. Сурайкин же оставался в эфире вместе со своим доверенным лицом.

«Я хотела обратиться к Грудинину Павлу Николаевичу. Он меня увидел — сразу убежал. Он везде во всех интервью говорит, что я лгу, что я неправду говорю. <…> Он нас выселил из квартиры», — заявила Филькина.

Фоторепортаж: Сурайкин против Шевченко: очередная драма на дебатах __is_photorep_included11684323: 1

Ее выступлением возмутился журналист Максим Шевченко. «Вы во что выборы превращаете? Как могут два человека выступать. Давайте еще толпу позовем доверенных лиц, давайте превратим выборы совсем в цирк», — сообщил он. На замечание Шевченко о том, что кандидат от «Коммунистов России» продолжает участвовать в дебатах, Владимир соловьев попросил Сурайкина покинуть студию.

Пока Максим Сурайкин направлялся к выходу, Шевченко назвал его «бандеровским провокатором». В ответ на это Сурайкин сказал: «Ты что сказал? Я сейчас в морду дам. Я тебе сейчас зубы сломаю. Мразь, наемная мразь».

С этими словами кандидат от «Коммунистов России» накинулся на доверенное лицо Грудинина с кулаками.

Пока телеведущий Соловьев и охранники оттаскивали Сурайкина от Шевченко, кандидат в президенты Ксения Собчак призывала их успокоиться. Она также отметила, что Лидия Филькина должна продолжать свою речь. «Не обращайте внимания, это все время происходит», — заявила Собчак.

Владимир Соловьев впоследствии заявил, что юристы ВГТРК связались с Центризбиркомом России. Там им сообщили, что ответственность за участие Филькиной в дебатах лежит на Максиме Сурайкине.

Ранее, 5 Февраля, ФАН писало, что жители Совхоза им.Ленина» уже 8 лет не могут добиться правосудия по делу о своем увольнении и выселении. Известно, что в 2002 году Александр и Лидия Филькины на условиях коммерческого найма получили от предприятия квартиру. К 2012 году она должна была стать их собственностью. Однако в 2006 году «Совхоз» в одностороннем порядке изменил форму соглашения на договор аренды. Супругов об этом не предупредили, впоследствии их уволили, а квартиру продали третьему лицу. При этом Филькины жили совместно со своим сыном и двумя несовершеннолетними внуками – все они в одночасье остались без квартиры.

Как рассказал ФАН один из сотрудников «Совхоза», его руководителю Павлу Грудинину казалось невыгодным передавать квартиры работникам ниже рыночной цены.

Напомним, что ранее на дебатах 14 февраля участницу президентской гонки от партии «Гражданская инициатива» Ксению Собчак довели до слез, проводимых на телеканале «Россия 1». После обращения к избирателям Собчак заявила, что другие кандидаты постоянно перебивают ее. Она также попросила телеведущего Владимира Соловьева возместить ей потраченное из-за этого время.

Затем, после обращения кандидата от «Коммунистов России» Максима Сурайкина, Собчак заплакала и заявила, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский не только перебивает ее, но и оскорбляет, а Соловьев «позволяет этому случиться». Напомним, 1 марта в ходе дебатов на телеканале «Россия-1» кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский оскорбил кандидата от партии «Гражданская инициатива» Ксению Собчак. Ответом на оскорбление Жириновского стал стакан воды, который Собчак выплеснула в лицо лидеру ЛДПР.

Кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский в ходе своего обращения призвал не превращать дискуссию с Собчак в травлю. «Я считаю, что это безобразие, коллективная травля одного кандидата, доведение женщины до слез», — сообщил Соловьев в завершении эфира.

В ответ на слезы Ксении Собчак лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что российский политик должен быть готов к жестким правилам. «Если русский политик не готов к жестким правилам, то ему лучше и не начинать карьеру», — сообщил Жириновский.

10 февраля, глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что комиссия обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на «одного из кандидатов», позволившего себе нецензурную брань в ходе предвыборных дебатов.

«Один из кандидатов это безобразие позволил себе — нецензурную брань. И мы сразу отреагировали: соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру», — заявила Памфилова. То, как кандидаты в президенты обращаются друг к другу — это вопрос их воспитания и этики, и ЦИК не может «помахать им пальчиком», отметила Памфилова.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В избирательном бюллетене кандидаты будут расположены в следующем порядке: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).